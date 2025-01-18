Умови депортації з Польщі — що важливо знати українцям у 2025 році

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Кількість українців, які проживають у Польщі, постійно збільшується. Їм важливо знати про умови та правила, які можуть призвести до депортації. У країні встановлені суворі вимоги до імміграції, недотримання яких має серйозні наслідки.

За яких умов можуть депортувати українців з Польщі, пише inPoland.

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Які основні причини для депортації з Польщі

Однією з основних причин є порушення умов візи або дозволу на проживання:

перевищення дозволеного терміну перебування в Польщі без належного документального оформлення;

виконання роботи без відповідного дозволу або поза межами візи, яка не передбачає трудову діяльність;

недотримання умов навчання для студентів.

Робота без офіційного дозволу чи контракту є грубим порушенням польського законодавства. У разі, якщо роботодавець порушує закон або працівник працює без належних документів, це може стати підставою для депортації.

Будь-які злочини, включно з крадіжками, насильством чи іншими серйозними правопорушеннями, можуть стати підставою для депортації. Правоохоронні органи ретельно контролюють дотримання закону іноземцями, тому будь-які подібні дії мають серйозні наслідки.

Підробка документів для отримання візи, дозволу на проживання чи роботи є серйозним правопорушенням. У разі виявлення підроблених документів особа може бути депортована та отримати заборону на в'їзд у майбутньому.

Невиконання вимог для продовження дії дозволу на проживання чи візи також може стати причиною для депортації. Важливо своєчасно подовжувати документи та дотримуватися усіх вимог польського законодавства.

У разі виникнення питань або труднощів із легалізацією статусу необхідно звертатися за консультацією до кваліфікованих юристів чи міграційних фахівців.

Нагадаємо, іноземцям, включно з українцями, які претендують на отримання громадянства у Польщі, стало простіше зробити це. З початку 2025 року у країні оновилося законодавство, полегшуючи умови натуралізації, а саме скорочуючи термін обов'язкового проживання.

Також ми писали, що у 2025 році українцям в Польщі варто очікувати серйозних змін. Тим, хто претендує на отримання карти побиту на підставі працевлаштування, підвищили вимоги до мінімального доходу.