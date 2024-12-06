Польща хоче ввести податок на авіаперельоти – які будуть наслідки

Польща хоче ввести новий податок — що може подорожчати
Уряд Польщі розглядає можливість запровадження нового податку. Але це рішення може негативно вплинути на авіаційну галузь, оскільки передбачає введення додаткової плати за пасажирів літаків. Результатом буде підвищення вартості квитків і зменшення кількості повітряних рейсів.
Деталі повідомило видання wnp.pl.
Податок на авіаперельоти в Польщі
Обговорюють окремі ставки податку — 6 злотих за кожного пасажира, який вилітатиме з Польщі, та 3 злотих за кожну людину, яка пролітатиме транзитом. Додаткову плату розглядають як можливість боротися з надмірною кількістю перельотів у Європі, що дозволить зменшити вплив на навколишнє середовище.
Що цікаво, авіакомпанії не в захваті від ініціативи. Особливо гучно своє незадоволення висловлює бюджетний лоукостер Ryanair, відомий дешевими цінами, і чартерний перевізник Enter Air з головним офісом у Варшаві. На думку представників галузі, результатом нового податкового навантаження можуть бути погані перспективи, зокрема:
- доведеться підняти вартість квитків, аби компенсувати фінансові витрати;
- кількість пасажирів може зменшитися внаслідок подорожчання польотів;
- компанії можуть скоротити кількість рейсів з Польщі, аби не втрачати кошти.
Президент аеропорту Гданська Томаш Клосковський зауважив, що приклад запровадження податку на авіаперельоти в інших країнах Європи негативний. Тому уряду варто взяти до уваги несприятливі перспективи і відмовитися від ініціативи.
Нагадаємо, українці в Польщі повинні знати про деякі нюанси в грудні. Наприклад, скільки доведеться працювати і коли будуть офіційні вихідні. Також з’явилися нові програми фінансової допомоги, які здатні підтримати біженців.
Також ми писали, що в Україні можуть відновити авіаперельоти для цивільних у 2025 році. Розглядають варіанти відкриття аеропорту в Києві чи Львові. Більше про ймовірність відновлення галузі обговорили в ефірі Ранок.LIVE.
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