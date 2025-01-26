Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Стильні тренди 2024, що не здають позицій і у 2025 році arrow

Стильні тренди 2024, що не здають позицій і у 2025 році

26 січня 2025 11:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні речі 2024 року, які залишаються актуальними у 2025
Стильні дівчата. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода 2024 року — це гра текстур, теплих відтінків і стилів, які наповнюють гардероб затишком. Шоколадний колір, замша, кантрі-елементи й святковий повсякденний одяг — все це створює ідеальний мікс для холодних зимових днів. Дизайнери, натхненні осінніми показами та курортними колекціями 2025 року, пропонують безліч стильних ідей для вашого гардероба.

Про це повідомляє Harper's Bazaar US.

Читайте також:

Основні тренди 2025 року, які варто врахувати

Широкі шарфи та палантини

Великі шарфи стають універсальним аксесуаром. Їх можна носити не тільки як частину верхнього одягу, але й поєднувати з блузами чи светрами. Така багатошаровість додає образу елегантності. Щоб мати стильний вигляд, вибирайте шарфи у кремових або чорних відтінках і комбінуйте їх із монохромними штанами або джинсами.

У 2025 році варто звернути увагу на широкі шарфи
BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Святкові будні

Навіщо чекати свят, якщо можна додати блиску у повсякденність? Декоровані спідниці або шарфи з металевим сяйвом зроблять ваші будні особливими. Найкраще такі речі поєднуються з базовими жакетами чи сорочками. Металеві акценти у взутті або прикрасах стануть завершальним штрихом.

Додайте блиску у свій повсякденний образ
BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Кантрі та бохо

Теплі пальта в клітинку, светри з візерунками та грубі черевики — ось що робить стиль бохо ідеальним для зими. Додайте сумки з плетеними елементами або капелюхи у пастельних відтінках, і ваш образ стане по-справжньому атмосферним.

Клітинка в одязі знову підкорює тренди
CHLOÉ. Фото: Harper's Bazaar US

Мінімалізм в аксесуарах

Простота — це завжди модно. Рукавички з якісної шкіри чи ремінь з лаконічним дизайном пасуватимуть до будь-якого стилю. Мінімалістичні аксесуари ідеально доповнять як строгий діловий костюм, так і casual-образ.

Мінімалістичні прикраси завжди доречні
TOTEME. Фото: Harper's Bazaar US

Замша, вельвет і оксамит

Насичені текстури — головний акцент сезону. Замшеві жакети, вельветові штани чи оксамитові аксесуари створюють теплий і стильний образ. Ці матеріали додають ретронастрою і легко поєднуються з сучасними деталями.

Одяг з різних матеріалів може мати оригінальний вигляд
MIU MIU. Фото: Harper's Bazaar US

Тваринні принти

Леопард, зебра, зміїна шкіра — навіть одна така деталь зробить ваш look яскравішим. Спробуйте аксесуари з тваринними принтами або оберіть пальто чи плаття для сміливого експерименту.

Тваринні принти не перестають дивувати модний світ
RABANNE. Фото: Harper's Bazaar US

Шоколадний колір

Глибокий коричневий — фаворит сезону. Він легко поєднується з бордовим, сірим чи кремовим і додає елегантності будь-якому образу. Сумки, пальта або взуття у цьому кольорі — це мастхев.

Коричневий колір підкорив модний світ 2025 року
THE ROW. Фото: Harper's Bazaar US

Довгі хутряні пальта

Білосніжні максіпальта з хутра — тренд для тих, хто любить мати розкішний вигляд. Вони чудово пасують до монохромних речей або аксесуарів яскравих кольорів.

Довгі пальта - універсальна річ на роки
JIL SANDER. Фото: Harper's Bazaar US

Винний відтінок в офісному одязі

Насичений бордовий — ідеальний вибір для робочих образів. Він додає шарму і легко комбінується з нейтральними кольорами. Костюми, тренчі або аксесуари у винному відтінку — це must-have для тих, хто хоче мати стильний і впевнений вигляд.

Насичений бордовий відтінок ще надовго в трендаз
FERRAGAMO. Фото: Harper's Bazaar US

2024 рік обіцяє бути насиченим цікавими стильними рішеннями. Не бійтеся експериментувати й створювати власні тренди, адже головне — комфорт і гармонія з вашим звичним стилем.

Раніше ми писали про те, як одягатись цієї весни — що буде в трендах.

Також ми повідомляли, до яких літніх трендів варто готуватись вже зараз.

мода тренди речі стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:12 Сили оборони вдруге атакували НПЗ у Рязані РФ — відео

12:02 Зеленський назвав кількість цілей, які запустила РФ цього тижня

11:59 В одеському ТЦК відреагували на побиття чоловіка

11:49 У лютому спливає термін дії відстрочки — як її продовжити

11:24 У яких випадках можна знятися з військового обліку — перелік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:20 П'ять простих налаштувань, які захистять iPhone від шпигунів

11:18 Масштабні рейди в Одесі — що шукають правоохоронці

11:00 Відрядження за кордон — коли і чому треба повернути гроші

10:55 У Харкові чоловік за гроші поновив водійські права — рішення суду

10:52 Риба з Чорного моря може стати отруйною через мазут

12:12 Сили оборони вдруге атакували НПЗ у Рязані РФ — відео

12:02 Зеленський назвав кількість цілей, які запустила РФ цього тижня

11:59 В одеському ТЦК відреагували на побиття чоловіка

11:49 У лютому спливає термін дії відстрочки — як її продовжити

11:24 У яких випадках можна знятися з військового обліку — перелік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:20 П'ять простих налаштувань, які захистять iPhone від шпигунів

11:18 Масштабні рейди в Одесі — що шукають правоохоронці

11:00 Відрядження за кордон — коли і чому треба повернути гроші

10:55 У Харкові чоловік за гроші поновив водійські права — рішення суду

10:52 Риба з Чорного моря може стати отруйною через мазут

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати