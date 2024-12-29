Украинцы в Польше – что изменится в 2025 году с работой и зарплатами

Украинцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Украинцы столкнутся с новыми правилами и требованиями в Польше. Изменения относятся к трудоустройству, минимальной заработной плате, внедрению специальной карты CUKR и усиленному контролю иностранцев-предпринимателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше с 2025 года.

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Размер минимальной зарплаты

С 1 января 2025 года вырастет показатель минимальной заработной платы, что коснется как граждан Польши, так официально трудоустроенных иностранцев. До 31 декабря действует ставка 4 300 злотых брутто, а со следующего года работодатели будут платить минимум 4 666 злотых.

Следует отметить, что сумма указана до обязательных налоговых вычетов. То есть люди будут получать на руки меньше, поскольку придется отнять:

взнос в Управление социального страхования (ZUS);

налог на прибыль;

PPK (добровольная система долгосрочных сбережений).

Минимальная почасовая ставка в Польше составит 30,50 злотых брутто. Добавим, что для рабочих, которые планируют получить карту временного побыта на основании трудоустройства, также увеличится минимальная сумма, указанная в трудовом договоре. Чтобы оформить документ, зарплата, определенная контрактом, должна превышать 5 000 злотых брутто.

Специальная карта CUKR

Согласно изменениям в спецзакон "О помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране", вступившим в силу 1 июля 2024 года, украинцы смогут получить специальное разрешение на пребывание в Польше. Речь идет о карте побыта CUKR, оформление которой станет доступно с 1 января.

Документ будут выдавать нашим гражданам, имеющим статус PESEL UKR. Он позволит легально проживать и работать на территории страны в течение трех лет. Подача заявлений будет проходить онлайн через электронную систему Управления по делам иностранцев. Дабы успешно завершить процедуру, необходимо:

по состоянию на 4 марта 2024 года иметь активный PESEL UKR;

в день подачи документов иметь действительный статус PESEL UKR;

иметь статус UKR минимум 365 дней непрерывно.

Украинцам придется обновить персональные данные в местной администрации, в частности указать серию, номер и срок действия загранпаспорта.

Обязательные трудовые договоры

С 2025 года польские предприниматели смогут брать на работу иностранцев исключительно на основании трудового договора (Umowa o pracę). Только для сезонных работников останутся договоры-поручения (Umowa zlecenia). Это поможет усилить защиту всех участников местного рынка труда.

Сотрудников обеспечат благоприятными и конкурентными условиями, в частности они смогут рассчитывать на минимальную заработную плату, ежегодный отпуск, вознаграждения и надбавки за сверхурочную деятельность, защиту в случае труда несовершеннолетних и т.д.

Внимание налоговых органов

Начиная с 2025 года, налоговики усилят контроль за финансовыми операциями иностранцев, имеющих собственный бизнес в Польше. Они будут отслеживать подозрительные транзакции и блокировать счета, если заподозрят мошенничество и уклонение от уплаты налогового обязательства. Максимальное внимание будет уделено предпринимателям, которые предоставляют:

строительные услуги;

нематериальные услуги;

IТ-услуги.

Чтобы не испытывать проблем с налоговой, украинцам рекомендуют вести детальный учет всех транзакций, своевременно платить деньги в государственный бюджет и представлять отчетные декларации, избегать теневых схем и сомнительных платежей, тщательно проверять поставщиков.

Напомним, более половины украинских беженцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны, зарабатывают 4 000 злотых нетто (сумма без налогов и взносов). Неплогие доходы предлагают в транспортной и строительной областях, а также IT-секторе.

Мы писали, что родителей в Польше могут штрафовать на большие суммы. К примеру, если оставить ребенка до 7 лет без присмотра, финансовая ответственность составляет до 5 000 злотых.