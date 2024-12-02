Изменения для украинцев в Польше – к чему готовиться в декабре 2024 года

Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

После начала полномасштабной войны численность украинцев в Польше возросла в разы. Срок легального пребывания беженцев продлили до 30 сентября 2025 года. А туристам разрешается проживать в Польше 90 дней в полугодии, если у них есть биометрический загранпаспорт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше в декабре.

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Когда официальные выходные в Польше

Не считая субботы и воскресенья, декабрь имеет два официальных государственных выходных. Так что наемные сотрудники, украинцы в частности, не должны выходить на работу:

25 декабря 2024 года (среда) — первый день Рождества;

26 декабря 2024 года (четверг) — второй день Рождества, или День Святого Стефана.

Однако Сейм рассматривает законопроект №777 об установлении дополнительного официального выходного 24 декабря, в канун Рождества. Не исключено, что скоро поляки смогут отдыхать три дня подряд в декабре.

Что касается учебного года, то школьников отпустят на рождественский перерыв с 23 по 31 декабря 2024 года. Напомним, в этом году украинских детей обязали посещать местные школы, иначе родители могут потерять много льгот.

Новые финансовые выплаты в декабре

Беженцы из Украины могут присоединиться к нескольким программам денежной помощи в конце 2024 года. Первая — выплаты для людей, находящихся в сложной жилищной ситуации. Участникам предоставляется 7 000 злотых, если они:

прибыли легально после 24 февраля 2022 года;

на день подачи заявки официально проживают в Польше;

имеют статус PESEL UKR.

Деньги можно потратить на аренду жилья или покупку оборудования для ремонта. Дедлайн — 23 декабря.

Вторая программа предусмотрена для мигрантов с профильным медицинским образованием, нуждающихся в помощи с поиском работы. Им выплатят до 1 500 долларов на нострификацию диплома, выданного за пределами Польши, оплату курсов изучения польского языка до уровня B1/B2, оплату стоимости одного учебного года в медицинском университете.

Заявки принимают до 31 декабря от украинцев, имеющих PESEL UKR, статус беженца или действительный вид на жительство (карту побыта). Также соискателям придется подтвердить наличие соответствующих медицинских квалификаций и профессионального опыта (рабочего стажа).

Третья программа финансовой поддержки рассчитана на общественные организации и неформальные группы лиц, которые возьмут на себя обязательство проводить мероприятия в интересах беженцев. Заявки принимаются до 9 декабря, а размер пособия на реализацию проектов — от 5 000 до 15 000 злотых.

Изменения для работодателей и сотрудников

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши вскоре представит проект закона, который введет серьезные изменения в правила трудоустройства иностранцев. Работодателей обяжут заключать трудовые договоры с мигрантами, а поручения останутся актуальными сугубо для сезонных работников.

Предполагается, что такие изменения усилят защиту прав иностранцев на рынке труда и упростят процедуру взятия на сезонную/постоянную работу. Правда, документ должен пройти несколько этапов принятия, так что потенциально может вступить в силу не ранее 1 января 2025 года.

Напомним, возможности для подработки в Польше открываются с 16-ти лет. К примеру, часто подростков берут на должность кассиров в магазины сети "Жабка", где предлагают достойные зарплаты и комфортную атмосферу.

Также мы писали, что Польша готова в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене, а также оказывать помощь беженцам. В ходе телефонного разговора президент Зеленский обсудил с премьер-министром Дональдом Туском ключевые вопросы оборонного сотрудничества.