Как безопасно купить квартиру — что нужно проверить документы и избежать мошенников

Главные ловушки при покупке квартиры — как не потерять деньги
В Украине продолжается сложный период, однако несмотря на войну и экономические трудности люди не прекращают искать жилье. Многие рассматривают покупку квартиры как выгодную инвестицию или решение жилищного вопроса. Однако нестабильность рынка и сложная ситуация способствуют росту мошеннических схем, в результате которых покупатели могут потерять значительные средства или остаться без жилья.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить квартиру перед покупкой и обезопасить себя от финансовых махинаций.
Самые распространенные мошеннические схемы
Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит знать их методы:
- Заниженная оценка стоимости. В договоре указывается искусственно уменьшенная стоимость жилья, а впоследствии продавец может инициировать расторжение сделки, и покупатель получит только задекларированную в документах сумму, а не фактически уплаченную.
- Продажа по поддельным документам. Мошенники могут использовать фальшивые паспорта владельцев, поддельные выписки из реестров или даже вымышленные судебные решения.
- Продажа квартиры по доверенности. Доверенность может быть аннулированной, поддельной или оформленной на мошенника. В таких случаях сделку легко признают недействительной.
- Наличие долгов за коммунальные услуги. Покупка квартиры с долгами может стать неприятным сюрпризом. Новый владелец вынужден будет их выплачивать.
- Двойная продажа. Один и тот же объект может быть продан нескольким покупателям одновременно.
- Продажа без согласия всех совладельцев. Если жилье находится в совместной собственности, его невозможно продать без разрешения всех собственников.
Как проверить квартиру перед покупкой
Чтобы не потерять деньги и уверенно заключить сделку, необходимо провести тщательную проверку.
- Проверьте застройщика и документы. Если покупаете жилье в новостройке, обратите внимание на разрешительные документы на строительство, лицензии и историю компании.
- Оцените реальную рыночную стоимость квартиры. Слишком низкая цена может свидетельствовать о скрытых рисках. Используйте онлайн-оценку недвижимости через Фонд госимущества Украины.
- Сделайте запрос в реестры:
Государственный реестр вещных прав — содержит информацию о владельце квартиры, наличие обременений, арестов и тому подобное.
Публичная кадастровая карта — поможет проверить статус земельного участка под домом.
Судебный реестр — позволит выяснить, не было ли судебных споров по жилью.
- Получите справки об отсутствии долгов. Попросите у продавца справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги и обязательно свяжитесь с коммунальными службами для подтверждения информации.
- Избегайте покупки по доверенности. Если продавец действует не лично, а через доверенное лицо, следует тщательно проверить подлинность доверенности и ее актуальность.
- Проверьте прописанных лиц. В квартире могут быть зарегистрированы жильцы, которых потом придется выписывать через суд.
Дополнительные советы для безопасной покупки
- Никогда не передавайте задаток до проверки всех документов.
- Подписывайте сделку только у нотариуса и внимательно проверяйте ее содержание.
- Настаивайте на указании реальной стоимости жилья в договоре.
- Если что-то кажется подозрительным, обратитесь к юристу или риелтору.
Покупка квартиры во время войны: на что обратить внимание
Сегодня на рынке недвижимости ситуация особенно нестабильная. Поэтому перед покупкой нужно проверять не только документы, но и физическое состояние дома, наличие инженерных сетей, доступ к укрытию, а также выяснять, не находится ли объект в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.
Ответственное отношение к проверке квартиры поможет избежать мошенничества и сделать безопасное вложение в собственное жилье.
Ранее мы уже публиковали подробную инструкцию, которая поможет вам продать недвижимость в Украине, находясь за рубежом, и получить за нее деньги. Ведь продажа недвижимости в Украине вполне возможна без необходимости вашего личного приезда. Однако, чтобы сделка прошла успешно и безопасно, необходимо соблюдать ряд важных шагов.
Напомним также, что в связи с изменениями в налоговом законодательстве Украины, которые существенно влияют на рынок недвижимости, мы рассказывали, какие новые расходы могут возникнуть при операциях с недвижимостью. Этот год принес важные нововведения, в частности повышение налоговых ставок на куплю-продажу, изменения в правилах налогообложения доходов от продажи имущества и новые требования по дополнительным платежам.
Читайте Новини.LIVE!