Украинцы в Австрии могут остаться без помощи — какие изменения предлагают власти

Водитель за рулем. Фото: Pexels

В Австрии планируют лишить украинских беженцев, у которых есть автомобили, права получать базовую помощь. Изменения могут произойти уже в начале 2025 года.

Об этом написало издание Derstandard.

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По новым правилам, если у украинца есть возможность содержать транспортное средство, платить за страховку и покупать горючее, тогда государственная финансовая поддержка ему не нужна.

При этом в материале отмечается, что многие украинцы надеялись на недолгое пребывание за границей, поэтому и уезжали из страны на своих автомобилях.

По информации журналистов, решение об изменениях уже поддержал Координационный совет федерального правительства и земель, они должны вступить в силу в январе 2025 года. Но любая земля сможет самостоятельно адаптировать правила.

Так, в столице Австрии Вене ситуацию будут оценивать индивидуально: например, владельцев дорогих автомобилей, скорее всего, оставят без помощи, а владение бюджетным автомобилем не грозит беженцам отменой льгот.

В других регионах, таких как Нижняя Австрия, более жесткий подход — если в собственности есть хоть какой-то автомобиль — это причина вычеркнуть украинских граждан из программы базовой поддержки.

Сколько украинцев в Австрии

Согласно последним подсчетам, которые проводились в Австрийском статистическом управлении, в стране в начале 2024 года зарегистрировалось 81 тысяча украинцев. Две трети из них – женщины, а практически 50% нашли себе жилье в Вене.

В то же время 21 184 человеку удалось официально трудоустроиться в новой стране после переезда. Зачастую украинцы находят себе работу в секторе размещения и питания, торговли. Треть из трудоустроенных нашла работу в Вене.

Напомним, что украинцы продолжают уезжать за пределы страны в связи с полномасштабной войной с Россией. Так, в Евросоюзе говорят, что в сентябре 2024 года еще более 30 тысяч граждан Украины оформили статус временной защиты в странах ЕС.

Также Новини.LIVE писали, что Норвегия будет отказывать в оказании помощи беженцам из шести регионов Украины. Все потому, что на территории этих областей не ведутся боевые действия.