Модні речі 2024 року, які залишаються актуальними у 2025

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Мода 2024 року — це гра текстур, теплих відтінків і стилів, які наповнюють гардероб затишком. Шоколадний колір, замша, кантрі-елементи й святковий повсякденний одяг — все це створює ідеальний мікс для холодних зимових днів. Дизайнери, натхненні осінніми показами та курортними колекціями 2025 року, пропонують безліч стильних ідей для вашого гардероба.

Про це повідомляє Harper's Bazaar US.

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Широкі шарфи та палантини

Великі шарфи стають універсальним аксесуаром. Їх можна носити не тільки як частину верхнього одягу, але й поєднувати з блузами чи светрами. Така багатошаровість додає образу елегантності. Щоб мати стильний вигляд, вибирайте шарфи у кремових або чорних відтінках і комбінуйте їх із монохромними штанами або джинсами.

BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Святкові будні

Навіщо чекати свят, якщо можна додати блиску у повсякденність? Декоровані спідниці або шарфи з металевим сяйвом зроблять ваші будні особливими. Найкраще такі речі поєднуються з базовими жакетами чи сорочками. Металеві акценти у взутті або прикрасах стануть завершальним штрихом.

BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Кантрі та бохо

Теплі пальта в клітинку, светри з візерунками та грубі черевики — ось що робить стиль бохо ідеальним для зими. Додайте сумки з плетеними елементами або капелюхи у пастельних відтінках, і ваш образ стане по-справжньому атмосферним.

CHLOÉ. Фото: Harper's Bazaar US

Мінімалізм в аксесуарах

Простота — це завжди модно. Рукавички з якісної шкіри чи ремінь з лаконічним дизайном пасуватимуть до будь-якого стилю. Мінімалістичні аксесуари ідеально доповнять як строгий діловий костюм, так і casual-образ.

TOTEME. Фото: Harper's Bazaar US

Замша, вельвет і оксамит

Насичені текстури — головний акцент сезону. Замшеві жакети, вельветові штани чи оксамитові аксесуари створюють теплий і стильний образ. Ці матеріали додають ретронастрою і легко поєднуються з сучасними деталями.

MIU MIU. Фото: Harper's Bazaar US

Тваринні принти

Леопард, зебра, зміїна шкіра — навіть одна така деталь зробить ваш look яскравішим. Спробуйте аксесуари з тваринними принтами або оберіть пальто чи плаття для сміливого експерименту.

RABANNE. Фото: Harper's Bazaar US

Шоколадний колір

Глибокий коричневий — фаворит сезону. Він легко поєднується з бордовим, сірим чи кремовим і додає елегантності будь-якому образу. Сумки, пальта або взуття у цьому кольорі — це мастхев.

THE ROW. Фото: Harper's Bazaar US

Довгі хутряні пальта

Білосніжні максіпальта з хутра — тренд для тих, хто любить мати розкішний вигляд. Вони чудово пасують до монохромних речей або аксесуарів яскравих кольорів.

JIL SANDER. Фото: Harper's Bazaar US

Винний відтінок в офісному одязі

Насичений бордовий — ідеальний вибір для робочих образів. Він додає шарму і легко комбінується з нейтральними кольорами. Костюми, тренчі або аксесуари у винному відтінку — це must-have для тих, хто хоче мати стильний і впевнений вигляд.

FERRAGAMO. Фото: Harper's Bazaar US

2024 рік обіцяє бути насиченим цікавими стильними рішеннями. Не бійтеся експериментувати й створювати власні тренди, адже головне — комфорт і гармонія з вашим звичним стилем.

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