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Работа в Польше для украинцев — что будут предлагать в 2025 году

1 января 2025 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Польше в 2025 году — кем смогут работать украинцы
Украинские беженцы на улицах города. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

На рынке труда в Польше в 2025 году не станет меньше украинских граждан, поскольку Россия продолжает полномасштабную войну против нашей страны. Однако местные работодатели размещают много вакансий, на которые украинцы смогут прислать свои резюме.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кем могут трудоустроиться и сколько будут зарабатывать украинцы в Польше в 2025 году.

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Сфера обслуживания

По данным издания Inpoland, здесь украинцам чаще всего предлагают работать официантами, поварами, горничными или администраторами. Средняя зарплата же такова:

  • официанты могут ежемесячно зарабатывать от 3,5 тыс. злотых до 4,5 тыс. злотых (760-970 евро);
  • повара — от 4 тыс. до 5,5 тыс. злотых (870-1,2 тыс. евро).

Логистика и транспорт

Наши соотечественники могут работать водителями-дальнобойщиками, получить должность на складе или стать логистом. Зарплаты, соответственно, разные. К примеру, водителю предлагают от 6 тыс. до 8 тыс. злотых (1,3-1,7 тыс. евро), тогда как людям, которые трудоустроятся на склад, — 3,5-4,5 тыс. злотых (760-970 евро).

Здравоохранение

Польским работодателям нужны медсестры, санитары, опекуны, которые будут помогать пожилым людям. Средняя зарплата в вакансиях на рынке труда следующая:

  • медсестрам предлагают от 5 тыс. до 6,5 тыс. злотых (1,1 тыс.-1,4 тыс. евро).
  • опекуны смогут зарабатывать 3,5-4,5 тыс. злотых (760-970 евро).

Сельское хозяйство и сезонная работа

Можно работать сборщиками урожая или помогать фермерам в хозяйствах. Впрочем, эта работа не является высокооплачиваемой. Размер средней зарплаты в вакансиях составляет до 4 тыс. злотых (870 евро).

Сфера IT

Украинские программисты всегда нужны на рынке труда, поэтому с поиском работы в Польше вряд ли будут проблемы. У местных работодателей есть вакансии для программистов с зарплатой в 12-20 тыс. злотых (2,6-4,3 тыс. евро). Ищут также IT-администраторов, которым обещают платить до 10 тыс. злотых (2,2 тыс. евро).

Строительство

Украинцы могут трудоустроиться в Польше каменщиками, плиточниками и сварщиками. На рынке труда есть предложения для электриков и монтажников.

В Польше существует распределение на квалифицированных и неквалифицированных специалистов. Первым готовы платить до 7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро), тогда как вторым — 4,5 тыс. злотых (970 евро).

Ранее мы рассказывали, что большинство украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022, сейчас зарабатывают в этой стране 4 тыс. злотых нетто. Больше всего в Польше платят в транспортной и строительной сферах, а также IT-секторе.

Также напомним, что некоторые украинские беженцы в Польше получат обновленную финансовую помощь. Денежные средства начнут выплачивать уже с января 2025 года.

Польша работа Украина рынок труда вакансии война в Украине

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