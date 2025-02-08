Як безпечно купити квартиру — що треба перевірити документи та уникнути шахраїв

Люди вивчають документи. Фото: Рexels

В Україні триває складний період, однак попри війну та економічні труднощі люди не припиняють шукати житло. Багато хто розглядає купівлю квартири як вигідну інвестицію або вирішення житлового питання. Проте нестабільність ринку та складна ситуація сприяють зростанню шахрайських схем, унаслідок яких покупці можуть втратити значні кошти або залишитися без житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як перевірити квартиру перед купівлею та убезпечити себе від фінансових махінацій.

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Найпоширеніші шахрайські схеми

Щоб не стати жертвою аферистів, варто знати їхні методи:

Занижена оцінка вартості. У договорі зазначається штучно зменшена вартість житла, а згодом продавець може ініціювати розірвання угоди, і покупець отримає лише задекларовану в документах суму, а не фактично сплачену.

Продаж за підробленими документами. Шахраї можуть використовувати фальшиві паспорти власників, підроблені витяги з реєстрів або навіть вигадані судові рішення.

Продаж квартири за довіреністю. Довіреність може бути анульованою, підробленою або оформленою на шахрая. У таких випадках угоду легко визнають недійсною.

Наявність боргів за комунальні послуги. Купівля квартири з боргами може стати неприємним сюрпризом. Новий власник змушений буде їх виплачувати.

Подвійний продаж. Один і той самий об'єкт може бути проданий декільком покупцям одночасно.

Продаж без згоди всіх співвласників. Якщо житло перебуває у спільній власності, його неможливо продати без дозволу всіх власників.

Як перевірити квартиру перед купівлею

Щоб не втратити гроші та впевнено укласти угоду, необхідно провести ретельну перевірку.

Перевірте забудовника та документи. Якщо купуєте житло в новобудові, зверніть увагу на дозвільні документи на будівництво, ліцензії та історію компанії.

Оцініть реальну ринкову вартість квартири. Надто низька ціна може свідчити про приховані ризики. Використовуйте онлайн-оцінку нерухомості через Фонд держмайна України.

Зробіть запит у реєстри:

Державний реєстр речових прав — містить інформацію про власника квартири, наявність обтяжень, арештів тощо.

Публічна кадастрова карта — допоможе перевірити статус земельної ділянки під будинком.

Судовий реєстр — дозволить з’ясувати, чи не було судових спорів щодо житла.

Отримайте довідки про відсутність боргів. Попросіть у продавця довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги та обов’язково зв’яжіться із комунальними службами для підтвердження інформації.

Уникайте купівлі за довіреністю. Якщо продавець діє не особисто, а через довірену особу, слід ретельно перевірити справжність довіреності та її актуальність.

Перевірте прописаних осіб. У квартирі можуть бути зареєстровані мешканці, яких потім доведеться виписувати через суд.

Додаткові поради для безпечної купівлі

Ніколи не передавайте завдаток до перевірки всіх документів.

Підписуйте угоду тільки у нотаріуса та уважно перевіряйте її зміст.

Наполягайте на зазначенні реальної вартості житла в договорі.

Якщо щось здається підозрілим, зверніться до юриста або рієлтора.

Купівля квартири під час війни: на що звернути увагу

Сьогодні на ринку нерухомості ситуація особливо нестабільна. Тому перед купівлею потрібно перевіряти не лише документи, а й фізичний стан будинку, наявність інженерних мереж, доступ до укриття, а також з’ясовувати, чи не знаходиться об’єкт у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Відповідальне ставлення до перевірки квартири допоможе уникнути шахрайства та зробити безпечне вкладення у власне житло.

Раніше ми вже публікували детальну інструкцію, яка допоможе вам продати нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном, та отримати за неї кошти. Адже продаж нерухомості в Україні є цілком можливим без необхідності вашого особистого приїзду. Проте, щоб угода пройшла успішно та безпечно, необхідно дотримуватися низки важливих кроків.

Нагадаємо також, що у зв'язку зі змінами в податковому законодавстві України, які суттєво впливають на ринок нерухомості, ми розповідали, які нові витрати можуть виникнути під час операцій з нерухомістю. Цей рік приніс важливі нововведення, зокрема підвищення податкових ставок на купівлю-продаж, зміни в правилах оподаткування доходів від продажу майна та нові вимоги щодо додаткових платежів.