Где в Австрии упали цены на дома в 2025 году

Частные дома в Австрии. Фото: Next Generation Equity

Спрос на частные дома в Австрии в 2024 году вырос на рекордные 15%. Особенно активными были покупатели в Форарльберге (+56%), Вене (+25%) и Каринтии (+24%). Однако этот год принес новые тенденции: в некоторых федеральных землях цены на недвижимость снизились, что открывает новые возможности для покупателей.

Как сообщает Austria-Today, рынок недвижимости в Австрии переживает интересный период. С одной стороны, наблюдается значительный рост спроса на частные дома, что свидетельствует о неизменном желании австрийцев иметь собственный дом. С другой стороны, цены на недвижимость демонстрируют неоднородную картину: в некоторых регионах они снижаются, создавая благоприятные условия для покупателей, тогда как в других — продолжают расти.

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"Все больше австрийцев интересуются частными домами. Мы ожидаем, что облегчение условий кредитования оживит рынок в 2025 году", — отмечает глава ImmoScout24 в Австрии Маркус Даймек.

Важным фактором станет отмена жесткого регламента KIM в конце июня, что упростит получение ипотеки.

Где в Австрии подешевела недвижимость

Рынок недвижимости Австрии демонстрирует неоднозначную картину: в некоторых регионах цены снизились, а в других продолжили расти.

Регионы, где цены упали:

Штирия — -6% (3163 евро/кв. м).

Форарльберг — -5% (5500 евро/кв. м).

Бургенланд — -3% (2423 евро/кв. м).

Регионы, где цены растут:

Зальцбург — +5% (5789 евро/кв. м).

Тироль — +2% (7163 евро/кв. м).

Вена — +1% (6414 евро/кв. м).

Самым дорогим регионом для покупки жилья остается Тироль, за ним следуют Вена и Зальцбург.

Сколько стоит дом площадью 150 кв. м в Австрии

Если вы мечтаете о собственном доме в Австрии, вот примерные цены на недвижимость площадью 150 кв. м в разных федеральных землях:

Самые выгодные предложения:

Бургенланд — 363 480 евро.

Каринтия — 454 592 евро.

Штирия — 474 375 евро.

Верхняя Австрия — 497 144 евро.

Средняя ценовая категория:

Нижняя Австрия — 538 400 евро.

Форарльберг — 825 000 евро.

Самые дорогие регионы:

Зальцбург — 868 421 евро.

Вена — 962 144 евро.

Тироль — более 1 000 000 евро.

Таким образом этот год открывает возможности для выгодной покупки жилья в Австрии. В нескольких регионах наблюдается снижение цен, а отмена ограничений на кредитование может сделать финансирование еще более доступным.

Отметим, рынок недвижимости в Европе поражает своим разнообразием, ведь цены на квартиры могут существенно отличаться в зависимости от страны и города. В то время, как Швейцария славится своими самыми дорогими квартирами, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, Украина может похвастаться самым доступным жильем.

Напомним, в 2024 году украинцы активно покупали недвижимость в Турции, став третьими по количеству приобретенных объектов среди иностранных покупателей. Эта страна остается одним из самых привлекательных рынков недвижимости для украинцев благодаря доступным условиям, возможности получения вида на жительство и стабильности.