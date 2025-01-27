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Трендові аксесуари зими-2025 — що варто додати до образу

27 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні аксесуари зими-2025 — стильні ідеї, що вразять усіх
Дівчина в береті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це чудовий час для модних експериментів, адже з допомогою аксесуарів можна створювати стильні й затишні образи. Хутряна шапка чи яскравий шарф здатні повністю змінити ваш аутфіт, перетворюючи необхідність у стайлінговий інструмент.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Головні убори — тренди сезону

Головні убори — це не лише про тепло, а й про стиль. Цього сезону вибір вражає різноманітністю. 

Шапка біні

Класика, яка ніколи не вийде з моди. Вона універсальна, пасує до всього — від пуховиків до шуб. Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і мінімалізм.

Шапка біні - універсальний головний убір на зиму
Шапка біні. Фото з Instagram

Берет

Додає грайливості й шарму. Берет чудово поєднується з пальтом, створюючи романтичний і довершений образ.

Берет додасть образу вишуканості
Берет. Фото з Instagram

Пов’язки

Елегантний вибір для тих, хто хоче виділитися. Чудовий має вигляд як із розпущеним волоссям, так і з низьким хвостом.

Пов'язки на голову повернулись в моду
Пов’язка. Фото з Instagram

Хутряна шапка

Тренд, що повертає нас у ретро-атмосферу. Символ елегантності та ретро. Мінімалісти особливо полюбили цей аксесуар за його здатність інтегруватися в стримані образи. Носіть його з кейпами або класичними пальтами для завершеного образу.

Хутряна шапка має розкішний вигляд
Хутряна шапка. Фото з Instagram

Рукавички — акцент на деталі

Цього сезону популярні моделі з хутром, довгі шкіряні рукавички, а також яскраві вовняні варіанти. Вони не лише захищають від холоду, а й додають образу витонченості.

Як вибрати аксесуари

Головне правило — враховуйте свій стиль і форму обличчя. Не бійтеся експериментувати: сміливі поєднання й нестандартні рішення часто мають стильний вигляд. 

Раніше ми писали про те, який головний убір найчастіше обирає Ріанна. 

Також ми повідомляли, які головні убори можуть погано вплинути на стан вашого волосся. 

мода головні убори аксесуари стиль шапка

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

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