Польша хочет ввести налог на авиаперелеты – какие будут последствия

Польша хочет ввести новый налог — что может подорожать
Правительство Польши рассматривает возможность введения нового налога. Но это решение может отрицательно повлиять на авиационную отрасль, поскольку предполагает введение дополнительной платы за пассажиров самолетов. Результатом станет повышение стоимости билетов и уменьшение количества воздушных рейсов.
Подробности сообщило издание wnp.pl.
Налог на авиаперелеты в Польше
Обсуждают отдельные ставки налога — 6 злотых за каждого пассажира, вылетающего из Польши, и 3 злотых за каждого человека, который будет пролетать транзитом. Дополнительную плату рассматривают как возможность бороться с чрезмерным количеством перелетов в Европе, что позволит снизить влияние на окружающую среду.
Что интересно, авиакомпании не в восторге от инициативы. Особенно громко свое недовольство выражает бюджетный лоукостер Ryanair, известный дешевым ценам, и чартерный перевозчик Enter Air с головным офисом в Варшаве. По мнению представителей отрасли, результатом новой налоговой нагрузки могут быть плохие перспективы, в частности:
- придется поднять стоимость билетов, дабы компенсировать финансовые расходы;
- количество пассажиров может уменьшиться в результате удорожания полетов;
- компании могут сократить количество рейсов из Польши, дабы не терять деньги.
Президент аэропорта Гданьска Томаш Клосковский отметил, что пример введения налога на авиаперелеты в других странах Европы отрицательный. Поэтому правительству следует учесть неблагоприятные перспективы и отказаться от инициативы.
Напомним, украинцы в Польше должны знать некоторые нюансы в декабре. К примеру, сколько придется работать и когда будут официальные выходные. Плюс появились новые программы финансовой помощи, способные поддержать беженцев.
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