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Новые правила карты побыту в Польше — что нужно знать украинцам

6 января 2025 16:07
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новые правила для получения карты побыту в Польше — что изменилось в 2025 году
Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые правила для получения карты побыту. Основным изменением стало повышение порога минимальной заработной платы, что влияет на условия подачи документов.

Об этом говорится на сайте yavp.pl.

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Минимальная зарплата в стране выросла, и это стало важным фактором для тех, кто планирует получить карту побыту на основании трудоустройства. Теперь, согласно новым правилам, минимальный официальный доход должен составлять не менее 4 666 злотых брутто.

Иностранцы, чей доход в предыдущем году не соответствовал новым требованиям, должны предоставить обновленные документы в соответствующие учреждения. Польское законодательство четко определяет, что доход ниже установленного минимума является основанием для отказа в получении карты побыту, независимо от продолжительности рабочего времени.

Для тех, кто подает заявку не на основании трудоустройства, минимальный доход должен быть 1 010 злотых нетто. Касательно семей, сумма на одного человека в семье должна составлять не менее 823 злотых нетто в месяц. Например, в семье с двумя взрослыми и одним ребенком, где работает только один из родителей, заработок должен составлять не менее 2 469 злотых нетто, чтобы обеспечить возможность подачи документов для всех членов семьи.

Сколько нужно прожить в Польше для получения гражданства

Кроме изменений в карте побыту, в Польше обновлены нормы для получения гражданства. Иностранцы теперь могут претендовать на польское гражданство после трех лет легального проживания на основании:

  • постоянного вида на жительство (karta stałego pobytu);
  • статуса долгосрочного резидента ЕС.

Ранее этот срок составлял пять лет, что значительно усложняло процесс натурализации для многих мигрантов.

Напомним, Польша стала одной из первых стран, которая приютила большое количество украинцев с началом полномасштабной войны. Сейчас страна постепенно сокращает финансовую поддержку иностранцев, включая украинцев, которым стоит ожидать изменения уже в 2025 году.

Также мы писали, что немало украинцев находятся на рынке труда в Польше. Местные работодатели имеют много вакансий, на которые украинские граждане могут присылать свои резюме.

Польша гражданство документы доходы украинцы в Польше

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