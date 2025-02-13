Продажа квартир в 2025 — из-за чего владельцы теряют покупателей и деньги

Продавцы квартир теряют из-за этого деньги — как не ошибиться
Продажа квартиры — процесс, который требует тщательного подхода. Однако многие владельцы допускают типичные ошибки, существенно усложняющие сделку. Из-за этого объект может оставаться нереализованным месяцами, а то и годами.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых ошибках, которые мешают быстрой продаже жилья по выгодной цене.
1. Завышенная или заниженная стоимость недвижимости
Цена квартиры — ключевой фактор, влияющий на ее продажу. Завышенная стоимость отталкивает покупателей, а заниженная вызывает подозрения относительно возможных скрытых недостатков. Определять рыночную стоимость стоит на основе аналитики аналогичных предложений, а также с привлечением профессиональных оценщиков.
Что стоит сделать:
- Провести анализ рынка, просмотреть цены на подобные квартиры в вашем районе.
- Оценить состояние жилья, его конкурентные преимущества и недостатки.
- Проконсультироваться с риелтором или независимым экспертом.
2. Недостаточная информация в объявлении
Объявление — это первое, что видят потенциальные покупатели. Если в нем мало деталей, отсутствуют качественные фото или не указаны важные параметры, квартира рискует остаться без внимания.
Что нужно учесть:
- Полное описание квартиры: площадь, этаж, количество комнат, планировка, состояние ремонта.
- Преимущества: расположение, транспортная доступность, инфраструктура.
- Качественные фотографии, желательно сделанные при хорошем освещении.
3. Неподготовленность квартиры к просмотрам
Первое впечатление играет решающую роль. Если в квартире беспорядок, старые обои, следы влаги или неприятный запах, покупатели могут отказаться от сделки.
Как правильно подготовить жилье:
- Провести генеральную уборку, выбросить лишние вещи.
- Выполнить минимальный косметический ремонт: подкрасить стены, заменить разбитые плитки, устранить дефекты.
- Позаботиться о приятном аромате в квартире.
4. Незаконная перепланировка
Любые изменения в планировке квартиры должны быть узаконены. Если этого не сделано, у покупателя могут возникнуть проблемы с оформлением права собственности.
Что делать:
- Проверить документы на соответствие планировке.
- Если есть неоформленные изменения, пройти процедуру их узаконивания до продажи.
5. Спешка при продаже
Некоторые владельцы пытаются продать квартиру как можно быстрее, не изучая рынок и не готовя недвижимость к сделке. Это может привести к значительному занижению цены.
Если продажа срочная, стоит:
- Определить минимальную допустимую стоимость, чтобы не потерять больше, чем нужно.
- Рассматривать варианты привлечения инвесторов или риелторов, которые работают со срочными продажами.
6. Эмоциональная привязанность к квартире
Часто владельцы переоценивают значимость своей недвижимости из-за личных воспоминаний. Это может привести к нежеланию снижать цену или негативной реакции на комментарии покупателей.
Чтобы избежать проблем:
- Воспринимайте квартиру как товар, а не как часть вашей истории.
- Выслушивайте критику потенциальных покупателей и будьте готовы к компромиссам.
7. Неподготовленные документы
Если у продавца нет всех необходимых документов, сделка может затянуться или сорваться.
Что проверить перед продажей:
- Выписку из Государственного реестра вещных прав.
- Справку об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги.
- Документы на право собственности, технический паспорт.
- Выписку всех зарегистрированных жильцов.
8. Некачественные фотографии в объявлении
Фото играют ключевую роль в привлечении покупателей. Темные, нечеткие или старые снимки могут оттолкнуть потенциального владельца.
Как сделать качественные фото квартиры:
- Фотографировать днем при естественном освещении.
- Использовать широкий угол, чтобы показать пространство.
- Подчеркнуть преимущества квартиры: вид из окна, ремонт, чистоту.
9. Отказ от рекламы и риелторов
Если владелец запрещает риелтору рекламировать квартиру или отказывается от услуг агентов вообще, это значительно снижает вероятность быстрой продажи.
Что делать:
- Использовать все возможные рекламные каналы: сайты, соцсети, агентства.
- Выбирать риелторов с хорошими отзывами, которые действительно могут помочь.
10. Долгий выбор между покупателями
Иногда продавцы слишком долго выбирают между потенциальными покупателями, ожидая лучшего предложения. Это может привести к потере всех заинтересованных сторон.
Как действовать правильно:
- Оценивать не только цену, но и условия сделки.
- Не затягивать с принятием решения, если предложение выгодное.
Продажа квартиры — это процесс, требующий внимания к деталям, адекватной оценки ситуации на рынке и готовности к переговорам. Избежав распространенных ошибок, можно быстро найти покупателя и получить максимальную выгоду от сделки.
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Также мы давали советы, как сэкономить на покупке квартиры. Важно оценить свою финансовую стабильность, доверие к застройщикам и возможные риски. Рынок недвижимости зависит от экономической ситуации в стране и вызовов безопасности. Поэтому перед принятием решения о покупке жилья нужно тщательно взвесить все "за" и "против".
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