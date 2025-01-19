Условия депортации из Германии – почему украинцев могут выселить в 2025 году

Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН

Украинцы разъехались по всему миру, убегая от полномасштабной войны. Чтобы избежать проблем на чужбине, желательно знать условия и правила пребывания. Ведь в некоторых случаях человека могут оштрафовать на крупные суммы или даже депортировать. Тогда придется выехать из страны в определенный срок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцам в Германии грозят штрафы и депортация.

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Основные причины для депортации

Чтобы иметь возможность легально проживать в Германии, необходимо получить специальное разрешение Aufenthaltserlaubnis. В случае отказа выдачи беженцы обязаны покинуть Германию, иначе ситуация может перетечь в принудительную депортацию. Причины такого решения компетентных органов зависят от индивидуальных обстоятельств, но чаще всего депортация грозит в случае:

нелегального пересечения границы;

нарушения таможенных правил или порядка пребывания на территориӥ Шенгенской зоны;

использования фальшивых документов;

внесения в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);

осуждения на территории Европейского Союза за преступление, которое наказывается лишением свободы сроком от 1 года;

угрозы общественному порядку или внутренней безопасности ЕС, общественному здоровью или международным отношениям;

способствования незаконной иммиграции в Германии;

получения предписания на депортацию в принудительном порядке.

После пересечения границы нужно предоставить справку Grenzübertrittsbescheinigung, которая подтверждает выезд в установленный срок. Иначе человек получит предписание о запрете въезда в страны Шенгенского соглашения, эти данные внесут в реестр AZR и Шенгенскую информационную систему.

За что штрафуют в Германии

Способов получить штрафную санкцию существует немало. Например, можно не убрать за домашним любимцем на улице, тогда придется заплатить от 35 до 250 евро. Также финансовое наказание грозит за кормление голубей: в Кельне такой поступок обойдется в 1 000 евро, в Гамбурге — 5 000 евро.

Если выбросить окурок в окно автомобиля, можно попасть на 50 евро. Оставленная возле лавочки жвачка будет стоить вредителю 75 евро. А если сходить в туалет в общественном месте (буквально на улице), то придется отдать от 60 до 150 евро.

Особая опасность подстерегает любителей цветов. Федеральный закон об охране природы защищает подснежники: их запрещено срывать и выкапывать. В зависимости от территориальной части Германии штраф может достигать 50 000 евро.

Напомним, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" призвала усилить охрану границы и выслать украинских беженцев. Речь идет о 1,2 миллиона человек, проживающих в разных уголках страны.

Также мы писали, что в Германии заработали изменения по минимальной почасовой оплате труда. Размер денежного обеспечения с 1 января вырос до 12,82 евро. То есть месячная валовая зарплата составляет минимум 2 222 евро.