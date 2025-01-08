Новые правила гражданства в Польше — как получить украинцам в 2025 году

В Польше упростили получение гражданства — что нужно знать
С начала 2025 года в Польше вступили в силу обновления законодательства, упрощающие процесс получения гражданства для иностранцев, включая украинцев. Новые правила значительно облегчают условия натурализации и сокращают срок обязательного проживания в стране.
Об этом рассказывает портал inPoland.
Сколько нужно прожить в Польше, чтобы получить гражданство
Отныне иностранцы, легально проживающие в Польше, могут подавать документы на гражданство после трех лет постоянного проживания по одному из следующих оснований:
- постоянный вид на жительство (karta stałego pobytu);
- статус долгосрочного резидента ЕС.
Ранее этот срок составлял пять лет, что усложняло процесс натурализации для многих мигрантов. Новые изменения сделали эту процедуру более доступной для тех, кто стремится интегрироваться в польское общество.
Для успешного прохождения процесса натурализации заявители должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь стабильный и легальный доход или постоянное место работы;
- иметь знание польского языка на уровне не ниже B1 с соответствующим сертификатом;
- не иметь уголовных правонарушений, что является обязательным условием;
- пройти процесс интеграции — показать связи с польским обществом, например, через образование, семью или работу.
Для подачи заявки на получение гражданства необходимо собрать такой пакет документов:
- заявление о предоставлении гражданства;
- документы, подтверждающие легальное проживание (карта побыту);
- подтверждение доходов или трудового договора;
- справку об отсутствии судимости;
- сертификат о знании польского языка.
Это возможность обеспечить стабильное будущее для себя и своих семей для тех, кто планирует остаться в стране на постоянной основе.
Напомним, с 1 января в Польше действует запрет на выбрасывание одежды в мусорные контейнеры для смешанных отходов. За нарушение этого правила жители могут уплатить штраф.
Также мы писали, что с 1 января в Польше вырос размер минимальной зарплаты. Теперь работники будут получать не менее 4 666 злотых (примерно 47 166 грн) до вычета налогов.
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