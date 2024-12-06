Польша хочет ввести налог на авиаперелеты – какие будут последствия

Кошелек с деньгами. Фото: Pexels

Правительство Польши рассматривает возможность введения нового налога. Но это решение может отрицательно повлиять на авиационную отрасль, поскольку предполагает введение дополнительной платы за пассажиров самолетов. Результатом станет повышение стоимости билетов и уменьшение количества воздушных рейсов.

Подробности сообщило издание wnp.pl.

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Налог на авиаперелеты в Польше

Обсуждают отдельные ставки налога — 6 злотых за каждого пассажира, вылетающего из Польши, и 3 злотых за каждого человека, который будет пролетать транзитом. Дополнительную плату рассматривают как возможность бороться с чрезмерным количеством перелетов в Европе, что позволит снизить влияние на окружающую среду.

Что интересно, авиакомпании не в восторге от инициативы. Особенно громко свое недовольство выражает бюджетный лоукостер Ryanair, известный дешевым ценам, и чартерный перевозчик Enter Air с головным офисом в Варшаве. По мнению представителей отрасли, результатом новой налоговой нагрузки могут быть плохие перспективы, в частности:

придется поднять стоимость билетов, дабы компенсировать финансовые расходы;

количество пассажиров может уменьшиться в результате удорожания полетов;

компании могут сократить количество рейсов из Польши, дабы не терять деньги.

Президент аэропорта Гданьска Томаш Клосковский отметил, что пример введения налога на авиаперелеты в других странах Европы отрицательный. Поэтому правительству следует учесть неблагоприятные перспективы и отказаться от инициативы.

Напомним, украинцы в Польше должны знать некоторые нюансы в декабре. К примеру, сколько придется работать и когда будут официальные выходные. Плюс появились новые программы финансовой помощи, способные поддержать беженцев.

Также мы писали, что в Украине могут возобновить авиаперелеты для гражданских в 2025 году. Рассматриваются варианты открытия аэропорта в Киеве или Львове. Больше о вероятности восстановления отрасли обсудили в эфире Ранок.LIVE.