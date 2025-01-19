Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025 arrow

Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

19 января 2025 15:15
Елизавета Супивская - редактор
Условия депортации из Германии – почему украинцев могут выселить в 2025 году
Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы разъехались по всему миру, убегая от полномасштабной войны. Чтобы избежать проблем на чужбине, желательно знать условия и правила пребывания. Ведь в некоторых случаях человека могут оштрафовать на крупные суммы или даже депортировать. Тогда придется выехать из страны в определенный срок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцам в Германии грозят штрафы и депортация.

Читайте также:

Основные причины для депортации

Чтобы иметь возможность легально проживать в Германии, необходимо получить специальное разрешение Aufenthaltserlaubnis. В случае отказа выдачи беженцы обязаны покинуть Германию, иначе ситуация может перетечь в принудительную депортацию. Причины такого решения компетентных органов зависят от индивидуальных обстоятельств, но чаще всего депортация грозит в случае:

  • нелегального пересечения границы;
  • нарушения таможенных правил или порядка пребывания на территориӥ Шенгенской зоны;
  • использования фальшивых документов;
  • внесения в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);
  • осуждения на территории Европейского Союза за преступление, которое наказывается лишением свободы сроком от 1 года;
  • угрозы общественному порядку или внутренней безопасности ЕС, общественному здоровью или международным отношениям;
  • способствования незаконной иммиграции в Германии;
  • получения предписания на депортацию в принудительном порядке.

После пересечения границы нужно предоставить справку Grenzübertrittsbescheinigung, которая подтверждает выезд в установленный срок. Иначе человек получит предписание о запрете въезда в страны Шенгенского соглашения, эти данные внесут в реестр AZR и Шенгенскую информационную систему.

За что штрафуют в Германии

Способов получить штрафную санкцию существует немало. Например, можно не убрать за домашним любимцем на улице, тогда придется заплатить от 35 до 250 евро. Также финансовое наказание грозит за кормление голубей: в Кельне такой поступок обойдется в 1 000 евро, в Гамбурге — 5 000 евро.

Если выбросить окурок в окно автомобиля, можно попасть на 50 евро. Оставленная возле лавочки жвачка будет стоить вредителю 75 евро. А если сходить в туалет в общественном месте (буквально на улице), то придется отдать от 60 до 150 евро.

Особая опасность подстерегает любителей цветов. Федеральный закон об охране природы защищает подснежники: их запрещено срывать и выкапывать. В зависимости от территориальной части Германии штраф может достигать 50 000 евро.

Напомним, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" призвала усилить охрану границы и выслать украинских беженцев. Речь идет о 1,2 миллиона человек, проживающих в разных уголках страны.

Также мы писали, что в Германии заработали изменения по минимальной почасовой оплате труда. Размер денежного обеспечения с 1 января вырос до 12,82 евро. То есть месячная валовая зарплата составляет минимум 2 222 евро.

Германия штрафы беженцы наказание депортация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка