Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году arrow

Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году

5 декабря 2024 17:03
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцы в Австрии могут остаться без помощи — какие изменения предлагают власти
Водитель за рулем. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Австрии планируют лишить украинских беженцев, у которых есть автомобили, права получать базовую помощь. Изменения могут произойти уже в начале 2025 года.

Об этом написало издание Derstandard.

Читайте также:

Что изменится для украинцев в Австрии

По новым правилам, если у украинца есть возможность содержать транспортное средство, платить за страховку и покупать горючее, тогда государственная финансовая поддержка ему не нужна.

При этом в материале отмечается, что многие украинцы надеялись на недолгое пребывание за границей, поэтому и уезжали из страны на своих автомобилях.

По информации журналистов, решение об изменениях уже поддержал Координационный совет федерального правительства и земель, они должны вступить в силу в январе 2025 года. Но любая земля сможет самостоятельно адаптировать правила.

Так, в столице Австрии Вене ситуацию будут оценивать индивидуально: например, владельцев дорогих автомобилей, скорее всего, оставят без помощи, а владение бюджетным автомобилем не грозит беженцам отменой льгот.

В других регионах, таких как Нижняя Австрия, более жесткий подход — если в собственности есть хоть какой-то автомобиль — это причина вычеркнуть украинских граждан из программы базовой поддержки.

Сколько украинцев в Австрии

Согласно последним подсчетам, которые проводились в Австрийском статистическом управлении, в стране в начале 2024 года зарегистрировалось 81 тысяча украинцев. Две трети из них – женщины, а практически 50% нашли себе жилье в Вене.

В то же время 21 184 человеку удалось официально трудоустроиться в новой стране после переезда. Зачастую украинцы находят себе работу в секторе размещения и питания, торговли. Треть из трудоустроенных нашла работу в Вене.

Напомним, что украинцы продолжают уезжать за пределы страны в связи с полномасштабной войной с Россией. Так, в Евросоюзе говорят, что в сентябре 2024 года еще более 30 тысяч граждан Украины оформили статус временной защиты в странах ЕС.

Также Новини.LIVE писали, что Норвегия будет отказывать в оказании помощи беженцам из шести регионов Украины. Все потому, что на территории этих областей не ведутся боевые действия.

финансовая помощь авто Австрия беженцы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Зеленский запретил переводить медиков в пехоту — указ

17:54 Предпраздничные валютные игры — что происходит с курсом доллара

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

17:58 Зеленский запретил переводить медиков в пехоту — указ

17:54 Предпраздничные валютные игры — что происходит с курсом доллара

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

17:08 Что подарить на Святого Николая, если не успели подготовиться

17:03 Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК