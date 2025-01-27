Модные аксессуары зимы-2025 — стильные идеи, которые поразят всех

Девушка в берете. Фото: Freepik

Зима — это отличное время для модных экспериментов, ведь с помощью аксессуаров можно создавать стильные и уютные образы. Меховая шапка или яркий шарф способны полностью изменить ваш аутфит, превращая необходимость в стайлинговый инструмент.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Головные уборы — тренды сезона

Головные уборы — это не только о тепле, но и о стиле. В этом сезоне выбор поражает разнообразием.

Шапка бини

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Она универсальна, подходит ко всему — от пуховиков до шуб. Идеальный вариант для тех, кто любит комфорт и минимализм.

Шапка бини. Фото из Instagram

Берет

Добавляет игривости и шарма. Берет прекрасно сочетается с пальто, создавая романтичный и завершенный образ.

Берет. Фото из Instagram

Повязка

Элегантный выбор для тех, кто хочет выделиться. Великолепно смотрится как с распущенными волосами, так и с низким хвостом.

Пов’язка. Фото из Instagram

Меховая шапка

Тренд, возвращающий нас в ретро-атмосферу. Символ элегантности и ретро. Минималисты особенно полюбили этот аксессуар за его способность интегрироваться в сдержанные образы. Носите его с кейпами или классическими пальто для завершенного образа.

Меховая шапка. Фото из Instagram

Перчатки — акцент на детали

В этом сезоне популярны модели с мехом, длинные кожаные перчатки, а также яркие шерстяные варианты. Они не только защищают от холода, но и добавляют образу утонченности.

Как выбрать аксессуары

Главное правило — учитывайте свой стиль и форму лица. Не бойтесь экспериментировать: смелые сочетания и нестандартные решения часто выглядят стильно.

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