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Нові правила для українців в Австрії — що зміниться у 2025 році

5 грудня 2024 17:03
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українці в Австрії можуть залишитися без допомоги — які зміни пропонує влада
Водій за кермом. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Австрії планують позбавити українських біженців, які мають автомобілі, права отримувати базову допомогу. Зміни можуть відбутися вже на початку 2025 року.

Про це написало видання Derstandard.

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За новими правилами, якщо українець має кошти, щоби утримувати транспортний засіб, платити за страховку та купувати пальне, тоді державна фінансова підтримка йому не потрібна.

При цьому у матеріалі зазначається, що багато українців сподівалися на недовге перебування за кордоном, тому й виїжджали з країни на власних автівках. 

За інформацією журналістів, рішення про зміни вже підтримала Координаційна рада федерального уряду та земель, вони мають набути чинності у січні 2025 року. Але кожна земля зможе самостійно адаптувати правила. 

Так, у столиці Австрії Відні ситуацію оцінюватимуть індивідуально: наприклад, власників дорогих автомобілів, напевно, залишать без допомоги, натомість володіння бюджетним автомобілем не загрожує біженцям скасуванням пільг.

В інших регіонах, таких як Нижня Австрія, підхід жорсткіший — якщо у власності є хоча б якийсь автомобіль — це причина викреслити українських громадян з програми базової підтримки.

Скільки українців у Австрії 

Згідно з останніми підрахунками, які проводили в Австрійському статистичному управлінні, в країні на початку 2024 року зареєструвалися 81 тисяча українців. Дві третини з  них — жінки,  а практично 50% знайшли собі житло у Відні. 

Водночас  21 184 особам вдалося офіційно працевлаштуватися у новій країні після переїзду.  Найчастіше українці знаходять собі роботу у секторі розміщення та харчування, торгівлі. Третина з працевлаштованих знайшла роботу у Відні.

Нагадаємо, що українці продовжують виїжджати за межі країни у зв’язку з повномасштабною війною з Росією. Так, у Євросоюзі кажуть, що у вересні 2024 року ще понад 30 тисяч громадян України оформили статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Також Новини.LIVE писали, що Норвегія відмовлятиме у наданні допомоги біженцям з шести регіонів України. Усе тому, що на території цих областей не відбуваються бойові дії. 

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