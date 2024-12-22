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Батьків у Польщі можуть оштрафувати — чого остерігатися українцям

22 грудня 2024 13:10
Єлизавета Супівська - редактор
Штрафи для українців у Польщі – за що можуть покарати батьків
Люди гуляють по вулиці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Перебуваючи в Польщі, українцям варто знати місцеві закони, щоб не наразити себе на штрафи чи інші види покарання. Нерідко за певні порушення несуть відповідальність батьки, наприклад, якщо залишили малолітню дитину без нагляду. Не завжди вдається обійтися лише фінансовими санкціями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть покарати батьків у Польщі.

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Дитина без нагляду

За місцевим законодавством діти до 7 років не здатні самостійно захиститися від небезпеки та навіть розпізнати її. Тому батьків, які залишили малолітню дитину без нагляду, здебільшого карають за статтею 106 Кодексу про дрібні правопорушення. Штраф, залежно від обставин, сягає розміру 20-5 000 злотих (від 206 до 51 000 грн).

Набагато серйозніше карають за статтею 160 Кримінального кодексу. Вона передбачає відповідальність для батьків чи опікунів, які наразили дитину на безпосередню небезпеку життю і здоров’ю. Винуватців можуть позбавити волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Відвідування школи

Українців зобов’язали віддавати дітей до школи з початку навчального 2024 року. Якщо батьки не дотримуватимуться нового правила, їх можуть покарати фінансовими санкціями. Згідно з роз’ясненнями Міністерства народної освіти Польщі, ігнорування вимоги тягне за собою штраф у розмірі до 10 000 злотих (орієнтовно 100 000 грн).

"У разі недотримання обов'язкової шкільної освіти або навчання можуть застосувати санкції у вигляді адміністративного стягнення, наприклад, штрафу або прямого примусу. Одноразово накладений штраф не може перевищувати 10 000 злотих, а загальна сума багаторазово накладених штрафів — 50 000 злотих", — пояснили в міністерстві.

Тварини в автомобілі

Ще одне поширене порушення стосується домашніх улюбленців. У Польщі заборонено залишати тварин і дітей у салоні автомобіля без нагляду дорослих. За недотримання вимоги можуть оштрафувати на 500 злотих (5 000 грн) і навіть позбавити волі на строк від 3 місяців до 5 років. Плюс перехожим дозволили розбивати скло зачиненого транспортного засобу. Хоча найкращим рішенням буде викликати поліцію чи муніципальну охорону.

Нагадаємо, в Польщі розглядали можливість запровадження нового податку. Йдеться про додаткову плату за пасажирів літаків. Компанії виступили проти нововведення, бо воно могло спровокувати підвищення вартості квитків і зменшення кількості повітряних рейсів.

Також ми писали, що уряд Польщі запланував зміни для іноземців у січні 2025 року. Йдеться про працевлаштування та укладення трудового договору, без якого компанії не матимуть права брати на роботу людей з іноземним громадянством. Проте існують винятки з правила.

Польща діти штрафи батьки школа

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