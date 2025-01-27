Налог на недвижимость в Германии — изменения, сроки, суммы в 2025 году

Недвижимость в Германии. Фото: True Home Tips

С января 2025 года в Германии вступает в силу реформа налога на недвижимость (Grundsteuer). Она касается миллионов владельцев жилой и коммерческой недвижимости, а также арендаторов. Однако не всем до сих пор понятно, как изменится сумма налога и как правильно рассчитать ее.

Реформа налога на недвижимость в Германии направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки. Однако ее реализация вызывает вопросы и споры, особенно среди владельцев жилой недвижимости. Чтобы избежать штрафов, надо убедиться, что получили уведомления и вовремя внесли платежи, отмечает издание Aus News.

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Суть реформы

Налог на недвижимость в Германии долгое время оставался неизменным. Его расчет базировался на устаревших кадастровых оценках, которые не отражали реальную стоимость объектов. Новая система предусматривает пересмотр этих данных, чтобы налог точнее соответствовал текущей рыночной стоимости недвижимости.

Каждая федеральная земля разработала свой подход к расчету налога. Некоторые регионы используют модель стоимости участка и здания, другие сосредоточились на таких факторах, как площадь, возраст зданий и их функциональность.

Уведомления о налоге: кто и когда их получит

Первое уведомление о новых налогах жители Германии начали получать в начале 2025 года. Однако сроки рассылки варьируются в зависимости от региона:

Берлин: более 900 тысяч уведомлений было отправлено еще в конце 2024 года;

Мюнстер и Дуйсбург: в этих городах счета должны прийти в январе или феврале 2025 года;

Гамбург и Бонн: здесь владельцы недвижимости получат уведомления только в марте;

Вупперталь: владельцам жилых домов начислены дополнительные несколько сотен евро.

Если же уведомление не получено, это не значит, что не нужно платить налог. Рекомендуется связаться с местными налоговыми органами.

Как это скажется на суммах

Для большинства домовладельцев налоговые суммы возрастут. Например, ассоциация Haus & Grund в Берлине проанализировала данные и выяснила, что налоговое бремя в среднем увеличится на 74,4%. Владельцы односемейных домов с большими земельными участками почувствуют это особенно остро.

Ситуация отличается для коммерческой недвижимости. Для складов и крупных промышленных объектов суммы налога могут даже снизиться.

Для складов и крупных промышленных объектов суммы налога могут даже снизиться.

Арендаторы: что изменится

Владельцы недвижимости имеют право перекладывать налог на арендаторов, поэтому изменения коснутся их. В среднем арендаторы раньше платили около 18 центов за квадратный метр в месяц за счет налога на недвижимость. Однако новые расчеты приведут к увеличению этих сумм, особенно в центральных районах крупных городов.

Когда платить налог

Точный срок уплаты зависит от региона. Как правило, налоговые органы указывают дату уведомления. Первая часть налога должна быть уплачена уже в феврале 2025 года.

Если вы владелец недвижимости в Германии, важно своевременно ознакомиться с новым расчетом и уточнить, какие суммы и в какие сроки необходимо перечислить. В случае сомнений, проконсультируйтесь с местными органами налоговой службы или финансовым консультантом.

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