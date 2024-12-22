Штрафы для украинцев в Польше – за что могут наказать родителей

Люди гуляют по улице. Фото: УНИАН

Находясь в Польше, украинцам следует знать местные законы, чтобы не подвергнуть себя штрафам или другим видам наказания. Нередко за определенные нарушения несут ответственность родители, например, если оставили малолетнего ребенка без присмотра. Не всегда удается обойтись только финансовыми санкциями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут наказать родителей в Польше.

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Ребенок без присмотра

По местному законодательству, дети до 7 лет не способны самостоятельно защититься от опасности и даже распознать ее. Поэтому родителей, оставивших малолетнего ребенка без присмотра, в основном наказывают по статье 106 Кодекса о мелких правонарушениях. Штраф в зависимости от обстоятельств достигает размера 20-5 000 злотых (от 206 до 51 000 грн).

Гораздо серьезнее наказывают по статье 160 Уголовного кодекса. Она предусматривает ответственность для родителей или опекунов, которые подвергли ребенка непосредственной опасности жизни и здоровью. Виновников могут лишить свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Посещение школы

Украинцев обязали отдавать детей в школу с начала учебного 2024 года. Если родители не будут соблюдать новое правило, их могут наказать финансовыми санкциями. Согласно разъяснениям Министерства народного образования Польши, игнорирование требования влечет штраф в размере до 10 000 злотых (ориентировочно 100 000 грн).

"В случае несоблюдения обязательного школьного образования или учебы могут применить санкции в виде административного взыскания, например, штрафа или прямого принуждения. Единовременно наложенный штраф не может превышать 10 000 злотых, а общая сумма многократно наложенных штрафов — 50 000 злотых", — пояснили в министерстве.

Животные в автомобиле

Еще одно распространенное нарушение касается домашних питомцев. В Польше запрещено оставлять животных и детей в салоне автомобиля без присмотра взрослых. За несоблюдение требования могут оштрафовать на 500 злотых (5 000 грн) и даже лишить свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. Плюс прохожим разрешили разбивать стекло закрытого транспортного средства. Хотя самым лучшим решением будет вызвать полицию или муниципальную охрану.

Напомним, в Польше рассматривали возможность введения нового налога. Речь идет о дополнительной плате за пассажиров самолетов. Компании выступили против нововведения, потому что оно могло спровоцировать повышение стоимости билетов и уменьшение количества воздушных рейсов.

Также мы писали, что правительство Польши запланировало изменения для иностранцев в январе 2025 года. Речь идет о трудоустройстве и заключении трудового договора, без которого компании не вправе брать на работу людей с иностранным гражданством. Однако существуют исключения из правила.