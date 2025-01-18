Кольори, які зіпсують вашу вітальню — не робіть цих помилок

Модний інтер'єр. Фото: Freepik

Фарбування стін у вітальні — це простий спосіб оновити інтер’єр і створити затишок. Але вибір неправильного кольору може зіпсувати весь вигляд кімнати, зробивши її похмурою або навіть візуально меншою. Щоб уникнути цього, варто підходити до вибору кольору обдумано, а не поспіхом.

Про це пише housedigest.

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Уникайте яскраво-білих стін

На перший погляд, яскраво-білий колір здається ідеальним вибором: він додає простору, підкреслює меблі й декор. Однак, за словами дизайнера Шиви Самієї, цей колір може зробити кімнату занадто холодною і стерильною. Замість цього краще обрати відтінки білого з теплими або пастельними нотками, які додадуть приміщенню затишку і м’якості.

Білі стіни. Фото: Freepik

Чому шоколадно-коричневий — не найкращий варіант

Темні кольори, як-от шоколадний, можуть мати справжній стильний вигляд, але у вітальні це ризикований вибір. Такий відтінок сильно поглинає природне світло, через що кімната здається меншою та темнішою. Крім того, на темних стінах дуже помітні пил і відбитки пальців, що робить їх менш практичними.

Насичено-зелений може пригнічувати

Оливково-зелений здається вишуканим і благородним, але він часто має занадто важкий вигляд у сучасному інтер’єрі. За словами інвестора Алексіс Оріврі, такий колір додає кімнаті старомодності та "важкості". Якщо хочеться зеленого, краще звернути увагу на світлі й свіжі відтінки.

Зелені стіни. Фото: Freepik

Червоний — надто агресивний для вітальні

Червоний колір — це сміливо, але не завжди вдало. Він привертає до себе всю увагу, і всі інші деталі інтер’єру просто губляться на його фоні. У результаті кімната може мати перевантажений вигляд і занадто яскравий, що швидко втомлює.

Темно-вугільний — стильно, але не для кожного

Темно-сірий або вугільний відтінок візуально зменшує простір і створює похмуру атмосферу. Як зазначає дизайнер Рене Тоуелл, цей колір часто робить кімнату тісною й такою, що пригнічує, навіть якщо вона велика за розміром.

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