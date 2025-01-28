Налог на недвижимость в 2025 году - правила и ставки за лишнюю площадь от налоговой

Женщина высчитывает налоги. Фото: Freepik

В Украине, согласно законодательству, владельцы жилой недвижимости, которая превышает установленные нормы площади, обязаны уплачивать налог на "лишние" метры. Государственная налоговая служба напоминает, что этот налог касается всех, кто имеет жилье больше определенной площади. Определение соответствующих сумм налога зависит от нескольких факторов, в частности от типа недвижимости и ее местоположения.

Кому придется уплатить налог на недвижимость в 2025 году

В 2025 году владельцам жилья, которое превышает установленную норму площади, придется платить налог на "лишнюю" площадь. Важно помнить, что ставка налога не превышает 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв. м, а также учитываются местные условия. Владельцы жилья, которое не превышает нормы, а также льготные категории граждан могут быть освобождены от этого налога.

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Налог на жилую недвижимость платят владельцы:

квартир площадью свыше 60 кв. м;

домов, площадь которых превышает 120 кв. м;

других типов жилья, в том числе долей, общая площадь которых больше 180 кв. м.

Местные органы власти устанавливают ставки налога, учитывая расположение и тип недвижимости. Ставка не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы, которая на 1 января 2024 года составляла 7 100 грн. Итак, максимальный размер ставки налога на 2025 год — 106,5 грн за каждый квадратный метр лишней площади.

Как рассчитывается налог

Например, если вы являетесь владельцем квартиры площадью 65 кв. м, расчет налога будет выглядеть следующим образом:

определяем ставку: 7100 грн × 1,5% = 106,5 грн за кв. м;

налогооблагаемая площадь: 65 кв. м — 60 кв. м = 5 кв. м;

размер налога: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн;

Таким образом, владелец квартиры площадью 65 кв. м должен уплатить 532,50 грн за "лишнюю" площадь.

Когда нужно уплатить налог

До 1 июля каждый владелец недвижимости, который обязан уплатить налог, получит уведомление с указанием точных расчетов. Это уведомление поступит в электронный кабинет плательщика или заказным письмом. После получения уведомления у владельца есть 60 дней на уплату налога, чтобы избежать штрафных санкций.

Кто освобожден от уплаты налога

Существуют категории граждан, которые могут быть освобождены от налога на недвижимость:

владельцы жилья, площадь которого не превышает установленные нормы (60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов, 180 кв. м для других типов жилья);

владельцы недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях, поврежденной или в зонах активных боевых действий.

Также не подлежат налогообложению:

детские дома семейного типа;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими родителями, но не более одного объекта на ребенка;

недвижимость, принадлежащая общественным объединениям лиц с инвалидностью и их предприятиям;

жилье многодетных или приемных семей, где воспитывается пять и более детей.

Ранее мы рассказывали, какие именно необходимы документы для продажи жилья на вторичном рынке. Ведь их отсутствие может не только задержать сделку, но и усложнить ее осуществление, а иногда и сделать невозможным.

Также отметим, что процедура продажи недвижимости требует особого внимания к юридическим аспектам. Одним из ключевых моментов является получение письменного согласия супруга или супруги на покупку или продажу жилья. Этот вопрос имеет большое значение для обеспечения законности сделки и его игнорирование может привести к серьезным юридическим последствиям для обеих сторон сделки.