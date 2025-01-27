Модні аксесуари зими-2025 — стильні ідеї, що вразять усіх

Дівчина в береті. Фото: Freepik

Зима — це чудовий час для модних експериментів, адже з допомогою аксесуарів можна створювати стильні й затишні образи. Хутряна шапка чи яскравий шарф здатні повністю змінити ваш аутфіт, перетворюючи необхідність у стайлінговий інструмент.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Шапка біні

Класика, яка ніколи не вийде з моди. Вона універсальна, пасує до всього — від пуховиків до шуб. Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і мінімалізм.

Шапка біні. Фото з Instagram

Берет

Додає грайливості й шарму. Берет чудово поєднується з пальтом, створюючи романтичний і довершений образ.

Берет. Фото з Instagram

Пов’язки

Елегантний вибір для тих, хто хоче виділитися. Чудовий має вигляд як із розпущеним волоссям, так і з низьким хвостом.

Пов’язка. Фото з Instagram

Хутряна шапка

Тренд, що повертає нас у ретро-атмосферу. Символ елегантності та ретро. Мінімалісти особливо полюбили цей аксесуар за його здатність інтегруватися в стримані образи. Носіть його з кейпами або класичними пальтами для завершеного образу.

Хутряна шапка. Фото з Instagram

Рукавички — акцент на деталі

Цього сезону популярні моделі з хутром, довгі шкіряні рукавички, а також яскраві вовняні варіанти. Вони не лише захищають від холоду, а й додають образу витонченості.

Як вибрати аксесуари

Головне правило — враховуйте свій стиль і форму обличчя. Не бійтеся експериментувати: сміливі поєднання й нестандартні рішення часто мають стильний вигляд.

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