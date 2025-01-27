Головні тренди дизайну інтер’єру 2025 року — стиль і натхнення

Ремонт у квартирі. Фото: Рexels

Дизайн інтер’єру у 2025 році стане простором для самовираження, індивідуальності та максимального затишку. Відомий дизайнер Нейл Вітакер розповів про основні тенденції, які, за його прогнозами, домінуватимуть у наступному році.

В інтерв'ю виданню Home Beautiful експерт поділився, що ключові ідеї, які почали з'являтися у 2024 році, не втратять актуальності й у майбутньому.

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Кухні з характером та кольором

За словами Нейла Вітакера, у 2025 році кухонні простори ставатимуть ще більш гостинними та наповненими життям. Якщо раніше домінував мінімалізм із прагненням до стерильної функціональності, то новий підхід передбачає створення кухонь із "душею".

"Кухні мають бути теплими та гостинними, а не нагадувати лабораторії. Ми бачимо повернення до більш яскравих, індивідуальних дизайнів із вираженим акцентом на кольори та природні матеріали", — наголошує експерт.

Це передбачає відмову від надмірної стриманості та переорієнтацію на теплі кольори, затишні текстури та меблі з історією.

Мода на самовираження

Тренди 2024 року, як-от Urban Aunt ("Міська тітка"), Mob Wife ("Дружина мафіозі") та Dopamine Decor, залишаться популярними й у 2025 році. Ці стилі мають одну спільну рису — вони спрямовані на підкреслення індивідуальності та створення унікального життєвого простору.

Urban Aunt: цей стиль поєднує ретельно відібрані старовинні або незвичні предмети декору, що підкреслюють позачасовість. Це про любов до скарбів, знайдених у бабусиних скринях чи антикварних магазинах.

Гостьовий будинок Нейла Вітакера в стилі Urban Aunt. Фото: Home Beautiful/Рейчел Тагг

Coastal Grandma ("Прибережна бабуся"): у стилі поєднуються білі відтінки, великі затишні меблі та природні текстури, що створюють атмосферу легкості та тепла.

Будинок з естетикою Coastal Grandma. Фото: Ліза Коен

Mob Wife: для тих, хто обирає сміливість і розкіш. Темні кольори, блискучі поверхні, мідь, оксамит та анімалістичні принти — все це ідеально доповнить інтер’єр у такому стилі.

Вітальня в стилі ар-деко в гостьовому будинку Нейла Вітакера. Фото: Home Beautiful/Рейчел Тагг

Барвистий Dopamine Decor

Цей тренд спрямований на створення максимально яскравого, радісного простору, що заряджає енергією. Якщо ви втомилися від нейтральних кольорів і хочете освіжити інтер’єр, зверніть увагу на насичені відтінки, такі як кобальтовий синій, червоний, помаранчевий і жовтий.

Головна ідея — додати до кімнат яскравості й настрою. Цей тренд — це не лише про колір, а й про максималізм, де грайливі форми та деталі створюють відчуття свята.

Затишна та барвисто оформлена вітальня. Фото: Ханна Печмарін

Kitschen: стиль кухонь 2025 року

У противагу мінімалізму набирає популярності стиль Kitschen — це яскравий, трохи химерний та еклектичний підхід до оформлення кухонь.

Такий дизайн віддає перевагу:

старовинним чи ретро-елементам меблів,

відкритим полицям,

яскравому декору та насиченим кольорам.

Часто можна побачити керамічні мийки, старомодні шафи та декоративні аксесуари, що надають кухні унікального вигляду. Цей стиль — це свобода самовираження, де кожен елемент розповідає власну історію.

Ручні глазуровані плитки в кольорі смарагд є головною особливістю кухні. Фото: Луїза Рош

Загалом експерт підкреслює, що дизайн 2025 року повертає нас до ідеї, що будинок — це не лише простір для життя, але й дзеркало особистості його власників. Тренди майбутнього наголошують на індивідуальності, сміливості та створенні комфортного простору, що відображає ваш характер.

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Також сталі відомі модні тренди минулого року, які залишилися популярними й у 2025 році. Так, дизайнери, захоплені осінніми показами й курортними колекціями нового року, пропонують багато стильних рішень для оновлення вашого гардероба, підкреслюючи індивідуальність і практичність у кожному образі.