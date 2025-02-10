Покупка квартиры в Украине: риски и важные проверки перед сделкой: как купить квартиру в Украине

Женщина читает бумаги. Фото: Freepik

Покупка недвижимости — это значительная финансовая инвестиция, которая может стать как выгодной сделкой, так и источником серьезных проблем. Особенно в условиях войны, когда рынок нестабилен, а мошенничество набирает обороты.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела ключевые риски, которые стоит учитывать перед тем, как передавать деньги за квартиру.

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Юридические риски при покупке жилья

Перед заключением сделки необходимо тщательно проверить юридический статус недвижимости, чтобы избежать потенциальных проблем.

Мошенничество с доверенностью

Нередко продавцы, действующие через доверенных лиц, могут использовать поддельную или отозванную доверенность. Это может привести к потере прав на квартиру, поскольку такая сделка будет признана недействительной. Проверьте доверенность у нотариуса и убедитесь, что она действительна.

Незаконная приватизация

Если жилье было приватизировано с нарушением прав других лиц (например, без согласия всех зарегистрированных жильцов), такая сделка может быть оспорена в суде. Важно проверить историю собственности и убедиться, что все права учтены.

Продажа без согласия всех владельцев

Если квартира имеет нескольких владельцев, все они должны предоставить письменное нотариальное согласие на продажу. Также в случае продажи общего имущества супругов требуется согласие второго супруга, даже если они разведены.

Наследственные риски

Если жилье получено в наследство, важно проверить, все ли наследники приняли наследство. В случае, если наследник обратится в суд для восстановления своих прав, сделку могут отменить, а вы потеряете недвижимость.

Финансовые риски при покупке жилья

Кроме юридических аспектов, важно учитывать финансовые риски, которые могут повлиять на сделку.

Различные назначения платежей

Некоторые застройщики и продавцы используют схемы, когда часть средств оформляется как плата за консультационные услуги. В случае судебного спора вернуть такие деньги будет невозможно. Оплачивайте только за недвижимость с четко прописанными условиями в договоре.

Заниженная оценочная стоимость

Если квартира продается по цене ниже рыночной, существует риск оспаривания сделки в суде. Продавец может доказать, что его ввели в заблуждение, и потребовать возврата жилья, оставив вас без части денег.

Риски, связанные со строительством

Покупка квартиры в новостройке также имеет свои нюансы. Вот главные факторы, которые следует учесть.

Нестабильное финансирование застройщика

Если застройщик финансирует строительство за счет инвесторов, существует риск его заморозки из-за недостатка средств. Важно проверить финансовое состояние компании и ее репутацию.

Дефицит рабочей силы

Из-за войны многие квалифицированные строители либо мобилизованы, либо выехали за границу. Это может привести к задержкам во введении дома в эксплуатацию.

Подорожание строительных материалов

Из-за разрушения заводов, проблем с логистикой и инфляции себестоимость строительства может расти. Это иногда становится основанием для застройщика требовать доплат от инвесторов.

Риски военного времени

В условиях войны к стандартным проверкам добавляются новые угрозы.

Разрушения из-за военных действий

Даже в относительно безопасных регионах существует риск разрушения жилья из-за ракетных ударов. Стоит рассмотреть вариант страхования недвижимости.

Проблемы с введением дома в эксплуатацию

Некоторые объекты, которые находятся на завершающей стадии строительства, могут не получить необходимых документов из-за нестабильной ситуации. Важно проверить, есть ли у застройщика все разрешительные документы.

Как обезопасить себя при покупке жилья

Чтобы минимизировать риски:

Закажите юридический аудит недвижимости.

Проверьте историю собственности в Государственном реестре вещных прав.

Требуйте все необходимые документы от продавца или застройщика.

Избегайте подозрительно дешевых предложений.

Рассмотрите вариант страхование жилья.

Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует тщательной проверки. Особенно сейчас, когда рынок недвижимости нестабилен. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете избежать мошенничества, финансовых потерь и юридических проблем, обеспечив себе безопасную сделку.

Недавно мы делились информацией о том, как продать недвижимость в Украине, находясь за границей. Это возможно сделать дистанционно, не приезжая лично. Однако, для успешного и безопасного завершения сделки, необходимо выполнить ряд важных действий.

Отметим, рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, хотя спрос еще не достиг довоенного уровня. За последний год количество сделок купли-продажи жилья выросло на 14%, но это лишь 70% от показателей до начала полномасштабной войны. Наибольшим спросом пользуются квартиры, на которые приходится 60% сделок, остальные 40% — это частные дома.