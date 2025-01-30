Как не потерять деньги перед продажей недвижимости — перечень обновлений, которые могут снизить цену

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

Планируя продажу дома, важно помнить, что не все обновления являются выгодными. Некоторые из них могут оттолкнуть потенциальных покупателей или даже уменьшить рыночную ценность недвижимости.

Издание Martha Stewart дало советы, как избежать лишних затрат и персонализированных решений, которые могут снизить стоимость дома.

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Излишние декоративные элементы

Излишняя декорация может сделать дом перенасыщенным и неуниверсальным. Тяжелые шторы, кованые люстры или сложные узоры на стенах могут не соответствовать вкусу большинства покупателей, что усложнит продажу.

Подогрев пола

Несмотря на комфорт, который дает эта функция, она редко становится определяющим фактором в выборе жилья. К тому же, установка системы стоит немало, а в регионах с мягким климатом ее наличие часто является лишним.

Сверхмерная автоматизация

Умный дом может казаться привлекательным, но сложные технологические системы часто отпугивают покупателей, которые не хотят тратить время на их настройку или техническое обслуживание.

Преобразование спален

Любые изменения, которые уменьшают количество спален, снижают ценность недвижимости. Например, объединение двух комнат или переоборудование спальни в гардеробную может сделать дом менее привлекательным для семей.

Открытая планировка

Популярное сегодня объединение пространства может быть не для всех. Многие покупатели ценят разделение помещений, что создает более функциональное жилое пространство.

Бассейн

Бассейн выглядит привлекательно, но он требует регулярного обслуживания и значительных затрат на содержание. Для многих покупателей это является минусом, а не преимуществом.

Яркие цвета

Не все разделяют любовь к смелым оттенкам. Большинство покупателей отдают предпочтение нейтральным цветам, которые позволяют легко представить, как они обустроят пространство под себя.

Сауна

Еще одна функция, которая может не оправдать ожиданий, — сауна. Хотя для некоторых это символ роскоши, большинство покупателей видят в ней лишнее помещение, требующее дополнительного обслуживания и затрат на электроэнергию.

Чрезмерно дорогие материалы

Дизайнерская отделка и эксклюзивные материалы могут выглядеть элитно, но они не всегда оправдывают затраты. Универсальные решения привлекают более широкую аудиторию.

Сложный ландшафтный дизайн

Огромные клумбы, сложные композиции или фонтаны могут выглядеть красиво, но они требуют ухода. Минималистичный подход в ландшафте чаще является лучшим выбором.

Ковровое покрытие на всю площадь

Многие считают ковры менее практичными, чем паркет или ламинат. Кроме того, они могут содержать аллергены, что может быть недостатком для семей с детьми.

Эксперты отмечают, что перед продажей дома важно сосредоточиться на обновлениях, которые действительно повышают его стоимость. Универсальный дизайн, нейтральные цвета и функциональность сделают вашу недвижимость более привлекательной для покупателей.

Напомним, что освежить гостиную можно своими руками, просто покрасив стены. Тем не менее, важно ответственно подойти к выбору цвета, ведь неправильно подобранный оттенок может испортить впечатление от комнаты, сделав ее неуютной или визуально меньшей.

Отметим также, что в 2025 году дизайн интерьера станет отражением личности, индивидуальности и стремления к максимальному комфорту. Тенденции, зародившиеся в 2024 году, получат свое развитие и станут определяющими в этом году.