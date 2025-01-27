Главные тренды дизайна интерьера 2025 года - стиль и вдохновение

Ремонт в квартире. Фото: Рexels

Дизайн интерьера в 2025 году станет пространством для самовыражения, индивидуальности и максимального уюта. Известный дизайнер Нейл Витакер рассказал об основных тенденциях, которые, по его прогнозам, будут доминировать в следующем году.

В интервью изданию Home Beautiful эксперт поделился, что ключевые идеи, которые начали появляться в 2024 году, не потеряют актуальности и в будущем.

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Кухни с характером и цветом

По словам Нейла Витакера, в 2025 году кухонные пространства будут становиться еще более гостеприимными и наполненными жизнью. Если раньше доминировал минимализм со стремлением к стерильной функциональности, то новый подход предполагает создание кухонь с "душой".

"Кухни должны быть теплыми и гостеприимными, а не напоминать лаборатории. Мы видим возвращение к более ярким, индивидуальным дизайнам с выраженным акцентом на цвета и природные материалы", — отмечает эксперт.

Это предполагает отказ от чрезмерной сдержанности и переориентацию на теплые цвета, уютные текстуры и мебель с историей.

Мода на самовыражение

Тренды 2024 года, такие как Urban Aunt ("Городская тетка"), Mob Wife ("Жена мафиози") и Dopamine Decor, останутся популярными и в 2025 году. Эти стили имеют одну общую черту — они направлены на подчеркивание индивидуальности и создание уникального жизненного пространства.

Urban Aunt: этот стиль сочетает тщательно отобранные старинные или необычные предметы декора, подчеркивающие вневременность. Это о любви к сокровищам, найденным в бабушкиных сундуках или антикварных магазинах.

Гостевой дом Нейла Витакера в стиле Urban Aunt. Фото: Home Beautiful/Рейчел Тагг

Coastal Grandma ("Прибрежная бабушка"): в стиле сочетаются белые оттенки, большая уютная мебель и природные текстуры, создающие атмосферу легкости и тепла.

Дом с эстетикой Coastal Grandma. Фото: Лиза Коэн

Mob Wife: для тех, кто выбирает смелость и роскошь. Темные цвета, блестящие поверхности, медь, бархат и анималистические принты — все это идеально дополнит интерьер в таком стиле.

Гостиная в стиле ар-деко в гостевом доме Нейла Витакера. Фото: Home Beautiful/Рейчел Тагг

Красочный Dopamine Decor

Этот тренд направлен на создание максимально яркого, радостного пространства, заряжающего энергией. Если вы устали от нейтральных цветов и хотите освежить интерьер, обратите внимание на насыщенные оттенки, такие как кобальтовый синий, красный, оранжевый и желтый.

Главная идея — добавить в комнаты яркости и настроения. Этот тренд — это не только о цвете, но и о максимализме, где игривые формы и детали создают ощущение праздника.

Уютная и красочно оформленная гостиная. Фото: Ханна Печмарин

Kitschen: стиль кухонь 2025 года

В противовес минимализму набирает популярность стиль Kitschen — это яркий, немного вычурный и эклектичный подход к оформлению кухонь.

Для такого дизайна предпочтительны:

старинная или мебель с ретро-элементам;

открытые полки;

яркий декор и насыщенные цвета.

Часто можно увидеть керамические мойки, старомодные шкафы и декоративные аксессуары, придающие кухне уникальный вид. Этот стиль — это свобода самовыражения, где каждый элемент рассказывает собственную историю.

Ручные глазурованные плитки в цвете изумруд являются главной особенностью кухни. Фото: Луиза Рош

В целом эксперт подчеркивает, что дизайн 2025 года возвращает нас к идее, что дом — это не только пространство для жизни, но и зеркало личности его владельцев. Тренды будущего подчеркивают индивидуальность, смелость и создание комфортного пространства, отражающего ваш характер.

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