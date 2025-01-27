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Новий податок на нерухомість у Німеччині — терміни та суми

27 січня 2025 13:50
Катерина Балаєва - редактор
Податок на нерухомість у Німеччині — зміни, терміни, суми у 2025 році
Нерухомість у Німеччині. Фото: True Home Tips
Катерина Балаєва - редактор

З січня 2025 року в Німеччині набуває чинності реформа податку на нерухомість (Grundsteuer). Вона торкається мільйонів власників житлової та комерційної нерухомості, а також орендарів. Однак не всім досі зрозуміло, як зміниться сума податку та як правильно розрахувати її. 

Реформа податку на нерухомість у Німеччині спрямована на більш справедливий розподіл податкового навантаження. Однак її реалізація викликає питання та суперечки, особливо серед власників житлової нерухомості. Щоб уникнути штрафів, треба переконатися, що отримали повідомлення і вчасно внесли платежі, зазначає видання Aus News.

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Суть реформи

Податок на нерухомість у Німеччині довгий час залишався незмінним. Його розрахунок базувався на застарілих кадастрових оцінках, які не відображали реальну вартість об'єктів. Нова система передбачає перегляд цих даних, щоб податок точніше відповідав поточній ринковій вартості нерухомості.

Кожна федеральна земля розробила свій підхід до розрахунку податку. Деякі регіони використовують модель вартості ділянки та будівлі, інші зосередилися на таких факторах, як площа, вік будівель та їх функціональність.

Повідомлення про податок: хто і коли їх отримає

Перше повідомлення про нові податки мешканці Німеччини почали отримувати на початку 2025 року. Однак терміни розсилки варіюються залежно від регіону:

  • Берлін: понад 900 тисяч повідомлень було надіслано ще наприкінці 2024 року;
  • Мюнстер і Дуйсбург: у цих містах рахунки мають прийти у січні чи лютому 2025 року;
  • Гамбург і Бонн: тут власники нерухомості отримають повідомлення лише у березні;
  • Вупперталь: власникам житлових будинків нараховано додаткові кількасот євро.

Якщо ж повідомлення не отримано, це не означає, що не потрібно платити податок. Рекомендується зв'язатися із місцевими податковими органами.

Як це позначиться на сумах

Для більшості домовласників податкові суми зростуть. Наприклад, асоціація Haus & Grund у Берліні проаналізувала дані та з'ясувала, що податковий тягар у середньому збільшиться на 74,4%. Власники односімейних будинків із великими земельними ділянками відчують це особливо гостро.

Ситуація вирізняється для комерційної нерухомості. Для складів та великих промислових об'єктів суми податку можуть навіть знизитися.

Орендарі: що зміниться

Власники нерухомості мають право перекладати податок на орендарів, тому зміни торкнуться їх. У середньому орендарі раніше платили близько 18 центів за квадратний метр на місяць за рахунок податку на нерухомість. Однак нові розрахунки призведуть до збільшення цих сум, особливо у центральних районах великих міст.

Коли платити податок

Точний термін сплати залежить від регіону. Як правило, податкові органи зазначають дату повідомлення. Перша частина податку має бути сплачена вже у лютому 2025 року.

Якщо ви власник нерухомості в Німеччині, важливо своєчасно ознайомитися з новим розрахунком і уточнити, які суми і в які терміни необхідно перерахувати. У випадку сумнівів, проконсультуйтеся з місцевими органами податкової служби або фінансовим консультантом.

Раніше ми розповідали, ким можуть працювати в Німеччині українці без знання мови. Адже ця країна, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, прийняла 1,2 млн українців.

Також повідомлялося, які порушення можуть призвести до штрафів та депортації для українців, які перебувають в Німеччині. Щоб уникнути неприємностей за кордоном, важливо ознайомитися з умовами і правилами перебування в інших країнах.

Німеччина квартири податки нерухомість оренда

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