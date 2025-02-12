Квартиры в Киеве по очень низким ценам — как не попасть в ловушку застройщиков

Мужчина с шлифовальным станком. Фото: Рexels

В Киеве набирает обороты опасная схема продажи квартир по слишком низким ценам. Смарт-квартиры в четырехэтажных домах можно приобрести всего за 6-7 тысяч долларов. Однако цена скрывает серьезные риски: застройщики возводят многоквартирные дома на участках, которые по документам предназначены для частного жилья или даже для гаражного кооператива.

Издание OBOZ.UA узнало, как пытаются обмануть потенциальных покупателей недвижимости.

Читайте также:

Как работает схема "дешевого жилья"

На сайтах по недвижимости периодически появляются объявления с заманчивыми ценами: 17-метровые смарт-квартиры за 5,7-7 тысяч долларов, а полноценные однокомнатные — за 19-31 тысячу долларов. Никаких упоминаний о жилом комплексе, застройщике или адресе. Только краткое описание и номер телефона.

Как выяснилось, все эти квартиры расположены в частном секторе Дарницкого и Деснянского районов. Земля под домами не предназначена для многоэтажного строительства, а значит, покупатели таких квартир могут столкнуться с серьезными проблемами.

Журналисты связались с продавцами, которые представились менеджерами. Один из них объяснил, что участки под домами изначально имеют совсем другое целевое назначение, но впоследствии "документы переделываются". А когда спросили, почему строительство начинают без изменения целевого назначения, один из продавцов ответил: "Вы понимаете, в какой мы стране живем?".

Юридические риски и проблемы для жителей

Наибольший риск в том, что такие дома возводятся незаконно. Застройщики пользуются лазейками в законодательстве: строят под видом частного дома, а на самом деле возводят многоквартирные. Это не только противоречит градостроительным нормам, но и создает критические проблемы для будущих жителей:

Жилье нельзя оформить должным образом — отсутствие документов на многоквартирный дом делает невозможным полноценное оформление права собственности.

Проблемы с коммуникациями — дом рассчитан на одну семью, а не десятки. Нагрузка на электросеть, водоснабжение и другие ресурсы превышает нормы.

Отсутствие инфраструктуры — в частном секторе не предусмотрено достаточного количества паркомест, детских садов, школ и магазинов.

Риск сноса — из-за незаконного строительства такие объекты могут признать самовольными и снести.

Согласно законодательству, застройщик многоквартирного дома должен выполнить определенные технические условия, чтобы подключить его к коммуникациям и сдать в эксплуатацию. Но в случае таких ЖК эти условия просто игнорируются.

Но самое главное — это то, что покупатели таких квартир рискуют остаться без жилья и без денег. Поскольку строительство ведется незаконно, владельцы квартир не могут получить право собственности на свое жилье. В любой момент их могут просто выселить из дома, а деньги, которые они заплатили за квартиру, никто не вернет.

Советы для покупателей недвижимости: как сделать правильный выбор

Эксперты платформы "OLX Недвижимость" рекомендуют:

Не соблазняйтесь на слишком низкую цену. Если цена на квартиру значительно ниже рыночной, это должно вас насторожить.

Проверяйте документы. Прежде чем покупать квартиру, обязательно проверьте все документы на строительство, в частности, разрешение на строительство, целевое назначение земли, проектную документацию.

Обращайтесь к юристу. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к юристу, который поможет вам разобраться в документах и избежать ошибок.

Остерегайтесь мошенников. Мошенники могут использовать различные схемы, чтобы обмануть покупателей. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам.

ЖК, построенные в частном секторе без надлежащих документов, — это не просто рискованная покупка, а настоящая ловушка для неосведомленных покупателей. Такие дома могут быть признаны незаконными, отключены от коммуникаций или даже снесены.

Ранее мы рассказывали, как проверить квартиру перед покупкой, ведь это важный шаг, который требует внимательности и осторожности. Рынок недвижимости, к сожалению, не всегда является безопасным, и мошенники могут воспользоваться вашей мечтой о собственном жилье. Поэтому перед приобретением квартиры необходимо тщательно проверить все документы и детали, чтобы избежать финансовых потерь и не остаться без жилья.

Напомним, в 2025 году для продажи квартиры нужно подготовить определенный пакет документов. Хотя он почти не изменился, важно учесть некоторые нюансы, в частности изменения в регистрационной документации и требования к документам для различных категорий владельцев.