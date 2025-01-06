Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нові правила карти побиту в Польщі — що потрібно знати українцям arrow

Нові правила карти побиту в Польщі — що потрібно знати українцям

6 січня 2025 16:07
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові правила для отримання карти побиту в Польщі — що змінилося у 2025 році
Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 січня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила для отримання карти побиту. Основною зміною стало підвищення порогу мінімальної заробітної плати, що впливає на умови подання документів.

Про це йдеться на сайті yavp.pl.

Читайте також:

Які вимоги для отримання карти побиту за новими правилами

Мінімальна зарплата в країні зросла, і це стало важливим фактором для тих, хто планує отримати карту побиту на підставі працевлаштування. Тепер, згідно з новими правилами, мінімальний офіційний дохід повинен становити не менше 4 666 злотих брутто.

Іноземці, чий дохід у попередньому році не відповідав новим вимогам, повинні надати оновлені документи до відповідних установ. Польське законодавство чітко визначає, що дохід, нижчий за встановлений мінімум, є підставою для відмови в отриманні карти побиту, незалежно від тривалості робочого часу.

Для тих, хто подає заявку не на підставі працевлаштування, мінімальний дохід має бути 1 010 злотих нетто. Щодо сімей, сума на одну особу в родині повинна становити не менше 823 злотих нетто на місяць. Наприклад, у родині з двома дорослими та однією дитиною, де працює лише один із батьків, заробіток має становити щонайменше 2 469 злотих нетто, аби забезпечити можливість подачі документів для всіх членів сім'ї.

Скільки потрібно прожити в Польщі для отримання громадянства

Окрім змін до карти побиту, у Польщі оновлено норми для отримання громадянства. Іноземці тепер можуть претендувати на польське громадянство після трьох років легального проживання на підставі:

  • постійного дозволу на проживання (karta stałego pobytu);
  • статусу довгострокового резидента ЄС.

Раніше цей термін становив п'ять років, що значно ускладнювало процес натуралізації для багатьох мігрантів.

Нагадаємо, Польща стала однією з перших країн, яка прихистила велику кількість українців з початком повномасштабної війни. Зараз країна поступово скорочує фінансову підтримку іноземцям, включаючи українців, яким варто очікувати зміни вже у 2025 році.

Також ми писали, що чимало українців перебувають на ринку праці у Польщі. Місцеві роботодавці мають багато вакансій, на які українські громадяни можуть надсилати свої резюме.

Польща громадянство документи доходи українці в Польщі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла