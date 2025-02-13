Где в Австрии упали цены на дома в 2025 году

Цены на жилье в Австрии — где купить дом выгодно
Спрос на частные дома в Австрии в 2024 году вырос на рекордные 15%. Особенно активными были покупатели в Форарльберге (+56%), Вене (+25%) и Каринтии (+24%). Однако этот год принес новые тенденции: в некоторых федеральных землях цены на недвижимость снизились, что открывает новые возможности для покупателей.
Как сообщает Austria-Today, рынок недвижимости в Австрии переживает интересный период. С одной стороны, наблюдается значительный рост спроса на частные дома, что свидетельствует о неизменном желании австрийцев иметь собственный дом. С другой стороны, цены на недвижимость демонстрируют неоднородную картину: в некоторых регионах они снижаются, создавая благоприятные условия для покупателей, тогда как в других — продолжают расти.
"Все больше австрийцев интересуются частными домами. Мы ожидаем, что облегчение условий кредитования оживит рынок в 2025 году", — отмечает глава ImmoScout24 в Австрии Маркус Даймек.
Важным фактором станет отмена жесткого регламента KIM в конце июня, что упростит получение ипотеки.
Где в Австрии подешевела недвижимость
Рынок недвижимости Австрии демонстрирует неоднозначную картину: в некоторых регионах цены снизились, а в других продолжили расти.
Регионы, где цены упали:
- Штирия — -6% (3163 евро/кв. м).
- Форарльберг — -5% (5500 евро/кв. м).
- Бургенланд — -3% (2423 евро/кв. м).
Регионы, где цены растут:
- Зальцбург — +5% (5789 евро/кв. м).
- Тироль — +2% (7163 евро/кв. м).
- Вена — +1% (6414 евро/кв. м).
Самым дорогим регионом для покупки жилья остается Тироль, за ним следуют Вена и Зальцбург.
Сколько стоит дом площадью 150 кв. м в Австрии
Если вы мечтаете о собственном доме в Австрии, вот примерные цены на недвижимость площадью 150 кв. м в разных федеральных землях:
Самые выгодные предложения:
- Бургенланд — 363 480 евро.
- Каринтия — 454 592 евро.
- Штирия — 474 375 евро.
- Верхняя Австрия — 497 144 евро.
Средняя ценовая категория:
- Нижняя Австрия — 538 400 евро.
- Форарльберг — 825 000 евро.
Самые дорогие регионы:
- Зальцбург — 868 421 евро.
- Вена — 962 144 евро.
- Тироль — более 1 000 000 евро.
Таким образом этот год открывает возможности для выгодной покупки жилья в Австрии. В нескольких регионах наблюдается снижение цен, а отмена ограничений на кредитование может сделать финансирование еще более доступным.
Отметим, рынок недвижимости в Европе поражает своим разнообразием, ведь цены на квартиры могут существенно отличаться в зависимости от страны и города. В то время, как Швейцария славится своими самыми дорогими квартирами, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, Украина может похвастаться самым доступным жильем.
Напомним, в 2024 году украинцы активно покупали недвижимость в Турции, став третьими по количеству приобретенных объектов среди иностранных покупателей. Эта страна остается одним из самых привлекательных рынков недвижимости для украинцев благодаря доступным условиям, возможности получения вида на жительство и стабильности.
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