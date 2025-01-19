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Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

19 січня 2025 15:15
Єлизавета Супівська - редактор
Умови депортації з Німеччини – чому українців можуть виселити у 2025 році
Пасажири в потязі. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українці роз’їхалися по всьому світу, тікаючи від повномасштабної війни. Щоб уникнути проблем на чужині, бажано знати умови і правила перебування. Адже в деяких випадках людину можуть оштрафувати на великі суми чи навіть депортувати. Тоді доведеться виїхати з країни у визначений термін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українцям у Німеччині загрожують штрафи і депортація.

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Основні причини для депортації

Аби мати змогу легально проживати в Німеччині, необхідно отримати спеціальний дозвіл Aufenthaltserlaubnis. У разі відмови видачі біженці зобов’язані покинути Німеччину, інакше ситуація може перетекти у примусову депортацію. Причини такого рішення компетентних органів залежать від індивідуальних обставин, але найчастіше депортація загрожує у випадку:

  • нелегального перетину кордону;
  • порушення митних правил або порядку перебування на території̈ Шенгенської зони;
  • використання фальшивих документів;
  • внесення до списку AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб);
  • засудження на території Європейського Союзу за злочин, який карається позбавленням волі терміном від 1 року;
  • загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці ЄС, громадському здоров'ю або міжнародним відносинам;
  • сприяння незаконній імміграції в Німеччині;
  • отримання припису на депортацію в примусовому порядку.

Після перетину кордону потрібно надати довідку Grenzübertrittsbescheinigung, яка підтверджує виїзд у встановлений термін. Інакше людина отримає припис про заборону в’їзду до країн Шенгенської угоди, ці дані внесуть в реєстр AZR та Шенгенську інформаційну систему.

За що штрафують у Німеччині

Способів отримати штрафну санкцію існує чимало. Наприклад, можна не прибрати за домашнім улюбленцем на вулиці, тоді доведеться заплатити від 35 до 250 євро. Також фінансове покарання загрожує за годування голубів: у Кельні такий вчинок обійдеться в 1 000 євро, у Гамбурзі — 5 000 євро.

Якщо викинути недопалок у вікно автомобіля, можна попасти на 50 євро. Залишена біля лавочки жуйка коштуватиме шкіднику 75 євро. А якщо сходити в туалет у громадському місці (буквально на вулиці), то доведеться віддати від 60 до 150 євро.

Особлива небезпека чатує любителів квітів. Федеральний закон про охорону природи захищає підсніжники: їх заборонено зривати і викопувати. Залежно від територіальної частини Німеччини штраф може сягати 50 000 євро.

Нагадаємо, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликала посилити охорону кордону і вислати українських біженців. Йдеться про 1,2 мільйона людей, які проживають у різних куточках країни.

Також ми писали, що в Німеччині запрацювали зміни щодо мінімальної погодинної оплати праці. Розмір грошового забезпечення з 1 січня зріс до 12,82 євро. Тобто місячна валова зарплата становить мінімум 2 222 євро.

Німеччина штрафи біженці покарання депортація

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14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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