Польща хоче ввести податок на авіаперельоти – які будуть наслідки

Гаманець із грошима. Фото: Pexels

Уряд Польщі розглядає можливість запровадження нового податку. Але це рішення може негативно вплинути на авіаційну галузь, оскільки передбачає введення додаткової плати за пасажирів літаків. Результатом буде підвищення вартості квитків і зменшення кількості повітряних рейсів.

Деталі повідомило видання wnp.pl.

Читайте також:

Податок на авіаперельоти в Польщі

Обговорюють окремі ставки податку — 6 злотих за кожного пасажира, який вилітатиме з Польщі, та 3 злотих за кожну людину, яка пролітатиме транзитом. Додаткову плату розглядають як можливість боротися з надмірною кількістю перельотів у Європі, що дозволить зменшити вплив на навколишнє середовище.

Що цікаво, авіакомпанії не в захваті від ініціативи. Особливо гучно своє незадоволення висловлює бюджетний лоукостер Ryanair, відомий дешевими цінами, і чартерний перевізник Enter Air з головним офісом у Варшаві. На думку представників галузі, результатом нового податкового навантаження можуть бути погані перспективи, зокрема:

доведеться підняти вартість квитків, аби компенсувати фінансові витрати;

кількість пасажирів може зменшитися внаслідок подорожчання польотів;

компанії можуть скоротити кількість рейсів з Польщі, аби не втрачати кошти.

Президент аеропорту Гданська Томаш Клосковський зауважив, що приклад запровадження податку на авіаперельоти в інших країнах Європи негативний. Тому уряду варто взяти до уваги несприятливі перспективи і відмовитися від ініціативи.

Нагадаємо, українці в Польщі повинні знати про деякі нюанси в грудні. Наприклад, скільки доведеться працювати і коли будуть офіційні вихідні. Також з’явилися нові програми фінансової допомоги, які здатні підтримати біженців.

Також ми писали, що в Україні можуть відновити авіаперельоти для цивільних у 2025 році. Розглядають варіанти відкриття аеропорту в Києві чи Львові. Більше про ймовірність відновлення галузі обговорили в ефірі Ранок.LIVE.