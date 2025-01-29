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Сколько можно сэкономить на покупке квартиры в Украине

29 января 2025 11:38
Катерина Балаєва - редактор
Жилье в Украине — как снижаются цены и когда лучше покупать
Люди рассматривают документы. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Приобретение жилья в Украине сегодня — это не только вопрос выбора между арендой и ипотекой. Это сложный процесс, включающий анализ финансовой устойчивости, доверие к застройщикам и оценку рисков. Рынок недвижимости отражает как экономические реалии страны, так и вызовы безопасности, влияющие на принятие решений покупателями и инвесторами.

Народный депутат Елена Шуляк рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости Украины. По ее словам, спрос на жилье постепенно восстанавливается. Так, в течение последнего года количество сделок купли-продажи выросло на 14%, хотя это все еще лишь 70% от довоенного уровня. Основной сегмент рынка занимают квартиры (60%), остальные сделки приходятся на частные дома.

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Популярные варианты:

  • больший интерес вызывают квартиры площадью до 50 кв. м, возраст которых превышает 35 лет;
  • средняя площадь купленных домов — 71 кв. м;
  • лишь 25% сделок касаются квартир, построенных за последние 15 лет.

География спроса

Расположение недвижимости играет ключевую роль. Около 78% сделок заключается за пределами областных центров. Киев занимает лишь 10% от общего объема продаж, а самый активный рынок сейчас — в западных регионах Украины.

Как формируются цены

Цены на рынке в значительной степени определяет покупатель. Реальные сделки заключаются примерно на 25% дешевле, чем первоначальная стоимость в объявлениях. Это свидетельствует о том, что рынок остается "рынком покупателя", где продавцы готовы идти на уступки, отмечает Шуляк.

Ипотека и кредитование

Ипотечное кредитование находится в состоянии стагнации. Лишь 4% сделок происходит с привлечением ипотечных займов, что соответствует уровню 2021 года. Почти половина всех ипотечных кредитов оформляется в Киеве и области. А государственная программа "єОселя" потеряла динамику из-за ограниченного финансирования, что отмечает и НБУ.

Что с новостройками

Шуляк отмечает, строительство в Украине продолжается, но неравномерно. Западная часть Украины демонстрирует оживление, тогда как в Киеве застройщики в основном завершают уже начатые проекты. Доступные жилые комплексы часто заморожены из-за перераспределения ресурсов на премиум-сегмент, что может вызвать дефицит качественного жилья в будущем.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством владельцы жилой недвижимости, площадь которой превышает установленные нормы, обязаны платить налог на дополнительные квадратные метры. Эта обязанность распространяется на всех владельцев жилья, которое превышает определенную площадь. Размер налога зависит от ряда факторов, в частности от типа недвижимости и ее местонахождения.

Кроме этого, стоит помнить, что покупка-продажа квартиры — это сложный процесс, требующий тщательной подготовки и сбора необходимых документов со стороны обоих участников сделки. Ошибки в оформлении или отсутствие важных документов могут повлечь юридические трудности, финансовые потери или даже риск потери права собственности.

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