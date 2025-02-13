Де в Австрії впали ціни на будинки у 2025 році

Ціни на житло в Австрії — де купити будинок вигідно
Попит на приватні будинки в Австрії у 2024 році зріс на рекордні 15%. Особливо активними були покупці у Форарльберзі (+56%), Відні (+25%) та Каринтії (+24%). Проте цей рік приніс нові тенденції: в деяких федеральних землях ціни на нерухомість знизилися, що відкриває нові можливості для покупців.
Як повідомляє Austria-Today, ринок нерухомості в Австрії переживає цікавий період. З одного боку, спостерігається значне зростання попиту на приватні будинки, що свідчить про незмінне бажання австрійців мати власний дім. З іншого боку, ціни на нерухомість демонструють неоднорідну картину: у деяких регіонах вони знижуються, створюючи сприятливі умови для покупців, тоді як в інших — продовжують зростати.
"Все більше австрійців цікавляться приватними будинками. Ми очікуємо, що полегшення умов кредитування пожвавить ринок у 2025 році", — зазначає голова ImmoScout24 в Австрії Маркус Даймек.
Важливим фактором стане скасування жорсткого регламенту KIM наприкінці червня, що спростить отримання іпотеки.
Де в Австрії подешевшала нерухомість
Ринок нерухомості Австрії демонструє неоднозначну картину: у деяких регіонах ціни знизилися, а в інших продовжили зростати.
Регіони, де ціни впали:
- Штирія — -6% (3163 євро/кв. м).
- Форарльберг — -5% (5500 євро/кв. м).
- Бургенланд — -3% (2423 євро/кв. м).
Регіони, де ціни зростають:
- Зальцбург — +5% (5789 євро/кв. м).
- Тіроль — +2% (7163 євро/кв. м).
- Відень — +1% (6414 євро/кв. м).
Найдорожчим регіоном для купівлі житла залишається Тіроль, за ним йдуть Відень та Зальцбург.
Скільки коштує будинок площею 150 кв. м в Австрії
Якщо ви мрієте про власний будинок у Австрії, ось приблизні ціни на нерухомість площею 150 кв. м у різних федеральних землях:
Найвигідніші пропозиції:
- Бургенланд — 363 480 євро.
- Каринтія — 454 592 євро.
- Штирія — 474 375 євро.
- Верхня Австрія — 497 144 євро.
Середня цінова категорія:
- Нижня Австрія — 538 400 євро.
- Форарльберг — 825 000 євро.
Найдорожчі регіони:
- Зальцбург — 868 421 євро.
- Відень — 962 144 євро.
- Тіроль — понад 1 000 000 євро.
Таким чином цей рік відкриває можливості для вигідної купівлі житла в Австрії. У кількох регіонах спостерігається зниження цін, а скасування обмежень на кредитування може зробити фінансування ще доступнішим.
Зазначимо, ринок нерухомості в Європі вражає своїм розмаїттям, адже ціни на квартири можуть суттєво відрізнятися залежно від країни та міста. У той час, як Швейцарія славиться своїми найдорожчими квартирами, особливо у таких містах, як Цюрих та Женева, Україна може похвалитися найдоступнішим житлом.
Нагадаємо, у 2024 році українці активно купували нерухомість у Туреччині, ставши третіми за кількістю придбаних об'єктів серед іноземних покупців. Ця країна залишається одним із найпривабливіших ринків нерухомості для українців завдяки доступним умовам, можливості отримання посвідки на проживання та стабільності.
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