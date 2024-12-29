Українці в Польщі – що зміниться у 2025 році з роботою і зарплатами

Українці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Українці стикнуться з новими правилами і вимогами в Польщі. Зміни стосуються працевлаштування, мінімальної заробітної плати, впровадження спеціальної карти CUKR і посиленого контролю іноземців-підприємців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з 2025 року.

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Розмір мінімальної зарплати

З 1 січня 2025 року зросте показник мінімальної заробітної плати, що торкнеться як громадян Польщі, так іноземців, які офіційно працевлаштовані. До 31 грудня діє ставка 4 300 злотих брутто, а з наступного року роботодавці платитимуть мінімум 4 666 злотих.

Варто зауважити, що сума вказана до обов’язкових податкових відрахувань. Тобто люди отримуватимуть на руки менше, оскільки доведеться відняти:

внесок до Управління соціального страхування (ZUS);

податок на прибуток;

PPK (добровільна система довгострокових заощаджень).

Мінімальна погодинна ставка у Польщі становитиме 30,50 злотих брутто. Додамо, що для робітників, які планують отримати карту тимчасового побиту на підставі працевлаштування, також збільшиться мінімальна сума, вказана у трудовому договорі. Аби оформити документ, зарплата, зазначена в контракті, повинна перевищувати 5 000 злотих брутто.

Спеціальна карта CUKR

Згідно зі змінами до спецзакону "Про допомогу громадянам України у зв’язку з війною у цій країні", що набули чинності 1 липня 2024 року, українці матимуть змогу отримати спеціальний дозвіл на перебування в Польщі. Йдеться про карту побиту CUKR, оформлення якої стане доступно з 1 січня.

Документ видаватимуть нашим громадянам, які мають статус PESEL UKR. Він дозволить легально проживати і працювати на території країни протягом 3 років. Подача заяв відбуватиметься онлайн через електронну систему Управління у справах іноземців. Аби успішно завершити процедуру, необхідно:

станом на 4 березня 2024 року мати активний PESEL UKR;

в день подання документів мати дійсний статус PESEL UKR;

мати статус UKR мінімум 365 днів безперервно.

Українцям доведеться оновити персональні дані в місцевій адміністрації, зокрема вказати серію, номер і термін дії закордонного паспорта.

Обов’язкові трудові договори

З 2025 року польські підприємці зможуть брати на роботу іноземців виключно на підставі трудового договору (Umowa o pracę). Лише для сезонних працівників залишаться договори-доручення (Umowa zlecenia). Це допоможе посилити захист усіх учасників місцевого ринку праці.

Робітників забезпечать сприятливими і конкурентними умовами, зокрема вони зможуть розраховувати на мінімальну заробітну плату, щорічну відпустку, винагороди та надбавки за понаднормову діяльність, захист у разі праці неповнолітніх тощо.

Увага податкових органів

Починаючи з 2025 року, податківці посилять контроль за фінансовими операціями іноземців, які мають власний бізнес у Польщі. Вони відслідковуватимуть підозрілі транзакції та блокуватимуть рахунки, якщо запідозрять шахрайство та ухилення від сплати податкового зобов’язання. Максимальна увага буде прикута до підприємці, які надають:

будівельні послуги;

Нематеріальні послуги;

ІТ-послуги.

Щоб не мати проблем із податковою, українцям рекомендують вести детальний облік усіх транзакцій, вчасно сплачувати кошти в державний бюджет і подавати звітні декларації, уникати тіньових схем і сумнівних платежів, ретельно перевіряти постачальників.

Нагадаємо, більше половини українських біженців, які прибули в Польщу після початку повномасштабної війни, заробляють 4 000 злотих нетто (сума без податків і внесків). Непогані доходи пропонують у транспортній та будівельній сферах, а також IT-секторі.

Також ми писали, що батьків у Польщі можуть штрафувати на великі суми. Наприклад, якщо залишити дитину до 7 років без нагляду, фінансова відповідальність становить до 5 000 злотих.