Покупка квартиры в Украине: риски и важные проверки перед сделкой: как купить квартиру в Украине

Покупка жилья во время войны — что нужно проверить
Покупка недвижимости — это значительная финансовая инвестиция, которая может стать как выгодной сделкой, так и источником серьезных проблем. Особенно в условиях войны, когда рынок нестабилен, а мошенничество набирает обороты.
Редакция Новини.LIVE рассмотрела ключевые риски, которые стоит учитывать перед тем, как передавать деньги за квартиру.
Юридические риски при покупке жилья
Перед заключением сделки необходимо тщательно проверить юридический статус недвижимости, чтобы избежать потенциальных проблем.
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Мошенничество с доверенностью
Нередко продавцы, действующие через доверенных лиц, могут использовать поддельную или отозванную доверенность. Это может привести к потере прав на квартиру, поскольку такая сделка будет признана недействительной. Проверьте доверенность у нотариуса и убедитесь, что она действительна.
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Незаконная приватизация
Если жилье было приватизировано с нарушением прав других лиц (например, без согласия всех зарегистрированных жильцов), такая сделка может быть оспорена в суде. Важно проверить историю собственности и убедиться, что все права учтены.
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Продажа без согласия всех владельцев
Если квартира имеет нескольких владельцев, все они должны предоставить письменное нотариальное согласие на продажу. Также в случае продажи общего имущества супругов требуется согласие второго супруга, даже если они разведены.
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Наследственные риски
Если жилье получено в наследство, важно проверить, все ли наследники приняли наследство. В случае, если наследник обратится в суд для восстановления своих прав, сделку могут отменить, а вы потеряете недвижимость.
Финансовые риски при покупке жилья
Кроме юридических аспектов, важно учитывать финансовые риски, которые могут повлиять на сделку.
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Различные назначения платежей
Некоторые застройщики и продавцы используют схемы, когда часть средств оформляется как плата за консультационные услуги. В случае судебного спора вернуть такие деньги будет невозможно. Оплачивайте только за недвижимость с четко прописанными условиями в договоре.
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Заниженная оценочная стоимость
Если квартира продается по цене ниже рыночной, существует риск оспаривания сделки в суде. Продавец может доказать, что его ввели в заблуждение, и потребовать возврата жилья, оставив вас без части денег.
Риски, связанные со строительством
Покупка квартиры в новостройке также имеет свои нюансы. Вот главные факторы, которые следует учесть.
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Нестабильное финансирование застройщика
Если застройщик финансирует строительство за счет инвесторов, существует риск его заморозки из-за недостатка средств. Важно проверить финансовое состояние компании и ее репутацию.
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Дефицит рабочей силы
Из-за войны многие квалифицированные строители либо мобилизованы, либо выехали за границу. Это может привести к задержкам во введении дома в эксплуатацию.
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Подорожание строительных материалов
Из-за разрушения заводов, проблем с логистикой и инфляции себестоимость строительства может расти. Это иногда становится основанием для застройщика требовать доплат от инвесторов.
Риски военного времени
В условиях войны к стандартным проверкам добавляются новые угрозы.
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Разрушения из-за военных действий
Даже в относительно безопасных регионах существует риск разрушения жилья из-за ракетных ударов. Стоит рассмотреть вариант страхования недвижимости.
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Проблемы с введением дома в эксплуатацию
Некоторые объекты, которые находятся на завершающей стадии строительства, могут не получить необходимых документов из-за нестабильной ситуации. Важно проверить, есть ли у застройщика все разрешительные документы.
Как обезопасить себя при покупке жилья
Чтобы минимизировать риски:
- Закажите юридический аудит недвижимости.
- Проверьте историю собственности в Государственном реестре вещных прав.
- Требуйте все необходимые документы от продавца или застройщика.
- Избегайте подозрительно дешевых предложений.
- Рассмотрите вариант страхование жилья.
Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует тщательной проверки. Особенно сейчас, когда рынок недвижимости нестабилен. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете избежать мошенничества, финансовых потерь и юридических проблем, обеспечив себе безопасную сделку.
Недавно мы делились информацией о том, как продать недвижимость в Украине, находясь за границей. Это возможно сделать дистанционно, не приезжая лично. Однако, для успешного и безопасного завершения сделки, необходимо выполнить ряд важных действий.
Отметим, рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, хотя спрос еще не достиг довоенного уровня. За последний год количество сделок купли-продажи жилья выросло на 14%, но это лишь 70% от показателей до начала полномасштабной войны. Наибольшим спросом пользуются квартиры, на которые приходится 60% сделок, остальные 40% — это частные дома.
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