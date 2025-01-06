Новые правила для получения карты побыту в Польше — что изменилось в 2025 году

Новые правила карты побыту в Польше — что нужно знать украинцам
С 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые правила для получения карты побыту. Основным изменением стало повышение порога минимальной заработной платы, что влияет на условия подачи документов.
Об этом говорится на сайте yavp.pl.
Какие требования для получения карты побыту по новым правилам
Минимальная зарплата в стране выросла, и это стало важным фактором для тех, кто планирует получить карту побыту на основании трудоустройства. Теперь, согласно новым правилам, минимальный официальный доход должен составлять не менее 4 666 злотых брутто.
Иностранцы, чей доход в предыдущем году не соответствовал новым требованиям, должны предоставить обновленные документы в соответствующие учреждения. Польское законодательство четко определяет, что доход ниже установленного минимума является основанием для отказа в получении карты побыту, независимо от продолжительности рабочего времени.
Для тех, кто подает заявку не на основании трудоустройства, минимальный доход должен быть 1 010 злотых нетто. Касательно семей, сумма на одного человека в семье должна составлять не менее 823 злотых нетто в месяц. Например, в семье с двумя взрослыми и одним ребенком, где работает только один из родителей, заработок должен составлять не менее 2 469 злотых нетто, чтобы обеспечить возможность подачи документов для всех членов семьи.
Сколько нужно прожить в Польше для получения гражданства
Кроме изменений в карте побыту, в Польше обновлены нормы для получения гражданства. Иностранцы теперь могут претендовать на польское гражданство после трех лет легального проживания на основании:
- постоянного вида на жительство (karta stałego pobytu);
- статуса долгосрочного резидента ЕС.
Ранее этот срок составлял пять лет, что значительно усложняло процесс натурализации для многих мигрантов.
Напомним, Польша стала одной из первых стран, которая приютила большое количество украинцев с началом полномасштабной войны. Сейчас страна постепенно сокращает финансовую поддержку иностранцев, включая украинцев, которым стоит ожидать изменения уже в 2025 году.
Также мы писали, что немало украинцев находятся на рынке труда в Польше. Местные работодатели имеют много вакансий, на которые украинские граждане могут присылать свои резюме.
Читайте Новини.LIVE!