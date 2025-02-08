Как безопасно купить квартиру — что нужно проверить документы и избежать мошенников

Люди изучают документы. Фото: Рexels

В Украине продолжается сложный период, однако несмотря на войну и экономические трудности люди не прекращают искать жилье. Многие рассматривают покупку квартиры как выгодную инвестицию или решение жилищного вопроса. Однако нестабильность рынка и сложная ситуация способствуют росту мошеннических схем, в результате которых покупатели могут потерять значительные средства или остаться без жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить квартиру перед покупкой и обезопасить себя от финансовых махинаций.

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Самые распространенные мошеннические схемы

Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит знать их методы:

Заниженная оценка стоимости. В договоре указывается искусственно уменьшенная стоимость жилья, а впоследствии продавец может инициировать расторжение сделки, и покупатель получит только задекларированную в документах сумму, а не фактически уплаченную.

Продажа по поддельным документам. Мошенники могут использовать фальшивые паспорта владельцев, поддельные выписки из реестров или даже вымышленные судебные решения.

Продажа квартиры по доверенности. Доверенность может быть аннулированной, поддельной или оформленной на мошенника. В таких случаях сделку легко признают недействительной.

Наличие долгов за коммунальные услуги. Покупка квартиры с долгами может стать неприятным сюрпризом. Новый владелец вынужден будет их выплачивать.

Двойная продажа. Один и тот же объект может быть продан нескольким покупателям одновременно.

Продажа без согласия всех совладельцев. Если жилье находится в совместной собственности, его невозможно продать без разрешения всех собственников.

Как проверить квартиру перед покупкой

Чтобы не потерять деньги и уверенно заключить сделку, необходимо провести тщательную проверку.

Проверьте застройщика и документы. Если покупаете жилье в новостройке, обратите внимание на разрешительные документы на строительство, лицензии и историю компании.

Оцените реальную рыночную стоимость квартиры. Слишком низкая цена может свидетельствовать о скрытых рисках. Используйте онлайн-оценку недвижимости через Фонд госимущества Украины.

Сделайте запрос в реестры:

Государственный реестр вещных прав — содержит информацию о владельце квартиры, наличие обременений, арестов и тому подобное.

Публичная кадастровая карта — поможет проверить статус земельного участка под домом.

Судебный реестр — позволит выяснить, не было ли судебных споров по жилью.

Получите справки об отсутствии долгов. Попросите у продавца справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги и обязательно свяжитесь с коммунальными службами для подтверждения информации.

Избегайте покупки по доверенности. Если продавец действует не лично, а через доверенное лицо, следует тщательно проверить подлинность доверенности и ее актуальность.

Проверьте прописанных лиц. В квартире могут быть зарегистрированы жильцы, которых потом придется выписывать через суд.

Дополнительные советы для безопасной покупки

Никогда не передавайте задаток до проверки всех документов.

Подписывайте сделку только у нотариуса и внимательно проверяйте ее содержание.

Настаивайте на указании реальной стоимости жилья в договоре.

Если что-то кажется подозрительным, обратитесь к юристу или риелтору.

Покупка квартиры во время войны: на что обратить внимание

Сегодня на рынке недвижимости ситуация особенно нестабильная. Поэтому перед покупкой нужно проверять не только документы, но и физическое состояние дома, наличие инженерных сетей, доступ к укрытию, а также выяснять, не находится ли объект в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Ответственное отношение к проверке квартиры поможет избежать мошенничества и сделать безопасное вложение в собственное жилье.

Ранее мы уже публиковали подробную инструкцию, которая поможет вам продать недвижимость в Украине, находясь за рубежом, и получить за нее деньги. Ведь продажа недвижимости в Украине вполне возможна без необходимости вашего личного приезда. Однако, чтобы сделка прошла успешно и безопасно, необходимо соблюдать ряд важных шагов.

Напомним также, что в связи с изменениями в налоговом законодательстве Украины, которые существенно влияют на рынок недвижимости, мы рассказывали, какие новые расходы могут возникнуть при операциях с недвижимостью. Этот год принес важные нововведения, в частности повышение налоговых ставок на куплю-продажу, изменения в правилах налогообложения доходов от продажи имущества и новые требования по дополнительным платежам.