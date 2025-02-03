Купівля та продаж нерухомості у 2025 — нові податки та витрати

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Цей рік приніс значні зміни до податкового законодавства України, що мають суттєвий вплив на ринок нерухомості. Найважливішими нововведеннями стали підвищення ставок податків на угоди купівлі-продажу, зміни у правилах оподаткування доходів від продажу майна, а також нові вимоги щодо додаткових платежів.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які нові витрати чекають на операції з нерухомістю.

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Зміни в оподаткуванні нерухомості у 2025 році

Основною новацією стало збільшення податкового навантаження на угоди купівлі-продажу житла на 3,5% до 12%. Так, після податкових змін у грудні 2014 року відчутно зросло оподаткування звичайних угод купівлі-продажу нерухомості, бо збільшився розмір військового збору.

Як результат, продавцям доводиться або знижувати ціни, або ризикувати втратою покупців через завищення вартості об’єктів.

Податкові ставки при купівлі-продажу нерухомості

Військовий збір — 5%. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору для продавців нерухомості збільшилася з 1,5% до 5%. Це підвищення значно вплинуло на загальне податкове навантаження, яке тепер може досягати 12% від вартості об'єкта.

— 5%. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору для продавців нерухомості збільшилася з 1,5% до 5%. Це підвищення значно вплинуло на загальне податкове навантаження, яке тепер може досягати 12% від вартості об'єкта. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%. ПДФО сплачується продавцями, які володіли нерухомістю менш як три роки. Винятки передбачені для спадковості та дарування. Це правило спрямоване на обмеження спекуляцій на ринку.

(ПДФО) — 5%. ПДФО сплачується продавцями, які володіли нерухомістю менш як три роки. Винятки передбачені для спадковості та дарування. Це правило спрямоване на обмеження спекуляцій на ринку. Внесок до Пенсійного фонду — 1%. Цей внесок є обов'язковим для всіх угод купівлі-продажу, незалежно від типу нерухомості чи її вартості.

— 1%. Цей внесок є обов'язковим для всіх угод купівлі-продажу, незалежно від типу нерухомості чи її вартості. Державне мито —1%. Сплачується за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу. Крім цього, додаткові витрати можуть виникнути через оплату нотаріальних послуг.

Додаткові витрати при операціях з нерухомістю

Нотаріальні послуги: вартість може складати 0,5-1% від ціни об'єкта.

Оцінка нерухомості: обов'язкова процедура для нотаріального оформлення угоди, вартість — від 2 000 до 5 000 грн.

Комісія рієлтора: у середньому 3–5% від вартості об'єкта.

Перевірка заборгованостей: важливо переконатися у відсутності боргів за комунальні послуги.

Вплив податкових змін на ринок нерухомості у 2025 році

Зростання податків на угоди з нерухомістю, зокрема підвищення військового збору та посилення регулювання спекулятивних угод, може стримати активність на ринку. Це, своєю чергою, створить умови для зниження цін на вторинному ринку до 5%, оскільки продавці змушені будуть знижувати вартість для залучення покупців.

Як повідомлялось, очікується, що ринок нерухомості у 2025 році стане більш сегментованим, а ціни — стабільнішими в основних регіонах. Вторинний ринок може відчути деяке зниження активності, тоді як новобудови, особливо в столичному регіоні, залишаться привабливими для інвесторів.

Раніше ми розповідали про те, що таке оренда житла з правом викупу. Цей варіант може стати у пригоді, коли людина не має достатньо коштів для придбання житла або ж не має змоги оформити кредит. У такому разі, покупець нерухомості може скористатися альтернативним способом. Наприклад, орендувати будинок чи квартиру, попередньо домовившись із власником про те, що у майбутньому він матиме право на викуп цього житла.