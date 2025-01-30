Жизнь украинцев в Германии — все о деньгах и нововведениях в 2025 году

Человек держит евро в руках. Фото: Unsplash

Германия продолжает оставаться популярной страной среди украинцев, ищущих новые возможности для жизни за границей. Благодаря своей экономической стабильности, инфраструктуре и высокому уровню жизни, она привлекает много эмигрантов.

О том, что стоит знать украинцам о жизни в Германии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие выплаты получают украинские беженцы в Германии в 2025 году

Правительство Германии пересматривает условия предоставления социальных выплат для украинцев. С 2025 года для трудоспособных лиц, которые отказываются от предложенных вариантов работы, социальная выплата Bürgergeld будет снижена на 30% на три месяца.

Это нововведение имеет целью стимулировать беженцев к активному поиску работы и более быстрой адаптации на рынке труда. Выплаты для украинцев по возрастным группам в 2025 году следующие:

дети — 357 евро;

молодежь до 18 лет — 471 евро;

взрослые (от 18 лет) — 563 евро в месяц.

Сколько стоит жизнь в Германии в 2025 году

Стоимость жизни в Германии зависит от города. По данным Numbeo, средние расходы для одного человека составляют около 1 880 евро в месяц, а для семьи из четырех человек — около 5 040 евро. Самые дорогие города:

Берлин — 2 180 евро. Франкфурт — до 2 290 евро. Мюнхен — до 2 550 евро в месяц.

Средние расходы на коммунальные услуги для квартиры площадью 85 м² — около 300 евро в месяц. Мобильная связь обойдется в 27 евро, а интернет — в 46 евро. Общая сумма этих расходов составляет около 370 евро.

Еще одна важная графа расходов любого человека — это питание. В зависимости от стиля жизни расходы на продукты в Германии могут варьироваться:

для одного человека — от 150 до 400 евро;

для пары — от 300 до 600 евро;

для семьи из четырех человек — от 600 до 1 000 евро.

Какие дополнительные расходы имеют украинцы в Германии

Общественный транспорт в Германии доступен и удобен. Поездка на местный транспорт стоит 3 евро, а месячный абонемент — 49 евро. Тариф на такси начинается от 4,50 евро, а час ожидания обойдется в 30 евро.

Медицинское страхование является обязательным для всех, кто проживает в Германии. Стоимость медицинского страхования для взрослого составляет от 120 до 200 евро в месяц. Для студентов и лиц с высокими доходами тариф может меняться.

Ранее мы писали, что в Германии преподаватели и воспитатели, работающие в частных учебных учреждениях, получают более низкую заработную плату по сравнению с работниками государственных школ. Именно поэтому большинство педагогов пытаются найти работу в государственном секторе, однако для этого необходимо официальное подтверждение их дипломов.

Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, граждане Украины вынуждены будут платить за въезд в Европейский Союз из-за введения системы предварительной авторизации поездок ETIAS. Это правило охватывает всех жителей стран, которые не являются членами ЕС.