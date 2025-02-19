Аренда квартир под Киевом в 2025 году: актуальные цены и прогнозы

Где выгодно арендовать квартиру возле Киева — цены в 2025 году
Рынок аренды жилья в Украине остается активным даже в сложных условиях военного времени. Особенно это заметно в Киеве и его пригороде, где цены на недвижимость постоянно меняются под влиянием спроса, инфляции и социальных факторов. Однако аренда жилья в пригороде столицы и в дальнейшем остается привлекательной альтернативой столице благодаря более доступным ценам, большим площадям и близости природы.
Как отмечает эксперт по недвижимости АН Profi Realt Анна Митченко, многие выбирают пригород из-за более доступных цен и комфорта. Но нужно учитывать транспортную логистику, ведь дорога до работы может занимать значительно больше времени, чем кажется.
Преимущества и недостатки аренды жилья в пригороде
Спрос на квартиры в пригороде Киева вырос еще во время пандемии, когда многие люди начали ценить пространство и возможность работы из дома. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась, но интерес к пригороду остался высоким.
Плюсы аренды в пригороде:
- более низкие цены по сравнению со столицей;
- большая площадь за те же деньги;
- экологически чистые зоны и близость природы;
- частные дома со своим двором.
Минусы аренды в пригороде:
- зависимость от транспорта и длительное время в пути;
- менее развитая инфраструктура в отдельных районах;
- риск транспортного коллапса во время тревог.
Как изменились цены за последние годы
Рынок аренды в пригородах Киева претерпел существенные колебания за последние три года. В 2022 году, из-за боевых действий, цены резко упали, особенно в таких городах, как Ирпень и Буча, которые оказались под оккупацией. Впрочем, уже в 2023 году рынок начал постепенно восстанавливаться.
По данным портала ЛУН, по состоянию на январь 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в пригороде составляет 7-12 тыс. грн в месяц, в зависимости от локации, состояния дома и инфраструктуры.
"Цена зависит от локации, ремонта, удаленности от транспорта, а в новых реалиях войны — еще и от автономности жилья: наличие генераторов, систем отопления и Wi-Fi во время отключений электроэнергии", — объясняет Анна Митченко.
Обзор цен в популярных городах-спутниках Киева
Пригород Киева предлагает разные варианты жилья: от компактных смарт-квартир до просторных двухкомнатных апартаментов в новостройках.
Вишневое
Близость к столице и развитая инфраструктура делают этот город одним из самых дорогих.
- Смартквартиры: 9 000-9 500 грн.
- Однокомнатные квартиры в новостройках: 12 000-14 000 грн.
- Старый фонд: от 7 000 грн.
- Двухкомнатные квартиры: от 14 000 грн.
Ирпень и Буча
Города пережили значительные разрушения, но спрос на жилье уже восстанавливается.
- Смартквартиры: от 7 000 грн.
- Однокомнатные квартиры в новостройках: 10 000-12 000 грн.
- Старый фонд: от 7 000 грн.
- Двухкомнатные квартиры: от 13 000 грн.
"Буча и Ирпень еще ощущают последствия войны. Но благодаря восстановлению инфраструктуры эти города снова становятся привлекательными для арендаторов", — добавляет эксперт.
Бровары
Город с хорошим транспортным сообщением и развитой инфраструктурой.
- Смартквартиры: от 8 000 грн.
- Однокомнатные в новостройках: 11 000-13 000 грн.
- Старый фонд: от 6 500 грн.
- Двухкомнатные квартиры: от 12 500 грн.
Борисполь
Город с умеренными ценами и относительно стабильным спросом.
- Смартквартиры: от 7 500 грн.
- Однокомнатные в новых домах: 11 000-13 000 грн.
- Старый фонд: от 6 000 грн.
- Двухкомнатные квартиры: от 12 000 грн.
Прогнозы цен на недвижимость в пригороде Киева на 2025 год
Специалисты ожидают, что в 2025 году рост цен на аренду в пригородах столицы составит 5-10%. Основные факторы повышения стоимости:
- рост расходов на содержание домов;
- инфляционные процессы;
- спрос на автономное жилье с генераторами и системами альтернативного отопления.
"Если война не повлияет на безопасность пригородов, цены могут вырасти постепенно. Но спрос будет оставаться стабильным, особенно на жилье в Вишневом, Броварах и Борисполе", — резюмирует Анна Митченко.
Как сообщалось, в начале 2025 года рынок аренды жилья в Украине переживает изменения: количество доступных вариантов уменьшается, а цены на аренду растут. Особенно ощутимый дефицит жилья и повышение цен наблюдается в западных областях страны, что связано с увеличением спроса на аренду в этих регионах. Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен и уменьшение количества предложений на рынке аренды жилья в Украине в 2025 году.
Напомним также, что в Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья, однако только 10% из них регистрируются официально. Из-за этого государство теряет миллиарды гривен налоговых поступлений, ведь более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов.
Читайте Новини.LIVE!