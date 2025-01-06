Нові правила для отримання карти побиту в Польщі — що змінилося у 2025 році

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

З 1 січня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила для отримання карти побиту. Основною зміною стало підвищення порогу мінімальної заробітної плати, що впливає на умови подання документів.

Про це йдеться на сайті yavp.pl.

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Які вимоги для отримання карти побиту за новими правилами

Мінімальна зарплата в країні зросла, і це стало важливим фактором для тих, хто планує отримати карту побиту на підставі працевлаштування. Тепер, згідно з новими правилами, мінімальний офіційний дохід повинен становити не менше 4 666 злотих брутто.

Іноземці, чий дохід у попередньому році не відповідав новим вимогам, повинні надати оновлені документи до відповідних установ. Польське законодавство чітко визначає, що дохід, нижчий за встановлений мінімум, є підставою для відмови в отриманні карти побиту, незалежно від тривалості робочого часу.

Для тих, хто подає заявку не на підставі працевлаштування, мінімальний дохід має бути 1 010 злотих нетто. Щодо сімей, сума на одну особу в родині повинна становити не менше 823 злотих нетто на місяць. Наприклад, у родині з двома дорослими та однією дитиною, де працює лише один із батьків, заробіток має становити щонайменше 2 469 злотих нетто, аби забезпечити можливість подачі документів для всіх членів сім'ї.

Скільки потрібно прожити в Польщі для отримання громадянства

Окрім змін до карти побиту, у Польщі оновлено норми для отримання громадянства. Іноземці тепер можуть претендувати на польське громадянство після трьох років легального проживання на підставі:

постійного дозволу на проживання (karta stałego pobytu);

статусу довгострокового резидента ЄС.

Раніше цей термін становив п'ять років, що значно ускладнювало процес натуралізації для багатьох мігрантів.

Нагадаємо, Польща стала однією з перших країн, яка прихистила велику кількість українців з початком повномасштабної війни. Зараз країна поступово скорочує фінансову підтримку іноземцям, включаючи українців, яким варто очікувати зміни вже у 2025 році.

Також ми писали, що чимало українців перебувають на ринку праці у Польщі. Місцеві роботодавці мають багато вакансій, на які українські громадяни можуть надсилати свої резюме.