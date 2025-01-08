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В Польше упростили получение гражданства — что нужно знать

8 января 2025 11:06
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новые правила гражданства в Польше — как получить украинцам в 2025 году
Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С начала 2025 года в Польше вступили в силу обновления законодательства, упрощающие процесс получения гражданства для иностранцев, включая украинцев. Новые правила значительно облегчают условия натурализации и сокращают срок обязательного проживания в стране.

Об этом рассказывает портал inPoland.

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Отныне иностранцы, легально проживающие в Польше, могут подавать документы на гражданство после трех лет постоянного проживания по одному из следующих оснований:

  • постоянный вид на жительство (karta stałego pobytu);
  • статус долгосрочного резидента ЕС.

Ранее этот срок составлял пять лет, что усложняло процесс натурализации для многих мигрантов. Новые изменения сделали эту процедуру более доступной для тех, кто стремится интегрироваться в польское общество.

Для успешного прохождения процесса натурализации заявители должны соответствовать следующим требованиям:

  • иметь стабильный и легальный доход или постоянное место работы;
  • иметь знание польского языка на уровне не ниже B1 с соответствующим сертификатом;
  • не иметь уголовных правонарушений, что является обязательным условием;
  • пройти процесс интеграции — показать связи с польским обществом, например, через образование, семью или работу.

Для подачи заявки на получение гражданства необходимо собрать такой пакет документов:

  • заявление о предоставлении гражданства;
  • документы, подтверждающие легальное проживание (карта побыту);
  • подтверждение доходов или трудового договора;
  • справку об отсутствии судимости;
  • сертификат о знании польского языка.

Это возможность обеспечить стабильное будущее для себя и своих семей для тех, кто планирует остаться в стране на постоянной основе.

Напомним, с 1 января в Польше действует запрет на выбрасывание одежды в мусорные контейнеры для смешанных отходов. За нарушение этого правила жители могут уплатить штраф.

Также мы писали, что с 1 января в Польше вырос размер минимальной зарплаты. Теперь работники будут получать не менее 4 666 злотых (примерно 47 166 грн) до вычета налогов.

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