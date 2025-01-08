Нові правила громадянства у Польщі — як отримати українцям у 2025 році

У Польщі спростили отримання громадянства — що потрібно знати
З початку 2025 року в Польщі набули чинності оновлення законодавства, що спрощують процес отримання громадянства для іноземців, включно з українцями. Нові правила значно полегшують умови натуралізації та скорочують термін обов’язкового проживання в країні.
Про це розповідає портал inPoland.
Скільки потрібно прожити в Польщі, щоб отримати громадянство
Відтепер іноземці, які легально проживають у Польщі, можуть подавати документи на громадянство після трьох років постійного проживання за однією з таких підстав:
- постійний дозвіл на проживання (karta stałego pobytu);
- статус довгострокового резидента ЄС.
Раніше цей термін становив п'ять років, що ускладнювало процес натуралізації для багатьох мігрантів. Нові зміни зробили цю процедуру доступнішою для тих, хто прагне інтегруватися в польське суспільство.
Для успішного проходження процесу натуралізації заявники мають відповідати таким вимогам:
- мати стабільний та легальний дохід або постійне місце роботи;
- мати знання польської мови на рівні не нижче B1 з відповідним сертифікатом;
- не мати кримінальних правопорушень, що є обов'язковою умовою;
- пройти процес інтеграції — показати зв'язки із польським суспільством, наприклад, через освіту, сім'ю або роботу.
Для подання заявки на отримання громадянства необхідно зібрати такий пакет документів:
- заяву про надання громадянства;
- документи, що підтверджують легальне проживання (карта побиту);
- підтвердження доходів або трудового договору;
- довідку про відсутність судимості;
- сертифікат про знання польської мови.
Це можливість забезпечити стабільне майбутнє для себе та своїх родин для тих, хто планує залишитися в країні на постійній основі.
Нагадаємо, з 1 січня у Польщі діє заборона на викидання одягу у смітникові контейнери для змішаних відходів. За порушення цього правила мешканці можуть сплатити штраф.
Також ми писали, що з 1 січня у Польщі зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер працівники отримуватимуть не менш як 4 666 злотих (приблизно 47 166 грн) до вирахування податків.
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