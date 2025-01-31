Аренда жилья в Германии для украинцев — договор, правила, нюансы

Дома в Германии. Фото: Freepik

Для граждан Украины, находящихся в Германии в статусе беженцев или желающих получить вид на жительство, вопрос аренды жилья стоит особенно остро. Собственное жилье в Германии дорогое, и далеко не каждый может позволить себе его покупку. Поэтому аренда становится оптимальным вариантом.

Редакция Новини.LIVE подробно разбиралась, как оформить договор аренды жилья, какие документы необходимы, а также на что следует обратить внимание при заключении сделки.

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Как украинцам снять жилье в Германии и что такое справка WBS

Для беженцев и людей с низким доходом в Германии существует социальное жилье, аренда которого частично или полностью покрывается государством. Однако таких квартир очень мало (около 2% от всего рынка аренды). Тем не менее, обычное съемное жилье также может быть субсидировано при наличии справки Wohnberechtigungsschein (WBS).

Этот документ подтверждает право арендатора на получение компенсации от государства. Если аренда оформлена без WBS, то все расходы ложатся на арендатора.

Как получить справку WBS и компенсацию

Для оформления WBS необходимо подать заявку, в которой указываются:

площадь арендуемого жилья;

стоимость аренды и коммунальных услуг;

сумма залога (Kaution);

расходы на отопление и горячую воду.

После рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении компенсации. При этом важно учитывать ограничения на площадь арендуемого жилья: например, для двоих человек она не должна превышать 60 кв. м., а для четверых — 90 кв. м.

Основные пункты договора аренды

В Германии договор аренды (Mietvertrag) в большинстве случаев заключается без нотариального заверения. Арендодатели используют стандартные формы договоров, где указываются:

стоимость аренды и коммунальных услуг;

размер залога (обычно равен трехмесячной аренде);

правила проживания (Hausordnung);

порядок оплаты аренды и возможные штрафы за просрочку;

условия расторжения договора.

Коммунальные платежи включают не только оплату воды, газа, электричества и отопления, но и вывоз мусора, уборку территории, страховку здания и даже плату за парковку.

Аренда и коммунальные платежи обычно вносятся в начале месяца. Если суммы итоговых расходов отличаются от рассчитанных, то раз в год производится корректировка платежей.

Важные нюансы и "подводные камни"

1. Залог (Kaution)

Залог вносится в размере трехмесячной аренды и служит гарантией для арендодателя. Эти деньги хранятся на отдельном банковском счету и могут быть возвращены арендатору при выезде из квартиры, если жилье осталось в хорошем состоянии.

2. Срок аренды

Договор может быть срочным (например, на год или три года) или бессрочным. В случае срочного договора выселение без веских оснований невозможно, но и арендатор не сможет расторгнуть договор досрочно без уважительной причины. Если договор бессрочный, то его можно расторгнуть, уведомив арендодателя заранее (обычно за три месяца).

3. Осмотр квартиры перед арендой

Перед подписанием договора важно осмотреть жилье. В Германии многие квартиры сдаются без мебели и бытовой техники. В договоре может быть указана обязанность арендатора делать ремонт за свой счет, поэтому этот пункт следует тщательно проверять.

4. Hausordnung — правила проживания

В договоре могут быть указаны:

запрет на шум в определенные часы;

правила сортировки мусора;

условия содержания домашних животных.

Нарушение Hausordnung может стать основанием для расторжения договора и выселения.

Ранее мы сравнивали стоимость аренды квартир в Киеве и Берлине – ведь он стал одним из городов, который принял тысячи украинских беженцев. Цены на аренду жилья в Киеве гораздо ниже, чем в Берлине. С другой стороны, найти подходящий вариант в Берлине может быть непросто из-за высокого спроса на недвижимость.

Также сообщалось, что Германия ужесточает условия получения социальных выплат для украинских беженцев. В этом году лица трудоспособного возраста, отказывающиеся от предлагаемой работы, будут получать Bürgergeld на 30% меньше в течение трех месяцев. Данная мера направлена на мотивацию украинских беженцев к поиску работы и скорейшей интеграции в немецкое общество.