Модні аксесуари зими-2025 — стильні ідеї, що вразять усіх

Трендові аксесуари зими-2025 — що варто додати до образу
Зима — це чудовий час для модних експериментів, адже з допомогою аксесуарів можна створювати стильні й затишні образи. Хутряна шапка чи яскравий шарф здатні повністю змінити ваш аутфіт, перетворюючи необхідність у стайлінговий інструмент.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Головні убори — тренди сезону
Головні убори — це не лише про тепло, а й про стиль. Цього сезону вибір вражає різноманітністю.
Шапка біні
Класика, яка ніколи не вийде з моди. Вона універсальна, пасує до всього — від пуховиків до шуб. Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і мінімалізм.
Берет
Додає грайливості й шарму. Берет чудово поєднується з пальтом, створюючи романтичний і довершений образ.
Пов’язки
Елегантний вибір для тих, хто хоче виділитися. Чудовий має вигляд як із розпущеним волоссям, так і з низьким хвостом.
Хутряна шапка
Тренд, що повертає нас у ретро-атмосферу. Символ елегантності та ретро. Мінімалісти особливо полюбили цей аксесуар за його здатність інтегруватися в стримані образи. Носіть його з кейпами або класичними пальтами для завершеного образу.
Рукавички — акцент на деталі
Цього сезону популярні моделі з хутром, довгі шкіряні рукавички, а також яскраві вовняні варіанти. Вони не лише захищають від холоду, а й додають образу витонченості.
Як вибрати аксесуари
Головне правило — враховуйте свій стиль і форму обличчя. Не бійтеся експериментувати: сміливі поєднання й нестандартні рішення часто мають стильний вигляд.
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