Аренда квартир под Киевом в 2025 году: актуальные цены и прогнозы

Жилой комплекс в Вишневом. Фото: dim.ria

Рынок аренды жилья в Украине остается активным даже в сложных условиях военного времени. Особенно это заметно в Киеве и его пригороде, где цены на недвижимость постоянно меняются под влиянием спроса, инфляции и социальных факторов. Однако аренда жилья в пригороде столицы и в дальнейшем остается привлекательной альтернативой столице благодаря более доступным ценам, большим площадям и близости природы.

Как отмечает эксперт по недвижимости АН Profi Realt Анна Митченко, многие выбирают пригород из-за более доступных цен и комфорта. Но нужно учитывать транспортную логистику, ведь дорога до работы может занимать значительно больше времени, чем кажется.

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Преимущества и недостатки аренды жилья в пригороде

Спрос на квартиры в пригороде Киева вырос еще во время пандемии, когда многие люди начали ценить пространство и возможность работы из дома. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась, но интерес к пригороду остался высоким.

Плюсы аренды в пригороде:

более низкие цены по сравнению со столицей;

большая площадь за те же деньги;

экологически чистые зоны и близость природы;

частные дома со своим двором.

Минусы аренды в пригороде:

зависимость от транспорта и длительное время в пути;

менее развитая инфраструктура в отдельных районах;

риск транспортного коллапса во время тревог.

Как изменились цены за последние годы

Рынок аренды в пригородах Киева претерпел существенные колебания за последние три года. В 2022 году, из-за боевых действий, цены резко упали, особенно в таких городах, как Ирпень и Буча, которые оказались под оккупацией. Впрочем, уже в 2023 году рынок начал постепенно восстанавливаться.

По данным портала ЛУН, по состоянию на январь 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в пригороде составляет 7-12 тыс. грн в месяц, в зависимости от локации, состояния дома и инфраструктуры.

"Цена зависит от локации, ремонта, удаленности от транспорта, а в новых реалиях войны — еще и от автономности жилья: наличие генераторов, систем отопления и Wi-Fi во время отключений электроэнергии", — объясняет Анна Митченко.

Обзор цен в популярных городах-спутниках Киева

Пригород Киева предлагает разные варианты жилья: от компактных смарт-квартир до просторных двухкомнатных апартаментов в новостройках.

Вишневое

Близость к столице и развитая инфраструктура делают этот город одним из самых дорогих.

Смартквартиры: 9 000-9 500 грн.

Однокомнатные квартиры в новостройках: 12 000-14 000 грн.

Старый фонд: от 7 000 грн.

Двухкомнатные квартиры: от 14 000 грн.

Ирпень и Буча

Города пережили значительные разрушения, но спрос на жилье уже восстанавливается.

Смартквартиры: от 7 000 грн.

Однокомнатные квартиры в новостройках: 10 000-12 000 грн.

Старый фонд: от 7 000 грн.

Двухкомнатные квартиры: от 13 000 грн.

"Буча и Ирпень еще ощущают последствия войны. Но благодаря восстановлению инфраструктуры эти города снова становятся привлекательными для арендаторов", — добавляет эксперт.

Бровары

Город с хорошим транспортным сообщением и развитой инфраструктурой.

Смартквартиры: от 8 000 грн.

Однокомнатные в новостройках: 11 000-13 000 грн.

Старый фонд: от 6 500 грн.

Двухкомнатные квартиры: от 12 500 грн.

Борисполь

Город с умеренными ценами и относительно стабильным спросом.

Смартквартиры: от 7 500 грн.

Однокомнатные в новых домах: 11 000-13 000 грн.

Старый фонд: от 6 000 грн.

Двухкомнатные квартиры: от 12 000 грн.

Прогнозы цен на недвижимость в пригороде Киева на 2025 год

Специалисты ожидают, что в 2025 году рост цен на аренду в пригородах столицы составит 5-10%. Основные факторы повышения стоимости:

рост расходов на содержание домов;

инфляционные процессы;

спрос на автономное жилье с генераторами и системами альтернативного отопления.

"Если война не повлияет на безопасность пригородов, цены могут вырасти постепенно. Но спрос будет оставаться стабильным, особенно на жилье в Вишневом, Броварах и Борисполе", — резюмирует Анна Митченко.

Как сообщалось, в начале 2025 года рынок аренды жилья в Украине переживает изменения: количество доступных вариантов уменьшается, а цены на аренду растут. Особенно ощутимый дефицит жилья и повышение цен наблюдается в западных областях страны, что связано с увеличением спроса на аренду в этих регионах. Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен и уменьшение количества предложений на рынке аренды жилья в Украине в 2025 году.

Напомним также, что в Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья, однако только 10% из них регистрируются официально. Из-за этого государство теряет миллиарды гривен налоговых поступлений, ведь более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов.