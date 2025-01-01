Робота в Польщі у 2025 році — ким зможуть працювати українці

Українські біженці на вулиці міста. Фото: УНІАН

На ринку праці у Польщі у 2025 році не поменшає українських громадян, оскільки Росія продовжує повномасштабну війну проти нашої країни. Однак у місцевих роботодавців є чимало вакансій, на які українці можуть надіслати свої резюме.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, ким можуть працевлаштуватися та скільки будуть заробляти українці у Польщі у 2025 році.

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Сфера обслуговування

За даними видання Inpoland, тут українцям найчастіше пропонують працювати офіціантами, кухарями, покоївками або адміністраторами. Середня зарплата є такою:

офіціанти можуть щомісяця заробляти від 3,5 тис. злотих до 4, 5 тис. злотих (760-970 євро);

кухарі — від 4 тис. до 5,5 тис. злотих (870-1,2 тис. євро).

Логістика та транспорт

Наші співвітчизники можуть працювати водіями-далекобійниками, отримати посаду на складі або ж стати логістом. Зарплати, відповідно, є різними. Наприклад, водію пропонують від 6 тис. до 8 тис.злотих (1,3-1,7 тис. євро), тоді як людям, які працевлаштуються на склад — 3,5-4,5 тис. злотих (760-970 євро).

Охорона здоров’я

Польським роботодавцям потрібні медсестри, санітари, опікуни, які будуть допомагати людям похилого віку. Середня зарплата у вакансіях на ринку праці є такою:

медсестрам пропонують від 5 тис. до 6,5 тис. злотих (1,1 тис.-1,4 тис. євро).

опікуни зможуть заробляти 3,5–4,5 тис. злотих (760-970 євро).

Сільське господарство та сезонна робота

Можна працювати збирачами врожаю або допомагати фермерам на господарствах. Втім ця робота не є високооплачуваною. Розмір середньої зарплати у вакансіях становить до 4 тис. злотих (870 євро).

Сфера IT

Українські програмісти завжди є потрібними на ринку праці, тож з пошуком роботи у Польщі навряд чи будуть проблеми. У місцевих роботодавців є вакансії для програмістів із зарплатою у 12-20 тис. злотих (2,6-4,3 тис.євро). Шукають також IT-адміністраторів, яким обіцяють платити до 10 тис. злотих (2,2 тис. євро).

Будівництво

Українці можуть працевлаштуватися у Польщі мулярами, плиточниками та зварювальниками. На ринку праці також є пропозиції для електриків та монтажників.

У Польщі існує розподіл на кваліфікованих та некваліфікованих спеціалістів. Першим готові платити до 7 тис.злотих (1,5 тис. євро), тоді як другим — 4,5 тис. злотих (970 євро).

Раніше ми розповідали, що більшість українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, зараз заробляють у цій країні 4 тис. злотих нетто. Найбільше у Польщі платять у транспортній та будівельній сферах, а також IT-секторі.

Також нагадаємо, що деякі українські біженці у Польщі отримуватимуть оновлену фінансову допомогу. Кошти почнуть виплачувати вже з січня 2025 року.