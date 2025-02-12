Квартири у Києві за дуже низькими цінами — як не потрапити в пастку забудовників

Чоловік зі шліфувальним верстатом. Фото: Рexels

У Києві набирає обертів небезпечна схема продажу квартир за надто низькими цінами. Смарт-квартири у чотириповерхових будинках можна придбати всього за 6-7 тисяч доларів. Проте ціна приховує серйозні ризики: забудовники зводять багатоквартирні будинки на ділянках, які за документами призначені для приватного житла або навіть для гаражного кооперативу.

Видання OBOZ.UA дізналось, як намагаються ошукати потенційних покупців нерухомості.

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На сайтах з нерухомості періодично з’являються оголошення з привабливими цінами: 17-метрові смарт-квартири за 5,7-7 тисяч доларів, а повноцінні однокімнатні — за 19-31 тисячу доларів. Жодних згадок про житловий комплекс, забудовника чи адресу. Тільки короткий опис та типовий номер телефону.

Як з’ясувалося, всі ці квартири розташовані у приватному секторі Дарницького та Деснянського районів. Земля під будинками не призначена для багатоповерхового будівництва, а отже, покупці таких квартир можуть зіткнутися з серйозними проблемами.

Журналісти зв’язалися з продавцями, які представилися менеджерами. Один із них пояснив, що ділянки під будинками спочатку мають зовсім інше цільове призначення, але згодом "документи переробляються". А коли запитали, чому будівництво розпочинають без зміни цільового призначення, один із продавців відповів: "Ви розумієте, у якій ми країні живемо?".

Юридичні ризики та проблеми для мешканців

Найбільший ризик у тому, що такі будинки зводяться незаконно. Забудовники користуються лазівками в законодавстві: будують під виглядом приватного будинку, а насправді зводять багатоквартирні. Це не лише суперечить містобудівним нормам, а й створює критичні проблеми для майбутніх мешканців:

Житло не можна оформити належним чином — відсутність документів на багатоквартирний будинок унеможливлює повноцінне оформлення права власності.

Проблеми з комунікаціями — будинок розрахований на одну родину, а не десятки. Навантаження на електромережу, водопостачання та інші ресурси перевищує норми.

Відсутність інфраструктури — у приватному секторі не передбачено достатньої кількості паркомісць, дитячих садків, шкіл та магазинів.

Ризик знесення — через незаконне будівництво такі об’єкти можуть визнати самовільними та знести.

Згідно з законодавством, забудовник багатоквартирного будинку має виконати певні технічні умови, щоб підключити його до комунікацій та здати в експлуатацію. Але у випадку таких ЖК ці умови просто ігноруються.

Але найголовніше — це те, що покупці таких квартир ризикують залишитися без житла і без грошей. Оскільки будівництво ведеться незаконно, власники квартир не можуть отримати право власності на своє житло. У будь-який момент їх можуть просто виселити з будинку, а гроші, які вони заплатили за квартиру, ніхто не поверне.

Поради для покупців нерухомості: як зробити правильний вибір

Експерти платформи "OLX Нерухомість" рекомендують:

Не спокушайтеся на занадто низьку ціну. Якщо ціна на квартиру значно нижча за ринкову, це повинно вас насторожити.

Перевіряйте документи. Перш ніж купувати квартиру, обов'язково перевірте всі документи на будівництво, зокрема, дозвіл на будівництво, цільове призначення землі, проектну документацію.

Звертайтеся до юриста. Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще звернутися до юриста, який допоможе вам розібратися в документах та уникнути помилок.

Остерігайтеся шахраїв. Шахраї можуть використовувати різні схеми, щоб обдурити покупців. Будьте пильними та не довіряйте незнайомцям.

ЖК, збудовані в приватному секторі без належних документів, — це не просто ризикована покупка, а справжня пастка для необізнаних покупців. Такі будинки можуть бути визнані незаконними, відключені від комунікацій або навіть знесені.

Раніше ми розповідали, як перевірити квартиру перед купівлею, адже це важливий крок, який потребує уважності та обережності. Ринок нерухомості, на жаль, не завжди є безпечним, і шахраї можуть скористатися вашою мрією про власне житло. Тому перед придбанням квартири необхідно ретельно перевірити всі документи та деталі, щоб уникнути фінансових втрат та не залишитися без житла.

Нагадаємо, у 2025 році для продажу квартири потрібно підготувати певний пакет документів. Хоча він майже не змінився, важливо врахувати деякі нюанси, зокрема зміни в реєстраційній документації та вимоги до документів для різних категорій власників.