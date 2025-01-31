Оренда житла в Німеччині для українців — договір, правила, нюанси

Будинки в Німеччині. Фото: Freepik

Для громадян України, які перебувають у Німеччині в статусі біженців або бажають отримати посвідку на проживання, питання оренди житла стоїть особливо гостро. Власне житло в Німеччині дороге, і далеко не кожен може дозволити собі його купівлю. Тому оренда стає оптимальним варіантом.

Редакція Новини.LIVE детально розбиралася, як оформити договір оренди житла, які документи потрібні, а також на що слід звернути увагу під час укладення угоди.

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Як українцям винайняти житло в Німеччині і що таке довідка WBS

Для біженців і людей із низьким доходом у Німеччині існує соціальне житло, оренда якого частково або повністю покривається державою. Однак таких квартир дуже мало (близько 2% від усього ринку оренди). Проте звичайне орендоване житло також може бути субсидоване за наявності довідки Wohnberechtigungsschein (WBS).

Цей документ підтверджує право орендаря на отримання компенсації від держави. Якщо оренда оформлена без WBS, то всі витрати лягають на орендаря.

Як отримати довідку WBS і компенсацію

Для оформлення WBS необхідно подати заявку, у якій зазначаються:

площа орендованого житла;

вартість оренди та комунальних послуг;

сума застави (Kaution);

витрати на опалення та гарячу воду.

Після розгляду заяви ухвалюється рішення про надання компенсації. При цьому важливо враховувати обмеження на площу орендованого житла: наприклад, для двох осіб вона не повинна перевищувати 60 кв. м., а для чотирьох — 90 кв. м.

Основні пункти договору оренди

У Німеччині договір оренди (Mietvertrag) у більшості випадків укладається без нотаріального засвідчення. Орендодавці використовують стандартні форми договорів, де зазначаються:

вартість оренди та комунальних послуг;

розмір застави (зазвичай дорівнює тримісячній оренді);

правила проживання (Hausordnung);

порядок оплати оренди та можливі штрафи за прострочення;

умови розірвання договору.

Комунальні платежі включають не тільки оплату води, газу, електрики та опалення, а й вивезення сміття, прибирання території, страховку будівлі і навіть плату за паркування.

Оренда і комунальні платежі зазвичай вносяться на початку місяця. Якщо суми підсумкових витрат відрізняються від розрахованих, то раз на рік проводиться коригування платежів.

Важливі нюанси і "підводні камені"

1. Застава (Kaution)

Застава вноситься в розмірі тримісячної оренди і служить гарантією для орендодавця. Ці гроші зберігаються на окремому банківському рахунку і можуть бути повернуті орендарю під час виїзду з квартири, якщо житло залишилося в хорошому стані.

2. Термін оренди

Договір може бути строковим (наприклад, на рік або три роки) або безстроковим. У разі строкового договору виселення без вагомих підстав неможливе, але й орендар не зможе розірвати договір достроково без поважної причини. Якщо договір безстроковий, то його можна розірвати, повідомивши орендодавця заздалегідь (зазвичай за три місяці).

3. Огляд квартири перед орендою

Перед підписанням договору важливо оглянути житло. У Німеччині багато квартир здаються без меблів і побутової техніки. У договорі може бути зазначено обов'язок орендаря робити ремонт власним коштом, тому цей пункт слід ретельно перевіряти.

4. Hausordnung — правила проживання

У договорі можуть бути вказані:

заборона на шум у певні години;

правила сортування сміття;

умови утримання домашніх тварин.

Порушення Hausordnung може стати підставою для розірвання договору та виселення.

Раніше ми порівнювали вартість оренди квартир у Києві та Берліні - адже він став одним із міст, яке прийняло тисячі українських біженців. Ціни на оренду житла в Києві набагато нижчі, ніж у Берліні. З іншого боку, знайти підходящий варіант у Берліні може бути непросто через високий попит на нерухомість.

Також повідомлялося, що Німеччина посилює умови отримання соціальних виплат для українських біженців. Цього року особи працездатного віку, які відмовляються від пропонованої роботи, отримуватимуть Bürgergeld на 30% менше протягом трьох місяців. Цей захід спрямований на мотивацію українських біженців до пошуку роботи і якнайшвидшої інтеграції в німецьке суспільство.