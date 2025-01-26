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Стильные тренды 2024, не сдающие позиции и в 2025 году

26 января 2025 11:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные вещи 2024 года, которые остаются актуальными в 2025
Стильные девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода 2024 года — это игра текстур, теплых оттенков и стилей, которые наполняют гардероб уютом. Шоколадный цвет, замша, кантри-элементы и праздничная повседневная одежда — все это создает идеальный микс для холодных зимних дней. Дизайнеры, вдохновленные осенними показами и курортными коллекциями 2025 года, предлагают множество стильных идей для вашего гардероба.

Об этом сообщает Harper's Bazaar US.

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Широкие шарфы и палантины

Большие шарфы становятся универсальным аксессуаром. Их можно носить не только как часть верхней одежды, но и сочетать с блузами или свитерами. Такая многослойность добавляет образу элегантности. Чтобы выглядеть стильно, выбирайте шарфы в кремовых или черных оттенках и комбинируйте их с монохромными брюками или джинсами.

В 2025 году стоит обратить внимание на широкие шарфы
BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Праздничные будни

Зачем ждать праздников, если можно добавить блеска в повседневность? Декорированные юбки или шарфы с металлическим сиянием сделают ваши будни особенными. Лучше всего такие вещи сочетаются с базовыми жакетами или рубашками. Металлические акценты в обуви или украшениях станут завершающим штрихом.

Добавьте блеска в свой повседневный образ
BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar US

Кантри и бохо

Теплые пальто в клетку, свитера с узорами и грубые ботинки — вот что делает стиль бохо идеальным для зимы. Добавьте сумки с плетеными элементами или шляпы в пастельных оттенках, и ваш образ станет по-настоящему атмосферным.

Клетка в одежде снова покоряет тренды
CHLOÉ. Фото: Harper's Bazaar US

Минимализм в аксессуарах

Простота — это всегда модно. Перчатки из качественной кожи или ремень с лаконичным дизайном подойдут к любому стилю. Минималистичные аксессуары идеально дополнят как строгий деловой костюм, так и casual-образ.

Минималистичные украшения всегда уместны
TOTEME. Фото: Harper's Bazaar US

Замша, вельвет и бархат

Насыщенные текстуры — главный акцент сезона. Замшевые жакеты, вельветовые брюки или бархатные аксессуары создают теплый и стильный образ. Эти материалы добавляют ретро-настроения и легко сочетаются с современными деталями.

Одежда из разных материалов может иметь оригинальный вид
MIU MIU. Фото: Harper's Bazaar US

Животные принты

Леопард, зебра, змеиная кожа — даже одна такая деталь сделает ваш look ярче. Попробуйте аксессуары с животными принтами или выберите пальто, или платье для смелого эксперимента.

Животные принты не перестают удивлять модный мир
RABANNE. Фото: Harper's Bazaar US

Шоколадный цвет

Глубокий коричневый — фаворит сезона. Он легко сочетается с бордовым, серым или кремовым и добавляет элегантности любому образу. Сумки, пальто или обувь в этом цвете — это мастхэв.

Коричневый цвет покорил модный мир 2025 года
THE ROW. Фото: Harper's Bazaar US

Длинные меховые пальто

Белоснежные максипальто из меха — тренд для тех, кто любит выглядеть роскошно. Они прекрасно подходят к монохромным вещам или аксессуарам ярких цветов.

Длинные пальто - универсальная вещь на годы
JIL SANDER. Фото: Harper's Bazaar US

Винный оттенок в офисной одежде

Насыщенный бордовый — идеальный выбор для рабочих образов. Он добавляет шарма и легко комбинируется с нейтральными цветами. Костюмы, тренчи или аксессуары в винном оттенке — это must-have для тех, кто хочет выглядеть стильно и уверенно.

Насыщенный бордовый оттенок еще надолго в тренде
FERRAGAMO. Фото: Harper's Bazaar US

2024 год обещает быть насыщенным интересными стильными решениями. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственные тренды, ведь главное — комфорт и гармония с вашим привычным стилем.

Ранее мы писали о том, как одеваться этой весной — что будет в трендах.

Также мы сообщали, к каким летним трендам стоит готовиться уже сейчас.

мода тренды вещи стиль 2025 год

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10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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