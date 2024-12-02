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Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

2 грудня 2024 10:35
Єлизавета Супівська - редактор
Зміни для українців у Польщі – до чого готуватися у грудні 2024 року
Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Після початку повномасштабної війни чисельність українців у Польщі збільшилася в рази. Термін легального перебування біженців продовжили до 30 вересня 2025 року. А туристам дозволяється мешкати в Польщі 90 днів у півріччі, якщо вони мають біометричний закордонний паспорт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Польщі в грудні.

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Коли офіційні вихідні в Польщі

Не враховуючи суботи і неділі, грудень має два офіційні державні вихідні. Тож наймані працівники, українці зокрема, не повинні виходити на роботу:

  • 25 грудня 2024 року (середа) — перший день Різдва;
  • 26 грудня 2024 року (четвер) — другий день Різдва, або День Святого Стефана.

Водночас Сейм розглядає законопроєкт №777 про встановлення додаткового офіційного вихідного 24 грудня, в переддень Різдва. Тому не виключено, що невдовзі поляки зможуть відпочивати три дні поспіль у грудні.

Що стосується навчального року, то школярів відпустять на різдвяну перерву з 23 по 31 грудня 2024 року. Нагадаємо, що цьогоріч українських дітей зобов’язали відвідувати місцеві школи, інакше батьки можуть втратити чимало пільг.

Нові фінансові виплати у грудні

Біженці з України можуть долучитися до кількох програм грошової допомоги наприкінці 2024 року. Перша — виплати для осіб, які перебувають у складній житловій ситуації. Учасникам надають 7 000 злотих, якщо вони:

  • прибули легально після 24 лютого 2022 року;
  • на день подання заявки офіційно проживають у Польщі;
  • мають статус PESEL UKR.

Гроші можна витратити на оренду житла чи купівлю обладнання для ремонту. Дедлайн — 23 грудня.

Друга програма передбачена для мігрантів із профільною медичною освітою, які потребують допомоги з пошуком роботи. Їм виплатять до 1 500 доларів на нострифікацію диплома, виданого за межами Польщі, оплату курсів вивчення польської мови до рівня B1/B2, оплату вартості одного навчального року в медичному університеті.

Заявки приймають до 31 грудня від українців, які мають PESEL UKR, статус біженця або дійсний дозвіл на проживання (карту побиту). Також претендентам доведеться підтвердити наявність відповідних медичних кваліфікацій та професійного досвіду (робочого стажу).

Третя програма фінансової підтримки розрахована на громадські організації та неформальні групи осіб, які візьмуть на себе зобов’язання проводити заходи в інтересах біженців. Заявки приймають до 9 грудня, а розмір допомоги на реалізацію проєктів — від 5 000 до 15 000 злотих.

Зміни для роботодавців і працівників

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі невдовзі представить проєкт закону, який запровадить серйозні зміни у правилах працевлаштування іноземців. Роботодавців зобов’яжуть укладати трудові договори з мігрантами, а доручення залишаться актуальними суто для сезонних працівників.

Передбачається, що такі зміни посилять захист прав іноземців на ринку праці та спростять процедуру взяття на сезонну/постійну роботу. Щоправда, документ повинен пройти кілька етапів ухвалення, тож потенційно може набути чинності не раніше 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, можливості для підробітку в Польщі відкриваються з 16 років. Наприклад, часто підлітків беруть на посаду касирів у магазини мережі "Жабка", де пропонують гідні зарплати і комфортну атмосферу.

Також ми писали, що Польща готова надалі підтримувати Україну на міжнародній арені, а також надавати допомогу біженцям. Під час телефонної розмови президент Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Дональдом Туском ключові питання оборонної співпраці.

Польща виплати робота вихідні фінансова допомога

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11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

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10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

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