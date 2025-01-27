Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Недвижимость arrow Новый налог на недвижимость в Германии — сроки и суммы arrow

Новый налог на недвижимость в Германии — сроки и суммы

27 января 2025 13:50
Катерина Балаєва - редактор
Налог на недвижимость в Германии — изменения, сроки, суммы в 2025 году
Недвижимость в Германии. Фото: True Home Tips
Катерина Балаєва - редактор

С января 2025 года в Германии вступает в силу реформа налога на недвижимость (Grundsteuer). Она касается миллионов владельцев жилой и коммерческой недвижимости, а также арендаторов. Однако не всем до сих пор понятно, как изменится сумма налога и как правильно рассчитать ее.

Реформа налога на недвижимость в Германии направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки. Однако ее реализация вызывает вопросы и споры, особенно среди владельцев жилой недвижимости. Чтобы избежать штрафов, надо убедиться, что получили уведомления и вовремя внесли платежи, отмечает издание Aus News.

Читайте также:

Суть реформы

Налог на недвижимость в Германии долгое время оставался неизменным. Его расчет базировался на устаревших кадастровых оценках, которые не отражали реальную стоимость объектов. Новая система предусматривает пересмотр этих данных, чтобы налог точнее соответствовал текущей рыночной стоимости недвижимости.

Каждая федеральная земля разработала свой подход к расчету налога. Некоторые регионы используют модель стоимости участка и здания, другие сосредоточились на таких факторах, как площадь, возраст зданий и их функциональность.

Уведомления о налоге: кто и когда их получит

Первое уведомление о новых налогах жители Германии начали получать в начале 2025 года. Однако сроки рассылки варьируются в зависимости от региона:

  • Берлин: более 900 тысяч уведомлений было отправлено еще в конце 2024 года;
  • Мюнстер и Дуйсбург: в этих городах счета должны прийти в январе или феврале 2025 года;
  • Гамбург и Бонн: здесь владельцы недвижимости получат уведомления только в марте;
  • Вупперталь: владельцам жилых домов начислены дополнительные несколько сотен евро.

Если же уведомление не получено, это не значит, что не нужно платить налог. Рекомендуется связаться с местными налоговыми органами.

Как это скажется на суммах

Для большинства домовладельцев налоговые суммы возрастут. Например, ассоциация Haus & Grund в Берлине проанализировала данные и выяснила, что налоговое бремя в среднем увеличится на 74,4%. Владельцы односемейных домов с большими земельными участками почувствуют это особенно остро.

Ситуация отличается для коммерческой недвижимости. Для складов и крупных промышленных объектов суммы налога могут даже снизиться.

Для складов и крупных промышленных объектов суммы налога могут даже снизиться.

Арендаторы: что изменится

Владельцы недвижимости имеют право перекладывать налог на арендаторов, поэтому изменения коснутся их. В среднем арендаторы раньше платили около 18 центов за квадратный метр в месяц за счет налога на недвижимость. Однако новые расчеты приведут к увеличению этих сумм, особенно в центральных районах крупных городов.

Когда платить налог

Точный срок уплаты зависит от региона. Как правило, налоговые органы указывают дату уведомления. Первая часть налога должна быть уплачена уже в феврале 2025 года.

Если вы владелец недвижимости в Германии, важно своевременно ознакомиться с новым расчетом и уточнить, какие суммы и в какие сроки необходимо перечислить. В случае сомнений, проконсультируйтесь с местными органами налоговой службы или финансовым консультантом.

Ранее мы рассказывали, кем могут работать в Германии украинцы без знания языка. Ведь эта страна, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приняла 1,2 млн украинцев.

Также сообщалось, какие нарушения могут привести к штрафам и депортации для украинцев, находящихся в Германии. Чтобы избежать неприятностей за границей, важно ознакомиться с условиями и правилами пребывания в других странах.

Германия квартиры налоги недвижимость аренда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:26 Эстония поможет модернизировать морскую отрасль Украины — детали

15:21 Замкомандира украл военное оборудование на почти 4 млн — детали

15:10 Переговоры до лета — нардепы высказались о заявлении Буданова

15:04 Тысячи евро за переезд — где в Европе платят за поселение

14:46 Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах

14:30 Новые требования к индексации зарплат в 2025 году — когда ждать

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

14:22 Львовянка украла из ломбарда фотоаппарат — как ее наказал суд

14:14 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

15:26 Эстония поможет модернизировать морскую отрасль Украины — детали

15:21 Замкомандира украл военное оборудование на почти 4 млн — детали

15:10 Переговоры до лета — нардепы высказались о заявлении Буданова

15:04 Тысячи евро за переезд — где в Европе платят за поселение

14:46 Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах

14:30 Новые требования к индексации зарплат в 2025 году — когда ждать

14:22 Львовянка украла из ломбарда фотоаппарат — как ее наказал суд

14:14 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

14:11 DeepSeek стал самым популярным приложением в США, обогнав ChatGPT

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать