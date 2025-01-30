Як не втратити гроші перед продажем нерухомості — перелік оновлень, що можуть знизити ціну

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Плануючи продаж будинку, важливо пам’ятати, що не всі оновлення є вигідними. Деякі з них можуть відштовхнути потенційних покупців або навіть зменшити ринкову цінність нерухомості.

Видання Martha Stewart дало поради, як уникнути зайвих витрат та персоналізованих рішень, які можуть знизити вартість будинку.

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Надмірні декоративні елементи

Зайва декорація може зробити будинок перенасиченим та неуніверсальним. Важкі штори, ковані люстри чи складні візерунки на стінах можуть не відповідати смаку більшості покупців, що ускладнить продаж.

Підігрів підлоги

Попри комфорт, який дає ця функція, вона рідко стає визначальним фактором у виборі житла. До того ж установка системи коштує чимало, а в регіонах з м'яким кліматом її наявність часто є зайвою.

Надмірна автоматизація

Розумний дім може здаватися привабливим, але складні технологічні системи часто відлякують покупців, які не хочуть витрачати час на їх налаштування або технічне обслуговування.

Перетворення спалень

Будь-які зміни, які зменшують кількість спалень, знижують цінність нерухомості. Наприклад, об’єднання двох кімнат або переобладнання спальні в гардеробну може зробити будинок менш привабливим для сімей.

Відкрите планування

Популярне сьогодні об’єднання простору може бути не для всіх. Багато покупців цінують розділення приміщень, що створює більш функціональний житловий простір.

Басейн

Басейн виглядає привабливо, але він вимагає регулярного обслуговування та значних витрат на утримання. Для багатьох покупців це є мінусом, а не перевагою.

Яскраві кольори

Не всі поділяють любов до сміливих відтінків. Більшість покупців віддають перевагу нейтральним кольорам, які дозволяють легко уявити, як вони облаштують простір під себе.

Сауна

Ще одна функція, яка може не виправдати очікувань, — сауна. Хоча для деяких це символ розкоші, більшість покупців бачать у ній зайве приміщення, що вимагає додаткового обслуговування та витрат на електроенергію.

Надмірно дорогі матеріали

Дизайнерська обробка та ексклюзивні матеріали можуть виглядати елітно, але вони не завжди виправдовують витрати. Універсальні рішення приваблюють ширшу аудиторію.

Складний ландшафтний дизайн

Величезні клумби, складні композиції або фонтани можуть виглядати красиво, але вони вимагають догляду. Мінімалістичний підхід у ландшафті частіше є кращим вибором.

Килимове покриття на всю площу

Багато хто вважає килими менш практичними за паркет або ламінат. Крім того, вони можуть містити алергени, що може бути недоліком для сімей із дітьми.

Експерти наголошують, що перед продажем будинку важливо зосередитися на оновленнях, які дійсно підвищують його вартість. Універсальний дизайн, нейтральні кольори та функціональність зроблять вашу нерухомість більш привабливою для покупців.

Нагадаємо, що освіжити вітальню можна своїми руками, просто пофарбувавши стіни. Проте важливо відповідально підійти до вибору кольору, адже неправильно підібраний відтінок може зіпсувати враження від кімнати, зробивши її незатишною або візуально меншою.

Заначимо також, що у 2025 році дизайн інтер'єру стане відображенням особистості, індивідуальності та прагнення до максимального комфорту. Тенденції, що зародилися у 2024 році, отримають свій розвиток та стануть визначальними у цьому році.

