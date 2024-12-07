Зарплаты в Польше — где работают украинцы и сколько получают

Люди работают на предприятии. Фото: Freepik

В Польше около 60% украинских граждан, приехавших в эту страну после войны, зарабатывают 4 тыс. злотых (40,8 тыс. гривен) нетто в месяц. Больше всего получают в транспортной, строительной сфере, а также в IT.

Об этом сообщает Yavp.pl, ссылаясь на аналитический отчет проведенного опроса.

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Как свидетельствуют результаты опроса, уровень занятости среди всех взрослых украинских беженцев в Польше достигает 78%, а вместе с теми, кто приехал до войны, это 93%. Для сравнения — показатель занятости граждан Польши в возрасте от 15 лет значительно меньше — равен 56%.

Исследование говорит о том, что уровень безработицы среди беженцев из Украины значительно выше населения Польши. Установлено, что из опрошенных украинцев, прибывших в эту страну после 2022 года, 19% не имели работы. Большое количество женщин-беженцев, воспитывающих детей, готовы работать неполный день, поэтому работу найти гораздо сложнее.

В более затруднительном экономическом положении граждане старше 60 лет. Установлено, что у 58% нет никакого дохода от работы, а если и есть, то в среднем получают в месяц только 60% от уровня среднего объема дохода беженца.

Какую работу выбирают украинцы

До 50% украинских граждан трудятся в сфере промышленности. В то же время наибольшая доля прибывших в Польшу до войны зафиксирована в сфере транспорта, строительства (большинство мужчины), в офисной деятельности. Прибывшие после 2022 года беженцы заняты в сфере услуг:

персональные услуги — парикмахеры, косметологи;

отели и рестораны, домашние услуги — уборка, уход за пожилыми людьми.

Примечательно также, что такие беженцы чаще заняты в областях, требующих высокой квалификации:

медицина;

информатика;

финансы.

Какую заработную плату получают украинцы

По данным опроса, доля в 40% прибывших до войны украинцев получает не более 4 тыс. злотых нетто (40,8 тыс. гривен) ежемесячно, а для беженцев от войны показатель достигает 60%.

Заработная плата украинцев в Польше зависит больше от пола, чем от срока приезда. Средний доход приехавших до войны мужчин на 20% выше против всех иммигрантов из Украины. Среди женщин аналогичный показатель на 11% ниже против всех иммигрантов.

Разница между средними доходами мужчин и женщин, независимо от даты приезда, составляет 25%, а разница между средними зарплатами беженцев и других украинских иммигрантов, независимо от пола, только 8%.

По данным опроса, большая часть украинцев в Польше занята в сферах:

транспорт;

строительство;

информационные технологии.

Средние нетто-доходы их составляют 5 тыс. злотых (51 тыс. гривен) и выше, то есть на 25% больше против всех иммигрантов.

Меньше всего платят украинцам, занятым в таких сферах:

домашние услуги;

отели;

рестораны;

сельское хозяйство.

Средняя заработная плата за месяц равна 3,4 — 3,5 тыс. злотых (34,68 — 35,7 тыс. гривен). В то время как минимальная месячная зарплата составляет 3,2 тыс. злотых (32,64 тыс. гривен).

Напомним, в ряде стран еврозоны автоматически повысится минимальная заработная плата. Самая большая минималка в ФРГ, там платят за месяц по 2,15 тыс. евро.

Также мы писали, что украинские беженцы в Польше могут присоединиться к ряду программ материальной помощи в конце этого года. В частности, эта страна предоставляет выплату в 7 тыс. злотых лицам, которые находятся в сложной жилищной ситуации.