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Робота у Польщі — де найбільше заробляють українці

7 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у Польщі — де працюють українці та скільки отримують
Люди працюють на підприємстві. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Польщі близько 60% українських громадян, які приїхали в цю країну після війни, заробляють 4 тис. злотих нетто (40,8 тис. гривень) на місяць. Найбільше отримують у транспортній, будівельній сфері, а також в IT.

Про це повідомляє Yavp.pl, посилаючись на аналітичний звіт проведеного опитування.

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Як свідчать результати опитування, рівень зайнятості серед усіх дорослих українських біженців у Польщі, сягає 78%, а разом з тими, хто приїхав до війни, то 93%. Для порівняння — показник зайнятості громадян Польщі віком від 15 років значно менший — дорівнює 56%.

Дослідження говорить про те, що рівень безробіття серед біженців з України значно вищий від населення Польщі. Встановлено, що з-поміж опитаних українців, які прибули в цю країну після 2022 року, 19% не мали роботи. Велика кількість жінок-біженців, які виховують дітей, готові працювати неповний день, тому роботу знайти значно складніше.

У більш скрутному економічному становищі громадяни, яким за 60 років. Встановлено, що 58% не мають жодного доходу від роботи, а якщо і є, то в середньому отримують у місяць лише 60% від рівня середнього обсягу доходу біженця.

Яку роботу обирають українці

До 50% українських громадян працюють у сфері промисловості. Водночас найбільша частка тих, хто прибув у Польщу до війни, зафіксована у сфері транспорту, будівництва (більшість чоловіки), в офісній діяльності. Ті біженці, які прибули після 2022 року, зайняті у сфері послуг: 

  • персональні послуги — перукарі, косметологи;
  • готелі та ресторани, домашні послуги — прибирання, догляд за літніми людьми.

Примітно також, що такі біженці частіше зайняті у сферах, що вимагають високої кваліфікації:

  • медицина;
  • інформатика;
  • фінанси.

Яку заробітну плату отримують українці

За даними опитування, частка у 40% українців, які прибули до війни, отримує не більше 4 тис. злотих нетто (40,8 тис. гривень) щомісяця, а для біженців від війни показник сягає 60%.

Заробітна плата українців у Польщі залежить більше від статі, аніж від терміну приїзду. Середній дохід чоловіків, які приїхали до війни, на 20% вищий проти усіх іммігрантів з України. З-поміж жінок аналогічний показник на 11% нижчий проти усіх іммігрантів. Різниця між середніми доходами чоловіків і жінок, незалежно від дати приїзду, становить 25%, а різниця між середніми зарплатами біженців та інших українських іммігрантів, незалежно від статі, лише 8%.

За даними опитування, найбільша частка українців у Польщі зайнята у сферах:

  • транспорт;
  • будівництво;
  • інформаційні технології.

Середні нетто-доходи становлять 5 тис. злотих (51 тис. гривень) і вище, тобто на 25% більше проти всіх іммігрантів.

Найменше платять українцям, зайнятим у таких сферах:

  • домашні послуги;
  • готелі;
  • ресторани;
  • сільське господарство.

Середня заробітна плата за місяць дорівнює 3,4 — 3,5 тис. злотих (34,68 — 35,7 тис. гривень). Тоді як мінімальна місячна зарплата становить 3,2 тис. злотих (32,64 тис. гривень).

Нагадаємо, у низці країн єврозони автоматично підвищиться мінімальна заробітна плата. Найбільша мінімалка в ФРН, там платять за місяць по 2,15 тис. євро.

Також ми писали, що українські біженці у Польщі можуть долучитися до низки програм матеріальної допомоги наприкінці поточного року. Зокрема, ця країна надає виплату у 7 тис. злотих для осіб, які перебувають у складній житловій ситуації.

Польща зарплати робота біженці ринок праці

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