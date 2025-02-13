Продаж квартир у 2025 — через що власники втрачають покупців та гроші

Жінка показує креслення. Фото: Freepik

Продаж квартири — процес, який вимагає ретельного підходу. Однак багато власників припускаються типових помилок, що суттєво ускладнюють угоду. Через це об'єкт може залишатися нереалізованим місяцями, а то й роками.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові помилки, які заважають швидкому продажу житла за вигідною ціною.

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1. Завищена або занижена вартість нерухомості

Ціна квартири — ключовий фактор, що впливає на її продаж. Завищена вартість відштовхує покупців, а занижена викликає підозри щодо можливих прихованих недоліків. Визначати ринкову вартість варто на основі аналітики аналогічних пропозицій, а також із залученням професійних оцінювачів.

Що варто зробити:

Провести аналіз ринку, переглянути ціни на подібні квартири у вашому районі.

Оцінити стан житла, його конкурентні переваги та недоліки.

Проконсультуватися з рієлтором або незалежним експертом.

2. Недостатня інформація в оголошенні

Оголошення — це перше, що бачать потенційні покупці. Якщо в ньому мало деталей, відсутні якісні фото або не вказані важливі параметри, квартира ризикує залишитися без уваги.

Що потрібно врахувати:

Повний опис квартири: площа, поверх, кількість кімнат, планування, стан ремонту.

Переваги: розташування, транспортна доступність, інфраструктура.

Якісні фотографії, бажано зроблені при гарному освітленні.

3. Непідготовленість квартири до переглядів

Перше враження відіграє вирішальну роль. Якщо в квартирі безлад, старі шпалери, сліди вологи або неприємний запах, покупці можуть відмовитися від угоди.

Як правильно підготувати житло:

Провести генеральне прибирання, викинути зайві речі.

Виконати мінімальний косметичний ремонт: підфарбувати стіни, замінити розбиті плитки, усунути дефекти.

Подбати про приємний аромат у квартирі.

4. Незаконне перепланування

Будь-які зміни в плануванні квартири мають бути узаконені. Якщо цього не зроблено, у покупця можуть виникнути проблеми з оформленням права власності.

Що робити:

Перевірити документи на відповідність плануванню.

Якщо є неоформлені зміни, пройти процедуру їхнього узаконення до продажу.

5. Поспіх при продажу

Деякі власники намагаються продати квартиру якомога швидше, не вивчаючи ринок і не готуючи нерухомість до угоди. Це може призвести до значного заниження ціни.

Якщо продаж терміновий, варто:

Визначити мінімальну допустиму вартість, щоб не втратити більше, ніж потрібно.

Розглядати варіанти залучення інвесторів або рієлторів, які працюють із терміновими продажами.

6. Емоційна прив’язаність до квартири

Часто власники переоцінюють значущість своєї нерухомості через особисті спогади. Це може призвести до небажання знижувати ціну або негативної реакції на коментарі покупців.

Щоб уникнути проблем:

Сприймайте квартиру як товар, а не як частину вашої історії.

Вислуховуйте критику потенційних покупців і будьте готові до компромісів.

7. Непідготовлені документи

Якщо у продавця немає всіх необхідних документів, угода може затягнутися або зірватися.

Що перевірити перед продажем:

Витяг з Державного реєстру речових прав.

Довідку про відсутність заборгованостей за комунальні послуги.

Документи на право власності, технічний паспорт.

Виписку всіх зареєстрованих мешканців.

8. Неякісні фотографії в оголошенні

Фото відіграють ключову роль у залученні покупців. Темні, нечіткі або старі знімки можуть відштовхнути потенційного власника.

Як зробити якісні фото квартири:

Фотографувати вдень при природному освітленні.

Використовувати широкий кут, щоб показати простір.

Підкреслити переваги квартири: вид з вікна, ремонт, чистоту.

9. Відмова від реклами та рієлторів

Якщо власник забороняє рієлтору рекламувати квартиру або відмовляється від послуг агентів узагалі, це значно знижує ймовірність швидкого продажу.

Що робити:

Використовувати всі можливі рекламні канали: сайти, соцмережі, агентства.

Обирати рієлторів з хорошими відгуками, які дійсно можуть допомогти.

10. Довгий вибір між покупцями

Іноді продавці надто довго обирають між потенційними покупцями, очікуючи кращої пропозиції. Це може призвести до втрати всіх зацікавлених сторін.

Як діяти правильно:

Оцінювати не лише ціну, а й умови угоди.

Не затягувати з ухваленням рішення, якщо пропозиція вигідна.

Продаж квартири — це процес, що вимагає уваги до деталей, адекватної оцінки ситуації на ринку та готовності до переговорів. Уникнувши поширених помилок, можна швидко знайти покупця та отримати максимальну вигоду від угоди.

Раніше ми розповідали, як уникнути зайвих витрат та персоналізованих рішень, які можуть знизити вартість будинку. Адже продаж будинку — це не тільки ремонт, але й стратегія. Перш ніж вкладати кошти в оновлення, подумайте, чи дійсно це підвищить його цінність в очах покупців. Іноді менше — означає більше.

Також ми давали поради, як зекономити на купівлі квартири. Важливо оцінити свою фінансову стабільність, довіру до забудовників та можливі ризики. Ринок нерухомості залежить від економічної ситуації в країні та безпекових викликів. Тому перед прийняттям рішення про купівлю житла потрібно ретельно зважити всі "за" і "проти".