Заборона на купівлю житла іноземцями в одній з країн: як це вплине на ціни

Будинки в Сіднеї. Фото: Renzo Piano Building Workshop

Австралія стає ще менш доступною для іноземних інвесторів. Уряд країни ухвалив рішення про тимчасову заборону на купівлю житла для нерезидентів. Такі заходи спричинені стрімким зростанням цін на нерухомість, що зробило її однією з найдорожчих у світі.

Як повідомляє Bloomberg, вартість житла в Австралії за останнє десятиліття зросла майже на 70%, і це серйозно вплинуло на доступність власного житла для місцевих мешканців. Особливо гостро цю проблему відчувають молоді австралійці, яким дедалі складніше накопичити кошти на власний будинок.

Читайте також:

Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл наголосила, що уряд ухвалив рішення тимчасово закрити ринок нерухомості для іноземних покупців, аби стримати зростання цін та допомогти громадянам країни.

Наскільки дорогим стало житло в Австралії

За даними експертів, середня вартість будинку в австралійській столиці перевищила 1,2 мільйона австралійських доларів (близько 762 тисяч доларів США). Водночас орендна плата також зростає, що ускладнює життя як місцевим мешканцям, так і мігрантам.

Особливо гостро ця проблема відчувається на тлі загальної кризи вартості життя, коли ціни на товари та послуги також зростають. Молоді австралійці, які тільки починають свій трудовий шлях, опинилися в особливо важкому становищі. Вони не тільки борються з високими цінами на житло, але й змушені платити значні кошти за оренду.

Офіційно заборона набуде чинності 1 квітня 2025 року та триватиме до 31 березня 2027 року. У цей період іноземним інвесторам буде заборонено купувати як нові, так і вторинні об'єкти житлової нерухомості.

Чи вплине заборона на ціни

За оцінками аналітиків Bloomberg, такі обмеження можуть дещо сповільнити зростання цін на житло, проте кардинальних змін на ринку не очікується.

Згідно зі статистикою Податкового управління Австралії, за рік іноземні інвестори вклали в австралійську нерухомість 4,9 мільярда австралійських доларів (близько 2,975 мільярда доларів США. Третина цих коштів пішла на придбання вже збудованого житла.

Експерти зазначають, що вирішальним фактором для стабілізації ринку має стати комплексний підхід: розвиток житлового будівництва, підтримка місцевих покупців та регулювання ринку оренди.

Що буде далі з ринком нерухомості Австралії

Після завершення дворічного періоду уряд перегляне ситуацію та вирішить, чи варто продовжувати заборону. Наразі немає впевненості, що цих заходів буде достатньо для стримування цін. Проте влада вірить, що це дасть шанс місцевим жителям легше купувати власне житло та покращити ситуацію на ринку нерухомості.

Крім того планується звернути увагу на інші фактори, які сприяють зростанню цін на житло, такі як недостатня кількість пропозицій, високі процентні ставки за іпотечними кредитами та спекуляції на ринку нерухомості.

Як повідомлялось, європейський будівельний сектор переживає серйозну кризу, оскільки обсяги будівництва житла в Європі досягли найнижчого рівня з 2015 року. Це викликає занепокоєння серед експертів та урядів країн, адже зростаюча потреба у доступному житлі залишається невирішеною. Високі витрати на будівництво, економічна нестабільність, скорочення державного фінансування та дефіцит робочої сили стримують відновлення ринку. Уряди країн шукають шляхи подолання кризи, щоб забезпечити громадян доступним житлом та підтримати будівельну галузь.

Також нагадаємо, що у минулому році Австрія пережила бум попиту на приватні будинки, особливо у Форарльберзі, Відні та Каринтії, де спостерігається значне зростання інтересу. Проте, на відміну від попередніх років, ціни на нерухомість в деяких регіонах почали знижуватися, що робить ринок більш привабливим для покупців.