Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Работа в Польше — где больше всего зарабатывают украинцы arrow

Работа в Польше — где больше всего зарабатывают украинцы

7 декабря 2024 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Польше — где работают украинцы и сколько получают
Люди работают на предприятии. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Польше около 60% украинских граждан, приехавших в эту страну после войны, зарабатывают 4 тыс. злотых (40,8 тыс. гривен) нетто в месяц. Больше всего получают в транспортной, строительной сфере, а также в IT.

Об этом сообщает Yavp.pl, ссылаясь на аналитический отчет проведенного опроса.

Читайте также:

Проблемы с трудоустройством в Польше

Как свидетельствуют результаты опроса, уровень занятости среди всех взрослых украинских беженцев в Польше достигает 78%, а вместе с теми, кто приехал до войны, это 93%. Для сравнения — показатель занятости граждан Польши в возрасте от 15 лет значительно меньше — равен 56%.

Исследование говорит о том, что уровень безработицы среди беженцев из Украины значительно выше населения Польши. Установлено, что из опрошенных украинцев, прибывших в эту страну после 2022 года, 19% не имели работы. Большое количество женщин-беженцев, воспитывающих детей, готовы работать неполный день, поэтому работу найти гораздо сложнее.

В более затруднительном экономическом положении граждане старше 60 лет. Установлено, что у 58% нет никакого дохода от работы, а если и есть, то в среднем получают в месяц только 60% от уровня среднего объема дохода беженца.

Какую работу выбирают украинцы

До 50% украинских граждан трудятся в сфере промышленности. В то же время наибольшая доля прибывших в Польшу до войны зафиксирована в сфере транспорта, строительства (большинство мужчины), в офисной деятельности. Прибывшие после 2022 года беженцы заняты в сфере услуг:

  • персональные услуги — парикмахеры, косметологи;
  • отели и рестораны, домашние услуги — уборка, уход за пожилыми людьми.

Примечательно также, что такие беженцы чаще заняты в областях, требующих высокой квалификации:

  • медицина;
  • информатика;
  • финансы.

Какую заработную плату получают украинцы

По данным опроса, доля в 40% прибывших до войны украинцев получает не более 4 тыс. злотых нетто (40,8 тыс. гривен) ежемесячно, а для беженцев от войны показатель достигает 60%.

Заработная плата украинцев в Польше зависит больше от пола, чем от срока приезда. Средний доход приехавших до войны мужчин на 20% выше против всех иммигрантов из Украины. Среди женщин аналогичный показатель на 11% ниже против всех иммигрантов.

Разница между средними доходами мужчин и женщин, независимо от даты приезда, составляет 25%, а разница между средними зарплатами беженцев и других украинских иммигрантов, независимо от пола, только 8%.

По данным опроса, большая часть украинцев в Польше занята в сферах:

  • транспорт;
  • строительство;
  • информационные технологии.

Средние нетто-доходы их составляют 5 тыс. злотых (51 тыс. гривен) и выше, то есть на 25% больше против всех иммигрантов.

Меньше всего платят украинцам, занятым в таких сферах:

  • домашние услуги;
  • отели;
  • рестораны;
  • сельское хозяйство.

Средняя заработная плата за месяц равна 3,4 — 3,5 тыс. злотых (34,68 — 35,7 тыс. гривен). В то время как минимальная месячная зарплата составляет 3,2 тыс. злотых (32,64 тыс. гривен).

Напомним, в ряде стран еврозоны автоматически повысится минимальная заработная плата. Самая большая минималка в ФРГ, там платят за месяц по 2,15 тыс. евро.

Также мы писали, что украинские беженцы в Польше могут присоединиться к ряду программ материальной помощи в конце этого года. В частности, эта страна предоставляет выплату в 7 тыс. злотых лицам, которые находятся в сложной жилищной ситуации.

Польша зарплаты работа беженцы рынок труда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:02 Новая модель ИИ проявила опасное поведение — подробности

16:01 На Львовщине мужчина тяжело ранил жену ножом

15:48 Радиация в порту — россияне придумали очередную чушь об Одессе

15:25 Выезд за границу без штрих-кода — возможно ли это

15:17 Полицейские обнаружили наркотики у одессита — как накажут

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:10 Повышение тарифа на передачу электроэнергии — к чему приведет

14:57 Город в осаде — и.о. мэра Чернигова уволился со скандалом

14:56 В Украине появится детский комикс о Бандере, — историк

14:53 Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра

14:52 Кот спас уклониста, который через горы бежал за границу — фото

16:02 Новая модель ИИ проявила опасное поведение — подробности

16:01 На Львовщине мужчина тяжело ранил жену ножом

15:48 Радиация в порту — россияне придумали очередную чушь об Одессе

15:25 Выезд за границу без штрих-кода — возможно ли это

15:17 Полицейские обнаружили наркотики у одессита — как накажут

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:10 Повышение тарифа на передачу электроэнергии — к чему приведет

14:57 Город в осаде — и.о. мэра Чернигова уволился со скандалом

14:56 В Украине появится детский комикс о Бандере, — историк

14:53 Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра

14:52 Кот спас уклониста, который через горы бежал за границу — фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году