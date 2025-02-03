Покупка и продажа недвижимости в 2025 году — новые налоги и расходы

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Этот год принес значительные изменения в налоговое законодательство Украины, имеющие существенное влияние на рынок недвижимости. Важнейшими нововведениями стали повышение ставок налогов на сделки купли-продажи, изменения в правилах налогообложения доходов от продажи имущества, а также новые требования по дополнительным платежам.

Редакция Новини.LIVE разобралась, какие новые расходы ждут операции с недвижимостью.

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Изменения в налогообложении недвижимости в 2025 году

Основной новацией стало увеличение налоговой нагрузки на сделки купли-продажи жилья на 3,5% до 12%. Так, после налоговых изменений в декабре 2014 года ощутимо возросло налогообложение обычных сделок купли-продажи недвижимости, так как увеличился размер военного сбора.

Как результат, продавцам приходится либо снижать цены, либо рисковать потерей покупателей из-за завышения стоимости объектов.

Налоговые ставки при купле-продаже недвижимости

Военный сбор — 5%. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора для продавцов недвижимости увеличилась с 1,5% до 5%. Это повышение значительно повлияло на общую налоговую нагрузку, которая теперь может достигать 12% от стоимости объекта.

— 5%. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора для продавцов недвижимости увеличилась с 1,5% до 5%. Это повышение значительно повлияло на общую налоговую нагрузку, которая теперь может достигать 12% от стоимости объекта. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%. НДФЛ уплачивается продавцами, которые владели недвижимостью менее трех лет. Исключения предусмотрены для наследственности и дарения. Это правило направлено на ограничение спекуляций на рынке.

— 5%. НДФЛ уплачивается продавцами, которые владели недвижимостью менее трех лет. Исключения предусмотрены для наследственности и дарения. Это правило направлено на ограничение спекуляций на рынке. Взнос в Пенсионный фонд — 1%. Этот взнос является обязательным для всех сделок купли-продажи, независимо от типа недвижимости или ее стоимости.

— 1%. Этот взнос является обязательным для всех сделок купли-продажи, независимо от типа недвижимости или ее стоимости. Государственная пошлина — 1%. Уплачивается за нотариальное удостоверение договора купли-продажи. Кроме этого, дополнительные расходы могут возникнуть из-за оплаты нотариальных услуг.

Дополнительные расходы при операциях с недвижимостью

Нотариальные услуги: стоимость может составлять 0,5-1% от цены объекта.

Оценка недвижимости: обязательная процедура для нотариального оформления сделки, стоимость — от 2 000 до 5 000 грн.

Комиссия риелтора: в среднем 3-5% от стоимости объекта.

Проверка задолженностей: важно убедиться в отсутствии долгов за коммунальные услуги.

Влияние налоговых изменений на рынок недвижимости в 2025 году

Рост налогов на сделки с недвижимостью, в частности повышение военного сбора и усиление регулирования спекулятивных сделок, может сдержать активность на рынке. Это, в свою очередь, создаст условия для снижения цен на вторичном рынке до 5%, поскольку продавцы вынуждены будут снижать стоимость для привлечения покупателей.

Напомним, ожидается, что рынок недвижимости в 2025 году станет более сегментированным, а цены — стабильными в основных регионах. Вторичный рынок может почувствовать некоторое снижение активности, тогда как новостройки, особенно в столичном регионе, останутся привлекательными для инвесторов.

Ранее мы рассказывали о том, что такое аренда жилья с правом выкупа. Этот вариант может пригодиться, когда человек не имеет достаточно средств для приобретения жилья или не имеет возможности оформить кредит. В таком случае, покупатель недвижимости может воспользоваться альтернативным способом. Например, арендовать дом или квартиру, предварительно договорившись с владельцем о том, что в будущем он будет иметь право на выкуп этого жилья.