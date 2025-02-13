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Продавцы квартир теряют из-за этого деньги — как не ошибиться

13 февраля 2025 03:34
Катерина Балаева - редактор
Продажа квартир в 2025 — из-за чего владельцы теряют покупателей и деньги
Женщина показывает чертежи. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Продажа квартиры — процесс, который требует тщательного подхода. Однако многие владельцы допускают типичные ошибки, существенно усложняющие сделку. Из-за этого объект может оставаться нереализованным месяцами, а то и годами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых ошибках, которые мешают быстрой продаже жилья по выгодной цене.

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1. Завышенная или заниженная стоимость недвижимости

Цена квартиры — ключевой фактор, влияющий на ее продажу. Завышенная стоимость отталкивает покупателей, а заниженная вызывает подозрения относительно возможных скрытых недостатков. Определять рыночную стоимость стоит на основе аналитики аналогичных предложений, а также с привлечением профессиональных оценщиков.

Что стоит сделать:

  • Провести анализ рынка, просмотреть цены на подобные квартиры в вашем районе.
  • Оценить состояние жилья, его конкурентные преимущества и недостатки.
  • Проконсультироваться с риелтором или независимым экспертом.

2. Недостаточная информация в объявлении

Объявление — это первое, что видят потенциальные покупатели. Если в нем мало деталей, отсутствуют качественные фото или не указаны важные параметры, квартира рискует остаться без внимания.

Что нужно учесть:

  • Полное описание квартиры: площадь, этаж, количество комнат, планировка, состояние ремонта.
  • Преимущества: расположение, транспортная доступность, инфраструктура.
  • Качественные фотографии, желательно сделанные при хорошем освещении.

3. Неподготовленность квартиры к просмотрам

Первое впечатление играет решающую роль. Если в квартире беспорядок, старые обои, следы влаги или неприятный запах, покупатели могут отказаться от сделки.

Как правильно подготовить жилье:

  • Провести генеральную уборку, выбросить лишние вещи.
  • Выполнить минимальный косметический ремонт: подкрасить стены, заменить разбитые плитки, устранить дефекты.
  • Позаботиться о приятном аромате в квартире.

4. Незаконная перепланировка

Любые изменения в планировке квартиры должны быть узаконены. Если этого не сделано, у покупателя могут возникнуть проблемы с оформлением права собственности.

Что делать:

  • Проверить документы на соответствие планировке.
  • Если есть неоформленные изменения, пройти процедуру их узаконивания до продажи.

5. Спешка при продаже

Некоторые владельцы пытаются продать квартиру как можно быстрее, не изучая рынок и не готовя недвижимость к сделке. Это может привести к значительному занижению цены.

Если продажа срочная, стоит:

  • Определить минимальную допустимую стоимость, чтобы не потерять больше, чем нужно.
  • Рассматривать варианты привлечения инвесторов или риелторов, которые работают со срочными продажами.

6. Эмоциональная привязанность к квартире

Часто владельцы переоценивают значимость своей недвижимости из-за личных воспоминаний. Это может привести к нежеланию снижать цену или негативной реакции на комментарии покупателей.

Чтобы избежать проблем:

  • Воспринимайте квартиру как товар, а не как часть вашей истории.
  • Выслушивайте критику потенциальных покупателей и будьте готовы к компромиссам.

7. Неподготовленные документы

Если у продавца нет всех необходимых документов, сделка может затянуться или сорваться.

Что проверить перед продажей:

  • Выписку из Государственного реестра вещных прав.
  • Справку об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги.
  • Документы на право собственности, технический паспорт.
  • Выписку всех зарегистрированных жильцов.

8. Некачественные фотографии в объявлении

Фото играют ключевую роль в привлечении покупателей. Темные, нечеткие или старые снимки могут оттолкнуть потенциального владельца.

Как сделать качественные фото квартиры:

  • Фотографировать днем при естественном освещении.
  • Использовать широкий угол, чтобы показать пространство.
  • Подчеркнуть преимущества квартиры: вид из окна, ремонт, чистоту.

9. Отказ от рекламы и риелторов

Если владелец запрещает риелтору рекламировать квартиру или отказывается от услуг агентов вообще, это значительно снижает вероятность быстрой продажи.

Что делать:

  • Использовать все возможные рекламные каналы: сайты, соцсети, агентства.
  • Выбирать риелторов с хорошими отзывами, которые действительно могут помочь.

10. Долгий выбор между покупателями

Иногда продавцы слишком долго выбирают между потенциальными покупателями, ожидая лучшего предложения. Это может привести к потере всех заинтересованных сторон.

Как действовать правильно:

  • Оценивать не только цену, но и условия сделки.
  • Не затягивать с принятием решения, если предложение выгодное.

Продажа квартиры — это процесс, требующий внимания к деталям, адекватной оценки ситуации на рынке и готовности к переговорам. Избежав распространенных ошибок, можно быстро найти покупателя и получить максимальную выгоду от сделки.

Ранее мы рассказывали, как избежать лишних расходов и персонализированных решений, которые могут снизить стоимость дома. Ведь продажа дома — это не только ремонт, но и стратегия. Прежде чем вкладывать средства в обновление, подумайте, действительно ли это повысит его ценность в глазах покупателей. Иногда меньше — значит больше.

Также мы давали советы, как сэкономить на покупке квартиры. Важно оценить свою финансовую стабильность, доверие к застройщикам и возможные риски. Рынок недвижимости зависит от экономической ситуации в стране и вызовов безопасности. Поэтому перед принятием решения о покупке жилья нужно тщательно взвесить все "за" и "против".

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