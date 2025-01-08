Нові правила громадянства у Польщі — як отримати українцям у 2025 році

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

З початку 2025 року в Польщі набули чинності оновлення законодавства, що спрощують процес отримання громадянства для іноземців, включно з українцями. Нові правила значно полегшують умови натуралізації та скорочують термін обов’язкового проживання в країні.

Про це розповідає портал inPoland.

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Відтепер іноземці, які легально проживають у Польщі, можуть подавати документи на громадянство після трьох років постійного проживання за однією з таких підстав:

постійний дозвіл на проживання (karta stałego pobytu);

статус довгострокового резидента ЄС.

Раніше цей термін становив п'ять років, що ускладнювало процес натуралізації для багатьох мігрантів. Нові зміни зробили цю процедуру доступнішою для тих, хто прагне інтегруватися в польське суспільство.

Для успішного проходження процесу натуралізації заявники мають відповідати таким вимогам:

мати стабільний та легальний дохід або постійне місце роботи;

мати знання польської мови на рівні не нижче B1 з відповідним сертифікатом;

не мати кримінальних правопорушень, що є обов'язковою умовою;

пройти процес інтеграції — показати зв'язки із польським суспільством, наприклад, через освіту, сім'ю або роботу.

Для подання заявки на отримання громадянства необхідно зібрати такий пакет документів:

заяву про надання громадянства;

документи, що підтверджують легальне проживання (карта побиту);

підтвердження доходів або трудового договору;

довідку про відсутність судимості;

сертифікат про знання польської мови.

Це можливість забезпечити стабільне майбутнє для себе та своїх родин для тих, хто планує залишитися в країні на постійній основі.

Нагадаємо, з 1 січня у Польщі діє заборона на викидання одягу у смітникові контейнери для змішаних відходів. За порушення цього правила мешканці можуть сплатити штраф.

Також ми писали, що з 1 січня у Польщі зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер працівники отримуватимуть не менш як 4 666 злотих (приблизно 47 166 грн) до вирахування податків.